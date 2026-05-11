За ними не угнаться: почему на самом деле некоторые люди остаются худыми всю жизнь

Статус "вечно худой" часто вызывает раздражение у окружающих, но наука смотрит на это без эмоций. Исследователи из Абердинского университета и Китайской академии наук в 2022 году изучили метаболизм людей с экстремально низким индексом массы тела. Результаты, опубликованные в Cell Metabolism, разрушают мифы об "особой генетике", позволяющей есть всё подряд.
Ученые сравнили две группы: 150 человек с ИМТ ниже 18,5 и 173 добровольца с нормальными показателями. Оказалось, что стройные люди осознанно или нет, но потребляют на 12% меньше калорий и тратят меньше времени на физическую активность. Их секрет — не в "ускоренном сжигании" жира на тренировках, а в более высоких уровнях гормонов щитовидной железы. Это состояние поддерживает ускоренный метаболизм в покое.
"Гормональный профиль щитовидной железы определяет наш базовый расход энергии. Если цифры на верхней границе нормы, человек тратит больше калорий, даже сидя на диване. Это не болезнь, а индивидуальная особенность обмена веществ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Джеймс Левин из клиники Майо ввел понятие термогенеза повседневной активности (NEAT). Это любые энергозатраты, не связанные со сном или спортом. Разрыв в таких затратах между людьми одного веса достигает двух тысяч калорий. Гипотеза "фактора непоседы" гласит: некоторые люди генетически предрасположены к спонтанным движениям при избытке калорий. Они буквально "вытряхивают" лишнюю энергию через микрожесты.
|Параметр
|Стройные (ИМТ < 18,5)
|Потребление калорий
|На 12% меньше
|Физическая активность
|Ниже среднего
"Спонтанная активность — это не попытка похудеть, а врожденный нейробиологический драйв. Мозг таких людей получает сигнал об избытке ресурса и требует разрядки через микроподвижность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Генетическая предрасположенность — лишь часть картины. Хронический недосып выступает мощным триггером ожирения. Без должного отдыха нарушается гигиена сна и уровень гормонов насыщения, что ведет к неконтролируемому перееданию.
"Недостаток сна ломает систему саморегуляции веса через гормоны грелин и лептин. Организм требует быстрой энергии, и человек её получает из углеводов, даже если не голоден", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Нет. Печень не является фильтром, который нужно мыть. Нарушения пищеварения требуют доказательной коррекции, а не детокс-коктейлей.
Снижается мышечная масса, замедляется базовый обмен. Нужно следить за нутриентами, как при профилактике снижения когнитивных функций.
Хронический стресс обычно блокирует спонтанную активность и переключает организм в режим накопления ресурсов.
Как правило, нет. Исследования показывают, что у них часто срабатывают механизмы бессознательного контроля порций.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
