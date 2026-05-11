Елена Морозова

За ними не угнаться: почему на самом деле некоторые люди остаются худыми всю жизнь

Здоровье

Статус "вечно худой" часто вызывает раздражение у окружающих, но наука смотрит на это без эмоций. Исследователи из Абердинского университета и Китайской академии наук в 2022 году изучили метаболизм людей с экстремально низким индексом массы тела. Результаты, опубликованные в Cell Metabolism, разрушают мифы об "особой генетике", позволяющей есть всё подряд.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Энергетический баланс без магии

Ученые сравнили две группы: 150 человек с ИМТ ниже 18,5 и 173 добровольца с нормальными показателями. Оказалось, что стройные люди осознанно или нет, но потребляют на 12% меньше калорий и тратят меньше времени на физическую активность. Их секрет — не в "ускоренном сжигании" жира на тренировках, а в более высоких уровнях гормонов щитовидной железы. Это состояние поддерживает ускоренный метаболизм в покое.

"Гормональный профиль щитовидной железы определяет наш базовый расход энергии. Если цифры на верхней границе нормы, человек тратит больше калорий, даже сидя на диване. Это не болезнь, а индивидуальная особенность обмена веществ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Феномен "фактора непоседы"

Джеймс Левин из клиники Майо ввел понятие термогенеза повседневной активности (NEAT). Это любые энергозатраты, не связанные со сном или спортом. Разрыв в таких затратах между людьми одного веса достигает двух тысяч калорий. Гипотеза "фактора непоседы" гласит: некоторые люди генетически предрасположены к спонтанным движениям при избытке калорий. Они буквально "вытряхивают" лишнюю энергию через микрожесты.

Параметр Стройные (ИМТ < 18,5)
Потребление калорий На 12% меньше
Физическая активность Ниже среднего

"Спонтанная активность — это не попытка похудеть, а врожденный нейробиологический драйв. Мозг таких людей получает сигнал об избытке ресурса и требует разрядки через микроподвижность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Сон как фундамент регуляции

Генетическая предрасположенность — лишь часть картины. Хронический недосып выступает мощным триггером ожирения. Без должного отдыха нарушается гигиена сна и уровень гормонов насыщения, что ведет к неконтролируемому перееданию.

"Недостаток сна ломает систему саморегуляции веса через гормоны грелин и лептин. Организм требует быстрой энергии, и человек её получает из углеводов, даже если не голоден", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о метаболизме

Может ли "чистка печени" помочь ускорить метаболизм?

Нет. Печень не является фильтром, который нужно мыть. Нарушения пищеварения требуют доказательной коррекции, а не детокс-коктейлей.

Почему с возрастом становится сложнее сохранять вес?

Снижается мышечная масса, замедляется базовый обмен. Нужно следить за нутриентами, как при профилактике снижения когнитивных функций.

Влияет ли стресс на "фактор непоседы"?

Хронический стресс обычно блокирует спонтанную активность и переключает организм в режим накопления ресурсов.

Действительно ли худые люди едят всё, что хотят?

Как правило, нет. Исследования показывают, что у них часто срабатывают механизмы бессознательного контроля порций.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
