Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Биологическая ловушка для женщин: как гормональные качели запускают развитие тяжелой болезни

Здоровье

Рассеянный склероз — не просто "неизвестная болезнь". Это сложный аутоиммунный процесс, где защитные силы организма атакуют собственную нервную систему. Исследователи из Университета Колорадо провели детальный анализ ликвора, чтобы понять, почему три четверти пациентов в мировой статистике — женщины. Ответ кроется в биохимических настройках, которые критически меняются при сбоях в гормональном ответе.

Боль
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль

Биохимия иммунного шторма

Специалисты исследовали спинномозговую жидкость, изучая белковый профиль у пациенток с хроническими патологиями. Результаты показали дисбаланс 118 белков. У больных женщин концентрация 72 белков была патологически завышена, а 46 — критически снижена. В "красной зоне" оказались белки, курирующие микроглию и макрофаги. Эти элементы иммунитета в норме чистят мозг, но при рассеянном склерозе начинают уничтожать здоровую ткань.

"Мы видим, как белки, отвечающие за регенерацию нейронов, подавляются. Организм теряет способность к восстановлению, пока иммунитет работает в режиме тотального разрушения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Гормональный щит и его дефекты

Женская уязвимость часто сопряжена с гормональным фоном. Исследователи обнаружили специфический глобулин, который связывает эстроген и тестостерон. Его избыток буквально "блокирует" доступ гормонов к тканям мозга. Без этой защиты иммунная система перестает распознавать "свои" клетки, запуская аутоагрессию. Это объясняет, почему пик заболеваемости приходится на возраст 30-40 лет, когда колебания гормонального профиля наиболее выражены.

Параметр Состояние при РС
Микроглия Повышенная воспалительная активность
Регенеративные белки Концентрация снижена

"Важно понимать: гормональные качели — это лишь часть картины. Рассеянный склероз требует комплексного подхода, где здоровье кишечника и отсутствие системного воспаления играют огромную роль", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Исследования подчеркивают: диагностика "скрытых" состояний мозга требует регулярного профилактического чек-апа. Игнорирование микросимптоматики приводит к тому, что бесконтрольное лечение или промедление лишь усугубляют дегенерацию систем организма.

"Любой неврологический дефицит — это повод для МРТ. Биохимия говорит нам, что время здесь — главный ресурс для сохранения качества жизни", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о рассеянном склерозе

Почему болезнь чаще поражает женщин?

Биологические факторы, включая взаимодействие половых гормонов с белками-транспортерами и специфический иммунный ответ, делают женскую нервную систему более восприимчивой к аутоиммунным сбоям.

Можно ли остановить процесс деградации тканей?

Современные препараты, изменяющие течение болезни, способны замедлить повреждение миелина, но требуют раннего назначения по протоколам доказательной медицины.

Связано ли это с питанием или образом жизни?

Системное воспаление имеет много триггеров: от хронического стресса до качественного состава рациона, влияющего на метаболизм после 40 лет.

Какие анализы стоит сдавать для раннего выявления?

Золотой стандарт ранней диагностики — МРТ головного и спинного мозга с контрастом и консультация профильного невролога. Лабораторные маркеры ликвора используют преимущественно в стационаре.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы гормоны профилактика рассеянный склероз
Новости Все >
Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку
Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию
Кричите на ребёнка? Сосед уже снимает: во сколько обойдётся родительский гнев
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Сейчас читают
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Садоводство, цветоводство
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Последние материалы
Смертоносная тишина глубин: при виде этого 80-тонного гиганта косатки в ужасе уплывают прочь
Тайная жизнь звезды: как учёные заглянули на скрытую сторону Солнца и не пожалели
ЦРУ вскрыло ложь Трампа: Иран сохранил 70% ракет и готов к долгой блокаде
Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Кухонные фасады будут как новые: секретный спиртовой раствор растворяет жир без усилий
Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию
Тревожный лай или болезнь? Ветеринары назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Киты, акулы и треска заговорили: какие сигналы скрывает темная бездна океана
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.