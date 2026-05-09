Елена Морозова

Витамин D и майская апатия: скрытая причина упадка сил, о которой почти никто не говорит

Здоровье

Майский упадок сил — не лень, а биохимический дефолт. Пока природа переходит на летнее время, человеческий организм застревает в текстурах зимнего метаболизма. Гормональный фон напоминает поле боя: мелатонин отказывается сдавать позиции утром, а серотонин еще не накопил критическую массу.

Сонный туризм

Будильник превращается в детонатор, а офисное кресло — в болото. Разбираемся, как перезагрузить систему, пока майский авитаминоз не перерос в клиническую депрессию.

Циркадные ритмы и почему мозг тормозит

Биологические часы зашиты в супрахиазматическом ядре гипоталамуса. Эта деталь "процессора" ориентируется на кванты света. Зимой система привыкает синтезировать мелатонин в промышленном масштабе из-за вечной тьмы.

В мае световой день резко удлиняется, но железы внутренней секреции инерционны. Им нужно до месяца, чтобы переписать расписание. Результат — "мелатониновый хвост" в обеденное время.

"Хаос в режиме сна — это прямой путь к когнитивному дефициту. Мозг не успевает очищаться от метаболитов, что в перспективе может облегчить развитие болезни Альцгеймера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Дневная сонливость — защитная реакция перегруженной системы. Вместо того чтобы заливать в себя литры кофе, стоит рассмотреть короткий дневной сон. 20 минут отдыха перезагружают нейронные сети эффективнее, чем стимуляторы.

Витаминный долг: расплата в мае

В России солнце — дефицитный ресурс. К маю запасы витамина D, накопленные за лето, обнуляются. Это не просто "витаминка" для костей, а стероидный прогормон, влияющий на здоровье сердца и иммунный ответ. Его дефицит бьет по дофаминовым рецепторам, вызывая апатию.

Симптом Биологическая причина
Мышечная слабость Дефицит витамина D и магния
Туман в голове Нарушение циркадных циклов
Вспышки агрессии Скачки кортизола и недостаток серотонина

Ловушка майских диет

Попытка "похудеть к лету" через экстремальный дефицит калорий в мае — это биологический саботаж. Организм воспринимает голод как сигнал угрозы. Вместо бодрости вы получаете режим энергосбережения. Мозг, потребляющий 20% всей энергии, первым уходит в "спящий режим".

"Резкое ограничение жиров и углеводов весной убивает метаболизм. Организму нужны нутриенты для перестройки, а не дефицит. Важно соблюдать баланс, иначе память и концентрация посыплются первыми", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Вместо диет стоит сфокусироваться на качестве сна и безопасности быта. Например, даже такие детали, как совместный сон с ребенком или неудобный матрас, могут незаметно воровать глубокие фазы отдыха, усиливая весеннее истощение.

Физика бодрости: парадокс движения

Когда нет сил поднять руку, идея идти в спортзал кажется бредом. Однако гиподинамия только усиливает застой лимфы и венозную недостаточность. Умеренная активность снижает уровень стрессовых гормонов и помогает контролировать вес без изнурительных диет.

"Май — время чекапа. Если сонливость не проходит после коррекции режима, нужно проверять ферритин и гормоны щитовидной железы. Часто за маской весны прячется анемия", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о весенней сонливости

Почему кофе в мае перестал бодрить?

Аденозиновые рецепторы перегружены. Кофеин не дает энергию, он лишь временно блокирует сигналы об усталости. При дефиците сна мозг вырабатывает столько аденозина, что кофеин просто не справляется с объемом.

Поможет ли солярий заменить солнце?

Нет. Лампы солярия в основном излучают ультрафиолет типа А, а для синтеза витамина D необходим тип B. Солярий даст загар, но не решит проблему авитаминоза.

Когда сонливость становится опасной?

Если она сопровождается выпадением волос, сухостью кожи, отеками или невозможностью выполнять привычную работу в течение месяца — пора к врачу.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
