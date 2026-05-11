Деньги должны быть в банке: чем опасна привычка хранить в заначке крупные суммы

Привычка держать значительные суммы наличными дома теряет экономический смысл. Финансовая система переходит к полной прозрачности, а инфляция неизбежно снижает покупательную способность "заначек". Владельцам сбережений стоит пересмотреть стратегию накопления в текущих реалиях, считает ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев по сообщению РИА Новости.
Держать "подушку безопасности" в купюрах сегодня — значит сознательно идти на убытки. Во-первых, инфляция доходов обесценивает каждый рубль, лежащий без дела. Во-вторых, возникают операционные сложности. Банковский надзор стал жестким. Попытка внести крупную сумму на счет после долгого хранения дома неизбежно провоцирует вопросы со стороны финмониторинга.
"Ставки сегодня позволяют не просто хранить, но и защищать капитал. Использование правила распределения доходов помогает оптимально разделить средства между текущими тратами и накоплениями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Регулятор требует от банков жесткого комплаенса. Любая операция, выходящая за рамки стандартного профиля клиента, попадает под проверку. Использование грамотной тактики вкладов легализует доход и исключает вопросы к "чистоте" денег.
|Метод хранения
|Экономическая эффективность
|Наличные дома
|Отрицательная (инфляционный износ)
|Банковский депозит
|Положительная (доходность + ликвидность)
Снижение спроса на наличные позволяет избежать дефицита ликвидности в системе. Банки, в свою очередь, не вынуждены занимать средства у ЦБ под высокую ставку, что положительно сказывается на стоимости кредитования для граждан.
"Граждане часто не учитывают, что налогообложение процентов по вкладам является прозрачной процедурой, в отличие от проблем при попытке легализовать "серую" наличку", — констатировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Статистика ЦБ фиксирует рост объема наличности до 607 миллиардов рублей. Этот тренд противоречит логике цифровизации экономики. Однако аналитики предупреждают: чрезмерная любовь к бумажным купюрам вредит не только владельцу, но и общей макроэкономической стабильности.
"Излишние запасы наличности в моменте сокращают объем доступной ликвидности, что опосредованно давит на рынок труда и производства", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.
Банки обязаны соблюдать антиотмывочные процедуры (115-ФЗ). При попытке внести средства без подтверждения источника (справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи имущества) банк обязан провести проверку.
Да. В условиях высокой ключевой ставки доходность депозитов и накопительных счетов опережает инфляцию, сохраняя покупательную способность средств.
Используйте карты с кешбэком или краткосрочные вклады. Это позволяет получать бонусные баллы и процентный доход без ограничений по доступу к деньгам.
Высокий спрос на наличные провоцирует дефицит ликвидности, банки вынуждены занимать средства у ЦБ под высокий %. Это удорожает рыночные кредиты для всех заемщиков.
