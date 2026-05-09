Биологическая ловушка для женщин: как гормональные качели запускают развитие тяжелой болезни

Рассеянный склероз — не просто "неизвестная болезнь". Это сложный аутоиммунный процесс, где защитные силы организма атакуют собственную нервную систему. Исследователи из Университета Колорадо провели детальный анализ ликвора, чтобы понять, почему три четверти пациентов в мировой статистике — женщины. Ответ кроется в биохимических настройках, которые критически меняются при сбоях в гормональном ответе.

Биохимия иммунного шторма

Специалисты исследовали спинномозговую жидкость, изучая белковый профиль у пациенток с хроническими патологиями. Результаты показали дисбаланс 118 белков. У больных женщин концентрация 72 белков была патологически завышена, а 46 — критически снижена. В "красной зоне" оказались белки, курирующие микроглию и макрофаги. Эти элементы иммунитета в норме чистят мозг, но при рассеянном склерозе начинают уничтожать здоровую ткань.

"Мы видим, как белки, отвечающие за регенерацию нейронов, подавляются. Организм теряет способность к восстановлению, пока иммунитет работает в режиме тотального разрушения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Гормональный щит и его дефекты

Женская уязвимость часто сопряжена с гормональным фоном. Исследователи обнаружили специфический глобулин, который связывает эстроген и тестостерон. Его избыток буквально "блокирует" доступ гормонов к тканям мозга. Без этой защиты иммунная система перестает распознавать "свои" клетки, запуская аутоагрессию. Это объясняет, почему пик заболеваемости приходится на возраст 30-40 лет, когда колебания гормонального профиля наиболее выражены.

Параметр Состояние при РС Микроглия Повышенная воспалительная активность Регенеративные белки Концентрация снижена

"Важно понимать: гормональные качели — это лишь часть картины. Рассеянный склероз требует комплексного подхода, где здоровье кишечника и отсутствие системного воспаления играют огромную роль", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Исследования подчеркивают: диагностика "скрытых" состояний мозга требует регулярного профилактического чек-апа. Игнорирование микросимптоматики приводит к тому, что бесконтрольное лечение или промедление лишь усугубляют дегенерацию систем организма.

"Любой неврологический дефицит — это повод для МРТ. Биохимия говорит нам, что время здесь — главный ресурс для сохранения качества жизни", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о рассеянном склерозе

Почему болезнь чаще поражает женщин?

Биологические факторы, включая взаимодействие половых гормонов с белками-транспортерами и специфический иммунный ответ, делают женскую нервную систему более восприимчивой к аутоиммунным сбоям.

Можно ли остановить процесс деградации тканей?

Современные препараты, изменяющие течение болезни, способны замедлить повреждение миелина, но требуют раннего назначения по протоколам доказательной медицины.

Связано ли это с питанием или образом жизни?

Системное воспаление имеет много триггеров: от хронического стресса до качественного состава рациона, влияющего на метаболизм после 40 лет.

Какие анализы стоит сдавать для раннего выявления?

Золотой стандарт ранней диагностики — МРТ головного и спинного мозга с контрастом и консультация профильного невролога. Лабораторные маркеры ликвора используют преимущественно в стационаре.

