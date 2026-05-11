Артём Логинов

Деньги должны быть в банке: чем опасна привычка хранить в заначке крупные суммы

Привычка держать значительные суммы наличными дома теряет экономический смысл. Финансовая система переходит к полной прозрачности, а инфляция неизбежно снижает покупательную способность "заначек". Владельцам сбережений стоит пересмотреть стратегию накопления в текущих реалиях, считает  ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев по сообщению РИА Новости.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Риски физического хранения сбережений

Держать "подушку безопасности" в купюрах сегодня — значит сознательно идти на убытки. Во-первых, инфляция доходов обесценивает каждый рубль, лежащий без дела. Во-вторых, возникают операционные сложности. Банковский надзор стал жестким. Попытка внести крупную сумму на счет после долгого хранения дома неизбежно провоцирует вопросы со стороны финмониторинга.

"Ставки сегодня позволяют не просто хранить, но и защищать капитал. Использование правила распределения доходов помогает оптимально разделить средства между текущими тратами и накоплениями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Почему банки требуют подтверждение происхождения средств

Регулятор требует от банков жесткого комплаенса. Любая операция, выходящая за рамки стандартного профиля клиента, попадает под проверку. Использование грамотной тактики вкладов легализует доход и исключает вопросы к "чистоте" денег.

Метод хранения Экономическая эффективность
Наличные дома Отрицательная (инфляционный износ)
Банковский депозит Положительная (доходность + ликвидность)

Снижение спроса на наличные позволяет избежать дефицита ликвидности в системе. Банки, в свою очередь, не вынуждены занимать средства у ЦБ под высокую ставку, что положительно сказывается на стоимости кредитования для граждан.

"Граждане часто не учитывают, что налогообложение процентов по вкладам является прозрачной процедурой, в отличие от проблем при попытке легализовать "серую" наличку", — констатировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Рекордный объем наличных в обращении

Статистика ЦБ фиксирует рост объема наличности до 607 миллиардов рублей. Этот тренд противоречит логике цифровизации экономики. Однако аналитики предупреждают: чрезмерная любовь к бумажным купюрам вредит не только владельцу, но и общей макроэкономической стабильности.

"Излишние запасы наличности в моменте сокращают объем доступной ликвидности, что опосредованно давит на рынок труда и производства", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о хранении денег

Почему банк может заблокировать внесение крупной суммы наличных?

Банки обязаны соблюдать антиотмывочные процедуры (115-ФЗ). При попытке внести средства без подтверждения источника (справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи имущества) банк обязан провести проверку.

Выгодно ли сейчас хранить деньги на накопительном счете?

Да. В условиях высокой ключевой ставки доходность депозитов и накопительных счетов опережает инфляцию, сохраняя покупательную способность средств.

Что делать, если суммы на руках превышают 100 тысяч рублей?

Используйте карты с кешбэком или краткосрочные вклады. Это позволяет получать бонусные баллы и процентный доход без ограничений по доступу к деньгам.

Как наличные влияют на кредиты для населения?

Высокий спрос на наличные провоцирует дефицит ликвидности, банки вынуждены занимать средства у ЦБ под высокий %. Это удорожает рыночные кредиты для всех заемщиков.

Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, налоговый консультант Ирина Зайцева, эксперт по рынку труда Ирина Костина
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
