Неожиданный союз удивил медиков: клюква может стать ключом к усилению действия антибиотиков

Инфекции мочевыводящих путей — глобальная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Стандартная терапия всё чаще упирается в стену антибиотикорезистентности, делая привычные протоколы менее эффективными. Исследователи ищут новые способы усиления классических препаратов, обращая внимание на природные соединения, способные менять поведение патогенов.
Специалисты Национального института научных исследований опубликовали в журнале Applied and Environmental Microbiology данные об усилении антибиотиков клюквенным соком. Лабораторные тесты показали, что компоненты этого растения повышают эффективность фосфомицина против 72% штаммов кишечной палочки. Бактерии попадают в своего рода ловушку, усиленно поглощая препарат через каналы транспорта сахаров.
"Важно понимать: речь идет не о лечении "соком из пакета", а о молекулярном воздействии. Антибиотикорезистентность — это конец эпохи стандартных схем. Любой инструмент, замедляющий мутации патогенов, требует изучения, но не подменяет собой прием лекарств", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Ранее считалось, что клюква работает лишь за счет кислотности. Сейчас фокус сместился на вещества, блокирующие адгезию — прикрепление бактерий к слизистым. Исследование открыло еще один путь: прямое влияние на транспортные белки патогена. Это снижает риск формирования лекарственной устойчивости, которая часто маскируется под обычные недомогания.
|Характеристика
|Результат
|Эффективность с фосфомицином
|72% изученных штаммов
|Основной эффект
|Снижение темпов мутаций
"Пациенты часто ищут натуральные аналоги терапии, забывая, что такие компоненты — лишь дополнение к доказательной медицине. Самолечение сомнительными препаратами только усугубляет ситуацию с хронизацией процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Авторы работы подчеркивают: результаты пока ограничены лабораторной чашкой Петри. Неясно, достигают ли активные концентрации веществ зоны инфекции в организме человека. Нарушение баланса флоры при неконтролируемом приеме добавок также никто не отменял.
"Мы видим, как молекулярные механизмы могут менять исход борьбы с инфекцией. Но пока нет клинических испытаний на людях, переходить на лечение соками опасно. Это прямой путь к осложнениям", — предупредил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Нет. Исследование касается лишь усиления действия существующих препаратов в лабораторных условиях, а не излечения инфекций одним лишь соком.
Вещества из клюквы заставляют бактерии активнее поглощать антибиотик, что уменьшает риск формирования резистентности.
Это стоит согласовать с врачом, так как высокая кислотность сока может быть противопоказана людям с гастритом или другими проблемами ЖКТ.
Научное сообщество оценивает потенциал таких разработок, однако до появления стандартизированных препаратов пройдут годы испытаний.
