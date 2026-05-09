Конец эпохи супермикробов? Доступное лекарство лишило стафилококк главной суперсилы

Борьба с антибиотикорезистентностью зашла в тупик: привычные препараты теряют эффективность против госпитальных патогенов. Исследователи из Хьюстонского методистского института нашли нестандартный путь — перепрофилирование уже готовых молекул. В центре внимания оказался кандесартан цилексетил, известный терапевтам как средство для коррекции артериальной гипертензии. Оказалось, что обычное "сердечное" лекарство способно буквально пробивать броню одной из самых опасных бактерий современности — метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA).

Механизм разрушения мембран

Золотистый стафилококк — мастер адаптации. Бактерия эффективно использует биологические механизмы защиты, становясь неуязвимой для большинства стандартных антибиотиков. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, демонстрируют неожиданную тактику действия кандесартана: он нарушает целостность клеточной оболочки микроорганизма. Микроскопические перфорации в мембране приводят к лизису — содержимое клетки вытекает, и стафилококк неизбежно погибает.

"Мы видим здесь прямое повреждение структурной целостности патогена. Это радикально отличается от попыток антибиотика заблокировать биохимический цикл размножения, к которому бактерия давно адаптировалась", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Важным фактором стала активность препарата против "спящих" форм MRSA. Эти персистирующие клетки зачастую провоцируют рецидивы инфекции, скрываясь от действия классической терапии. Синергия кандесартана с такими антибиотиками, как гентамицин, позволяет снизить дозировки, минимизируя токсическую нагрузку на организм пациента.

Почему перепрофилирование лекарств выгоднее разработки новых

Разработка нового антибиотика "с нуля" — это десятилетия затрат и высокая вероятность провала на клинических фазах. Кандесартан цилексетил — лекарственный препарат с доказанным профилем безопасности, проходящий через диспансеризацию данных в течение многих лет. Он недорог, доступен и понятен клинической фармакологии.

Характеристика Преимущество подхода История препарата Изученная токсичность и фармакокинетика Скорость доступа Быстрый переход к клиническим испытаниям

"Использование уже зарегистрированных молекул — это стандарт доказательной медицины в условиях кризиса резистентности. Мы сокращаем дистанцию между теорией и использованием в ОИТ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Испытания на грызунах показали, что терапия эффективно подавляет популяцию стафилококка в тканях. Это дает надежду на создание новых протоколов лечения пациентов с тяжелыми больничными инфекциями кожи и легких.

"Любой переход на новые схемы лечения должен сопровождаться жестким лабораторным контролем, так как изменение метаболической среды организма требует внимания к сопутствующим диагнозам", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с инфекциями

Почему стафилококк так опасен?

MRSA обладает мощными механизмами нейтрализации большинства β-лактамных антибиотиков, что делает стандартную терапию малоэффективной.

Нужно ли лечить стафилококк, если симптомов нет?

Бессимптомное носительство требует контроля только в определенных группах риска или перед плановыми операциями.

Почему нельзя назначать новые препараты сразу?

Безопасность пациента — приоритет. Каждый медикамент проходит многоступенчатые фазы проверки на толерантность и побочные эффекты.

Как ускорить поиск эффективных лекарств?

Метод скрининга тысяч соединений на простых организмах, как в хьюстонском исследовании, позволяет отсеять неэффективные вещества до начала тестов на людях.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов