Елена Сафонова

Болезнь начинается ещё в детстве: почему близнецы и погодки находятся в зоне риска по деменции

Здоровье

Деменция часто воспринимается как неизбежный спутник глубокой старости, однако фундамент для когнитивных расстройств закладывается задолго до появления первых "провалов" в памяти. Современные эпидемиологические данные указывают на то, что состояние головного мозга в зрелости находится в прямой зависимости от факторов, действующих на человека в детстве и даже во внутриутробном периоде.

Пренатальные риски и раннее развитие

Чешские и шведские специалисты проанализировали влияние ранних жизненных циклов на риск развития нейродегенерации. Оказалось, что вероятность когнитивного спада в старости ассоциирована с рядом перинатальных обстоятельств. В частности, статус близнеца, слишком короткие интервалы между рождениями детей у матери, а также роды в возрасте старше 35 лет коррелируют с долгосрочными изменениями в структуре мозга. Такие данные ставят под сомнение тезис о том, что когнитивный ресурс фиксирован лишь генетикой.

"Мы видим явную закономерность: биологический "багаж" на старте жизни определяет устойчивость нейронов к повреждающим факторам в будущем. Исследования показывают, что системный подход к здоровью после 35 требует учета всех факторов риска", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Интеллектуальный старт как маркер здоровья

Ключевым индикатором будущего когнитивного благополучия являются академические и интеллектуальные навыки в 11-летнем возрасте. Исследование, опубликованное в Psychsocgerontology, подтверждает: база, заложенная в детстве, выступает критическим буфером против развития болезни Альцгеймера. Низкие показатели умственной деятельности в школьные годы часто коррелируют с ускоренным снижением когнитивных функций в пожилом возрасте.

Фактор риска Влияние
Черепно-мозговые травмы Кумулятивное повреждение нейронных сетей
Возраст матери > 35 Повышенная вероятность эпигенетических изменений

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), даже перенесенные в далеком детстве, также нельзя списывать со счетов. Механическое воздействие на мозг запускает каскады воспалительных процессов, которые могут проявляться десятилетия спустя в виде деменции.

"Любая травма головы — это не просто шишка или синяк. Это микроскопические надрывы аксонов, которые со временем могут привести к нейродегенерации. Люди игнорируют хронический стресс, но именно он в сочетании с перенесенными травмами истощает нейропластичность", — заявил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Стратегии защиты нейронов

Профилактика деменции — это не поиск "волшебной таблетки", а работа с привычками. Отказ от курения и алкоголя, который токсично воздействует на сосуды головного мозга, является базовым требованием. Важна и диета, поддерживающая метаболическое здоровье, так как диабет и ожирение являются весомыми факторами риска для когнитивного снижения.

"Организм — это единая система. Если вы игнорируете признаки метаболических сбоев, вы убиваете сосуды, питающие ваш мозг. Регулярная проверка метаболического профиля — часть доказательной профилактики", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье мозга

Можно ли полностью избежать деменции, если есть генетическая предрасположенность?

Генетика определяет лишь часть риска. Образ жизни, когнитивная активность и отсутствие травм позволяют существенно отсрочить или минимизировать проявления болезни.

Всегда ли травма головы в детстве приведет к деменции?

Нет, это только один из факторов риска. Однако пренебрежение защитой головы в любом возрасте увеличивает вероятность долгосрочного когнитивного дефицита.

Помогают ли витамины "для улучшения памяти" остановить процесс?

Доказательная медицина не подтверждает эффективность ноотропов и БАДов в лечении деменции. Важны сон, питание и режим дня.

Как понять, что пора к врачу?

Если забывчивость начинает влиять на повседневные дела и решение привычных задач — это повод для обращения к неврологу, а не для самолечения.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы деменция профилактика
