Алексей Дорофеев

Булка против масла: учёные опровергли миф о вредности жиров, лишний вес вызывают другие продукты

Здоровье

Рафинированные углеводы давно стали основой рациона современного человека, однако их влияние на метаболические процессы остается предметом острых дискуссий. Новые данные японских исследователей ставят под сомнение тезис о том, что ожирение провоцирует исключительно избыток калорий. Речь идет о глубинной перестройке обмена веществ при регулярном употреблении продуктов промышленной переработки, даже если общий суточный калораж остается неизменным.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему мука ломает обмен веществ

Специалисты из Осакского столичного университета решили проверить, как именно хлеб, пшеница и рис влияют на организм на биохимическом уровне. В отличие от жиров, которые часто демонизируют в диетологии, рафинированные углеводы вызывают специфические изменения, связанные с накоплением жирных кислот в кровотоке. Подобное состояние становится триггером для накопления висцерального жира и поражения печени, что при игнорировании приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

"На метаболический синдром часто списывают все грехи, но именно углеводный профиль диеты определяет скорость накопления системных нарушений. Проблема не в калориях как в цифрах, а в гормональном отклике организма на быстрые углеводы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Эксперимент: хлеб против жиров

В ходе десятинедельного наблюдения за грызунами исследователи сравнили рацион с высоким содержанием мучных изделий и диету, богатую липидами. Результаты оказались контринтуитивными: мыши, получавшие белый хлеб и рафинированную муку, быстро набирали массу, демонстрируя нарушения в работе органов. При этом подопытные на высокожировой диете сохраняли стабильные показатели веса и здоровья.

Характеристика Эффект диеты
Рафинированные углеводы Рост жирных кислот, риск диабета
Высокожировая диета Отсутствие патологических изменений

Ведущий автор исследования, доцент Сигенобу Мацумура, подчеркнул, что метаболические процессы подстраиваются под источник энергии, вынуждая организм менять предпочтения в еде. Тем не менее, данная трансформация не является необратимой. При возврате к сбалансированному питанию метаболизм нормализуется.

"Часто пациенты попадают в ловушку неправильного выбора продуктов, полагая, что жиры — главные враги стройности. Это заблуждение провоцирует системный сбой работы ЖКТ и поджелудочной железы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о питании

Может ли отказ от хлеба остановить ожирение?

Отказ от рафинированных углеводов снижает уровень инсулиновых скачков, что упрощает задачу жиросжигания, но требует контроля за общим качеством рациона.

Чем опасны жирные кислоты в крови?

Их избыток приводит к липотоксичности, повреждающей ткани печени и способствующей развитию аутоиммунных реакций, а также сердечно-сосудистых патологий.

Жировая диета безопаснее углеводной?

В контексте метаболизма — да, однако необходимо учитывать качество жиров, избегая транс-изомеров, иначе токсическая нагрузка на организм возрастет.

Почему некоторые люди не толстеют при избытке углеводов?

Это связано с генетическими различиями и специфической работой щитовидной железы, которая у большинства людей не позволяет долго игнорировать недостаток нутриентов.

"Мы видим, что попытки контролировать вес лишь через подсчет калорий часто обречены на провал, если не учитывать гормональный фон, на который влияют вечерние перекусы и состав рациона", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье ожирение диетология правильное питание
