Тихий разрушитель суставов: почему игнорирование укуса клеща ведет к инвалидности

Инфекционное поражение организма после контакта с иксодовым клещом требует предельного внимания к специфическим реакциям кожных покровов и общему самочувствию. Своевременное обнаружение патогенного воздействия бактерий Borrelia позволяет предотвратить развитие тяжелых хронических осложнений.
Основным индикатором инфицирования выступает мигрирующая эритема — расширяющееся красное пятно, которое формируется в зоне присасывания паразита в период от 3 до 30 дней. Вместе с тем клиническая картина часто дополняется симптомами, напоминающими острое респираторное заболевание, такими как ломота в суставах, выраженная слабость и субфебрильная температура, сообщает Газета.Ru. Стоит отметить, что в отличие от обычной простуды, болезнь Лайма не сопровождается кашлем или насморком, что является важным дифференциальным признаком.
Лабораторное подтверждение диагноза в первые две недели часто бывает неинформативным, так как антитела IgM и IgG вырабатываются организмом с задержкой. В свою очередь, ПЦР-тестирование крови на наличие ДНК боррелий становится целесообразным лишь с десятого дня после инцидента. При обнаружении характерного покраснения врачи рекомендуют начинать антибиотикотерапию незамедлительно, не дожидаясь результатов анализов самого клеща или серологических исследований пациента.
"Любое системное воспаление после укуса клеща — это серьезная нагрузка на защитные ресурсы организма. Для успешной реабилитации крайне важно поддерживать иммунитет, избегая вредных привычек и минимизируя стрессовые факторы в период лечения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.
Инкубационный период обычно составляет от одной до двух недель, однако первые признаки могут проявиться как через 3 дня, так и через месяц после контакта с клещом.
Нет, эритема возникает не у всех пациентов. У людей с темным пигментом кожи она может выглядеть как невыразительный синяк, а в ряде случаев инфекция протекает только с гриппоподобной симптоматикой.
Хотя анализ клеща возможен, врачи советуют ориентироваться на клиническую картину, так как отрицательный результат исследования паразита не гарантирует отсутствие заражения человека.
Без своевременного применения антибиотиков болезнь переходит в хроническую стадию, поражая нервную систему, сердечную мышцу и крупные суставы.
В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.