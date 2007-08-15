Гнев — это копия чужого поведения, значит, от него можно "отучить", предлагая человеку другие образцы для подражания. Гнев может выступать как моментальная реакция на отдельное событие, однако, он может также возникать вследствие целой череды неприятностей.
Считается, что подавлять гнев не следует, однако, импульсивность, хотя и может принести минутное облегчение, но все же вызывает негативные последствия в дальнейшем. Для того, чтобы избежать проявлений гнева, мы должны для начала выявить его причины.
Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева:
В состоянии гнева человеку присущи различные стили поведения:
1. Водитель в состоянии "сумасшедшего болванчика". Этот человек, если спешит или:
2. "Мрачная личность" — человек, который замыкается в себе и ни с кем не разговаривает.
3. "Семейный тиран". Этот человек выплескивает свой гнев только в кругу семьи.
4. "Рассеянный" — человек, пытающийся отвлечься от проблемы при помощи газеты или радио. Рассеянные люди часто страдают забывчивостью, не выполняют данные им поручения. В ответ на упреки, окружающие слышат от них лишь:
5. "Обвинитель". Этот человек обвиняет окружающих в своих неприятностях, но не признает свою собственную ответственность за случившееся.
6. "Мститель" полагает, что ему дано право наказывать всех в любой ситуации, ибо "люди этого заслуживают".
Пройдя небольшой тест, вы сможете сами проверить насколько вы подвержены гневу. Отвечайте "да" или "нет":
Если вы дали не больше 2 положительных ответов, — это нормальная реакция на создавшуюся ситуацию, однако вам пошел бы на пользу отдых и использование различных методов релаксации.
Если вы дали 3-5 положительных ответов, вы находитесь в состоянии легкого стресса, может проявляться склонность к гневу. Вам необходимо узнать побольше о причинах вашего раздражения и о способах снятия стресса.
Если вы дали 6 и более утвердительных ответов, вы находитесь в состоянии сильного стресса и страдаете приступами гнева. Необходимо использовать различные методы нейтрализации негативных эмоций, такие как активные физические упражнения, медитацию или занятия йогой, профессиональную психологическую помощь.
Гнев можно уподобить поезду, который мчится вперед без машиниста и вот-вот сойдет с рельсов. Немного гнева иногда помогает направить дискуссию в позитивное русло. Сильный гнев заставляет нас буквально кипеть от ярости. Ценой гнева, вышедшего из-под контроля, может стать ссора с любимым человеком и потеря работы.
Читайте также:
Тест: Как вы относитесь к своему здоровью?
Названы 13 признаков высокого интеллекта
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.