Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Неожиданный союз удивил медиков: клюква может стать ключом к усилению действия антибиотиков

Здоровье

Инфекции мочевыводящих путей — глобальная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Стандартная терапия всё чаще упирается в стену антибиотикорезистентности, делая привычные протоколы менее эффективными. Исследователи ищут новые способы усиления классических препаратов, обращая внимание на природные соединения, способные менять поведение патогенов.

клюква
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
клюква

Механизмы борьбы с уропатогенами

Специалисты Национального института научных исследований опубликовали в журнале Applied and Environmental Microbiology данные об усилении антибиотиков клюквенным соком. Лабораторные тесты показали, что компоненты этого растения повышают эффективность фосфомицина против 72% штаммов кишечной палочки. Бактерии попадают в своего рода ловушку, усиленно поглощая препарат через каналы транспорта сахаров.

"Важно понимать: речь идет не о лечении "соком из пакета", а о молекулярном воздействии. Антибиотикорезистентность — это конец эпохи стандартных схем. Любой инструмент, замедляющий мутации патогенов, требует изучения, но не подменяет собой прием лекарств", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Клюква против устойчивости бактерий

Ранее считалось, что клюква работает лишь за счет кислотности. Сейчас фокус сместился на вещества, блокирующие адгезию — прикрепление бактерий к слизистым. Исследование открыло еще один путь: прямое влияние на транспортные белки патогена. Это снижает риск формирования лекарственной устойчивости, которая часто маскируется под обычные недомогания.

Характеристика Результат
Эффективность с фосфомицином 72% изученных штаммов
Основной эффект Снижение темпов мутаций

"Пациенты часто ищут натуральные аналоги терапии, забывая, что такие компоненты — лишь дополнение к доказательной медицине. Самолечение сомнительными препаратами только усугубляет ситуацию с хронизацией процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Авторы работы подчеркивают: результаты пока ограничены лабораторной чашкой Петри. Неясно, достигают ли активные концентрации веществ зоны инфекции в организме человека. Нарушение баланса флоры при неконтролируемом приеме добавок также никто не отменял.

"Мы видим, как молекулярные механизмы могут менять исход борьбы с инфекцией. Но пока нет клинических испытаний на людях, переходить на лечение соками опасно. Это прямой путь к осложнениям", — предупредил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о клюкве и антибиотиках

Можно ли заменить антибиотики клюквенным соком?

Нет. Исследование касается лишь усиления действия существующих препаратов в лабораторных условиях, а не излечения инфекций одним лишь соком.

Почему важно сочетать компоненты с фосфомицином?

Вещества из клюквы заставляют бактерии активнее поглощать антибиотик, что уменьшает риск формирования резистентности.

Безопасно ли пить сок при лечении?

Это стоит согласовать с врачом, так как высокая кислотность сока может быть противопоказана людям с гастритом или другими проблемами ЖКТ.

Нужно ли ждать появления таблеток на основе клюквы?

Научное сообщество оценивает потенциал таких разработок, однако до появления стандартизированных препаратов пройдут годы испытаний.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы антибиотики
Новости Все >
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
Сейчас читают
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Новости спорта
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали

Главный производитель страны готовит кардинальный пересмотр стратегии, делая ставку на технологичный сегмент, способный изменить расклад в автосалонах.

АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Мелочи, которые дешевят: 10 деталей в одежде, из-за которых ваш образ выглядит устаревшим и неопрятным
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Эффектнее тюльпанов, проще сорняков: этот цветок выглядит на миллион, но не требует ухода
Жидкое золото дачника: как приготовить идеальный эликсир из сорняков без лишних трат
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Песчаные дюны и горные вершины: открываем чудеса Махачкалы и её окрестностей
Три простых движения стоп, которые запускают лимфодренаж лучше массажа дома за 3 минуты
Энергетические батончики для флоры: как аминокислоты спасают урожай в экстремальных условиях
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садовые спринтеры: как получить первый урожай овощей всего за 25–40 дней
Магия трех ложек: как превратить обычную сметану в гору сливочных ирисок
Секретный каркас: какие упражнения помогут сохранить упругие контуры груди
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.