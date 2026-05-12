Екатерина Горлова

Гипноз оказался не фокусом из кино: сканеры мозга показали пугающую правду о трансе

Здоровье

Гипноз часто воспринимают как цирковой фокус или магию из голливудских триллеров. Человек засыпает по щелчку пальцев, послушно изображает курицу или выдает секреты. Но современные нейровизуализационные исследования доказывают: это не сон и не игра. Под "капотом" гипнотического транса скрывается специфический режим работы центральной нервной системы. Сканеры МРТ фиксируют радикальные изменения в архитектуре связей головного мозга, которые невозможно подделать или сымитировать обычным усилием воли.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Три кита нейробиологического транса

В 2016 году ученые Стэнфорда наглядно показали, что происходит в черепной коробке гипнотизируемого. Транс — это не выключение мозга, а его тонкая перенастройка. Первым делом "засыпает" салиентная сеть. Это наш внутренний радар безопасности. В обычном состоянии он сканирует мир на предмет угроз: подозрительный шум, резкий запах, движение тени. Под гипнозом радар гаснет. Человек погружается в глубокую концентрацию, игнорируя фоновые шумы и внешние раздражители. Похожий эффект, но в меньшем масштабе, иногда дает глубокое погружение в работу или цифровой детокс, если он действительно помогает расслабиться.

"Под гипнозом мозг не отдыхает, а переходит в состояние сверхконцентрации. Это позволяет эффективно работать с психосоматическими расстройствами, когда обычные логические доводы бессильны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Вторая стадия — спайка префронтальной коры и островка Рейля. Мозг обретает прямой контроль над вегетативными функциями. Становится реальностью то, что кажется чудом: замедление пульса или блокировка болевых сигналов. Это не магия, а использование биохимического ресурса организма. Третий механизм — ослабление критического фильтра. Префронтальная кора перестает спорить с командами со стороны. Мозг исполняет инструкции без внутреннего аудита "глупо или нет".

Ритмы мозга: когда тишина становится громкой

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) подтверждает: гипноз — это торжество тета-волн. В норме эти ритмы доминируют, когда мы засыпаем или находимся в фазе быстрого сна. В гипнотическом состоянии человек бодрствует, но его мозг генерирует "сонную" активность. Это создает уникальное окно возможностей для коррекции состояний — от фобий до привычек. Иногда достаточно восстановить здоровый утренний ритуал, чтобы закрепить результаты работы с подсознанием.

"Важно понимать, что внушаемость — это биологическая особенность. Гипноз не может заставить человека сделать то, что принципиально противоречит его моральным установкам", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Характеристика Состояние под гипнозом
Активность коры Избирательно снижена в зонах критического анализа
Контроль над телом Усилен через связь коры и островка Рейля
Основной ритм ЭЭГ Тета-волны (4-8 Гц)
Восприятие боли Значительно притуплено или заблокировано

Исследования 2023 года добавили красок в эту картину: под гипнозом синхронизируются дельта- и альфа-ритмы. Это упрощает доступ к памяти и ассоциативному мышлению. Подобная глубокая релаксация нервной системы косвенно влияет даже на физическое здоровье, снижая уровень системного воспаления. В этом аспекте гипноз так же полезен для организма, как и правильное питание или своевременная нагрузка.

Химия и восприятие: почему верят не все

Скептики часто ссылаются на то, что "на меня это не действует". Наука согласна: не все мозги одинаково пластичны. Цюрихские ученые доказали, что восприимчивость к гипнозу завязана на балансе нейромедиаторов. Изменяя химический состав среды между нейронами, мозг либо выстраивает новые пути коммуникации, либо блокирует их. Если у человека высокий уровень самоконтроля мешает расслабиться, он вряд ли испытает на себе всю мощь транса. Это как с лекарствами: клюквенный сок может усилить эффект терапии, но не заменит её. Так и гипноз лишь инструмент в руках специалиста.

"Не стоит ждать от гипноза мгновенного исцеления от всех зависимостей. Это вспомогательная методика, требующая осознанного участия пациента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Мифы о "зомбировании" подпитываются из США, где шоу-гипнотизеры развлекают толпу, создавая ложное впечатление о процессе. В реальности гипноз — это тяжелая работа мозга по перенастройке внутренних связей. Процесс помогает справиться с тем, что не берет традиционная медицина. Например, во время реабилитации после инфаркта, когда пациента мучает тревожность, вызывающая скачки давления. В таких случаях работа с сознанием дополняет медикаментозное лечение давления.

Ответы на популярные вопросы о гипнозе

Можно ли застрять в состоянии гипноза навсегда?

Нет. Мозг всегда возвращается в обычный ритм. Даже если гипнотизер уйдет в процессе работы, транс перейдет в обычный физиологический сон, после которого вы проснетесь как обычно.

Правда ли, что под гипнозом можно выдать банковские пароли?

Маловероятно. Мозг сохраняет базовые механизмы самосохранения. Если вопрос или команда противоречат вашим жизненно важным интересам, вы моментально выйдете из транса.

Все ли люди поддаются гипнотическому воздействию?

Около 10-15% людей обладают высокой гипнабельностью. Еще столько же практически не поддаются трансу. Большинство находится в середине спектра и требует разного времени для погружения.

Является ли гипноз полноценной заменой анестезии?

В клинической практике известны случаи операций под "гипноанестезией", но это требует долгой подготовки пациента. Обычно гипноз используют как дополнение для снятия страха и уменьшения дозы препаратов.

Гипноз перестал быть территорией мистики. Это жесткая нейрофизиология. Пока обычный человек воспринимает его как маятник перед глазами, наука видит в этом возможность "перепрошить" сознание, излечить боль и убрать тревогу на уровне электрических импульсов. Это просто другой способ управления самой сложной машиной во Вселенной — нашим мозгом.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, психолог Надежда Осипова, врач-нарколог Илья Воронов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Автор Екатерина Горлова
Екатерина Андреевна Горлова — врач общей практики.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
