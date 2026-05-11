Тихий разрушитель суставов: почему игнорирование укуса клеща ведет к инвалидности

Здоровье

Инфекционное поражение организма после контакта с иксодовым клещом требует предельного внимания к специфическим реакциям кожных покровов и общему самочувствию. Своевременное обнаружение патогенного воздействия бактерий Borrelia позволяет предотвратить развитие тяжелых хронических осложнений.

Клинические признаки заражения

Основным индикатором инфицирования выступает мигрирующая эритема — расширяющееся красное пятно, которое формируется в зоне присасывания паразита в период от 3 до 30 дней. Вместе с тем клиническая картина часто дополняется симптомами, напоминающими острое респираторное заболевание, такими как ломота в суставах, выраженная слабость и субфебрильная температура, сообщает Газета.Ru. Стоит отметить, что в отличие от обычной простуды, болезнь Лайма не сопровождается кашлем или насморком, что является важным дифференциальным признаком.

Алгоритм диагностики и терапия

Лабораторное подтверждение диагноза в первые две недели часто бывает неинформативным, так как антитела IgM и IgG вырабатываются организмом с задержкой. В свою очередь, ПЦР-тестирование крови на наличие ДНК боррелий становится целесообразным лишь с десятого дня после инцидента. При обнаружении характерного покраснения врачи рекомендуют начинать антибиотикотерапию незамедлительно, не дожидаясь результатов анализов самого клеща или серологических исследований пациента.

"Любое системное воспаление после укуса клеща — это серьезная нагрузка на защитные ресурсы организма. Для успешной реабилитации крайне важно поддерживать иммунитет, избегая вредных привычек и минимизируя стрессовые факторы в период лечения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о боррелиозе

Через какое время после укуса проявляются первые симптомы?

Инкубационный период обычно составляет от одной до двух недель, однако первые признаки могут проявиться как через 3 дня, так и через месяц после контакта с клещом.

Всегда ли при болезни Лайма появляется красное пятно?

Нет, эритема возникает не у всех пациентов. У людей с темным пигментом кожи она может выглядеть как невыразительный синяк, а в ряде случаев инфекция протекает только с гриппоподобной симптоматикой.

Нужно ли сдавать клеща в лабораторию?

Хотя анализ клеща возможен, врачи советуют ориентироваться на клиническую картину, так как отрицательный результат исследования паразита не гарантирует отсутствие заражения человека.

Чем опасен нелеченый боррелиоз?

Без своевременного применения антибиотиков болезнь переходит в хроническую стадию, поражая нервную систему, сердечную мышцу и крупные суставы.

Автор Андрей Грачёв
Андрей Михайлович Грачёв — врач-эпидемиолог, специалист по расследованию вспышек инфекций, вакцинации и эпидемиологическому надзору, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
