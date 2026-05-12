Елена Морозова

Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин

Здоровье

Волосяной фолликул — это автономный биохимический цех, работающий по жесткому графику. Природа заложила в него мощный ресурс регенерации, но снабдила десятками точек уязвимости. Попытки остановить поредение флаконом из масс-маркета обречены: на процесс синхронно влияют гормоны, кровоснабжение и иммунный статус. Трихологи деконструируют мифы, заменяя маркетинговые лозунги сухой физиологией.

Густые и блестящие волосы
Биологические часы: почему сон важнее ампул

Фолликулы подчиняются центральным циркадным ритмам. Ключевой регулятор — мелатонин. Это не только гормон сна, но и прямой "командир" фазы анагена (роста).

Синий спектр экранов подавляет мелатонин, из-за чего клетка недополучает сигнал к делению. Если выпадение становится хроническим, причину стоит искать в режиме. Луковица не гибнет сразу, но впадает в затяжной анабиоз.

"Фолликул крайне чувствителен к системным сбоям. Когда нарушен цикл "сон-бодрствование", мы видим диффузное поредение, которое не залить никаким внешним стайлингом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Рацион фолликула: чем питается корень

Наружные средства бессильны при дефиците "сырья". Кератин — это белок. При его нехватке организм переводит волосы на голодный паек, отдавая аминокислоты мышцам.

Морепродукты критичны: они поставляют цинк и йод для щитовидной железы. Восстановление волос невозможно без витамина D, рецепторы которого находятся прямо в фолликуле.

Компонент Функция в архитектуре волоса
Полноценный белок Строительство кератинового стержня
Липиды (жиры) Склеивание кутикулы, защита от ломкости

Часто ломкость волос маскируется под их потерю. Если стержень лишен жиров, он крошится, создавая иллюзию облысения. В этом случае корень остается на месте, но "конструкция" рассыпается из-за отсутствия эластичности.

Гигиена как терапия: правила очищения

Шампунь подбирают строго по типу кожи головы. Избыток себума — идеальная среда для грибка Malassezia. Хроническое воспаление в устье ведет к его рубцеванию. При этом уход за волосами требует умеренной кислотности. Кутикула смыкается в кислой среде (pH 4.5-5.5) и топорщится в щелочной, что делает стержень уязвимым.

"Частое мытье не вредит, если использовать адекватные средства. Главная ошибка — оставлять сальные пробки, которые буквально душат корень", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для стимуляции кровотока доказано применение капсаицина. Экстракт красного перца раздражает рецепторы, расширяя капилляры. Это ускоряет доставку нутриентов к луковице. Однако аптечные формы безопаснее домашних настоек, провоцирующих химический ожог.

Скрытые враги: фен, расческа и резинка

Термический шок разрушает водородные связи кератина. Сушка ближе 20 см от сопла фена превращает влагу внутри волоса в пар, который буквально взламывает стержень изнутри. Укладка волос должна начинаться только после частичного естественного подсыхания. Мокрый волос растяжим и рвется при малейшем натяжении гребнем.

"Постоянное натяжение — тугие хвосты и пучки — приводит к тракционной алопеции. Механический стресс вызывает атрофию фолликулов, и в этих зонах рост может прекратиться навсегда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Даже грамотные стрижки для кудрей не спасут, если фолликул поврежден механически. Потеря 100-150 волос в сутки — физиологическая норма. Это отработанный материал, который должен покинуть устье, чтобы дать дорогу новому стержню. Страх лишний раз провести щеткой по голове лишь мешает естественному обновлению.

Ответы на популярные вопросы о волосах

Помогают ли витамины из аптеки при выпадении?

Они работают только при подтвержденном дефиците. Бесконтрольный прием мультикомплексов может перегрузить печень и не дать результата в зоне роста.

Нужно ли менять шампунь каждые три месяца?

Если средство справляется с очищением кожи и не вызывает зуда, менять его нет необходимости. Кожа не "привыкает" к составу, меняется лишь её состояние в зависимости от сезона.

Можно ли закрасить седину натуральными средствами?

Тонирование возможно, но изменить структуру седого волоса сложно. Иногда используют куркуму для легкого оттенка, но это косметический эффект, а не терапия.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-невролог Артём Синицын
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
