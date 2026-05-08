Елена Морозова

Между пользой и ядом: как правильно пить кофе, чтобы не навредить сосудам и желудку

Здоровье » Здоровье и профилактика

Кофе перестал быть просто легальным стимулятором для офисного планктона. Ученые из Университетского колледжа Корка вскрыли биохимическую подноготную напитка: он работает как пульт управления осью "кишечник — мозг". Оказывается, ваша утренняя чашка меняет не только уровень бодрости, но и ландшафт микробиома, диктуя условия психическому здоровью. Это не магия кофеина, а сложная игра метаболитов, где даже декофеинизированный напиток бьет точно в цель.

Микробиом под обстрелом: кто живет в кофейном кишечнике

Исследование APC Microbiome Ireland, опубликованное в Nature Communications, доказало: кофе — это пребиотик в камуфляже. У любителей напитка, выпивающих по 3-5 чашек в день, бактериальный состав кишечника напоминает хорошо отлаженный механизм. В отличие от тех, кто избегает "черного золота", у кофеманов процветают популяции Eggertella sp и Cryptobacterium curtum. Эти микроорганизмы занимаются грязной работой: стимулируют выработку желудочной кислоты и синтез желчных кислот, вычищая патогенную флору и снижая риск дачных инфекций и других желудочных расстройств.

"Кофе действительно выступает в роли топлива для определенных бактерий, увеличивая число Firmicutes, которые у женщин коррелируют с позитивным эмоциональным фоном. Это не просто напиток, а модулятор внутренней экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Эксперимент показал забавную динамику. Когда участников на две недели лишили кофе, их метаболический профиль начал деградировать. По возвращении напитка в рацион — даже вслепую — система моментально восстановилась. Причем такие изменения в ЖКТ прямо влияют на то, как мозг справляется с внешним давлением.

Психика в чашке: антистресс без рецепта

Удивительно, но кофеин оказался не главным героем в вопросах настроения. Участники исследования, получавшие кофе без кофеина, демонстрировали такое же снижение уровней депрессии и импульсивности, как и те, кто пил обычный эспрессо. Это подтверждает теорию, что за ментальное равновесие отвечают полифенолы и другие антиоксиданты. Кофеин же взял на себя роль "пожарного" для воспалительных процессов.

 

Однако бесконтрольное потребление может иметь и обратную сторону. Не стоит забывать, что избыток кофеина может провоцировать кардиологические риски, особенно если человек уже страдает от гипертонии или других патологий сосудов. Умеренность — единственный способ не превратить стимулятор в яд.

"Мы часто видим, как пациенты пытаются 'запить' кофе хроническую усталость, маскируя симптомы выгорания. Это работает в краткосрок, но может привести к серьезному сбою в обмене веществ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Память и фокус: когда кофеин не нужен

Парадокс исследования в том, что именно группа, употреблявшая безкофеиновый кофе, показала самые впечатляющие результаты в тестах на обучение и память. Ученые связывают это с чистым воздействием полифенолов, которые не "зашумлены" возбуждающим действием кофеина. В то же время классический кофе незаменим там, где нужно быстрое принятие решений и высокая скорость реакции. Но будьте осторожны: если у вас уже наблюдаются неврологические проблемы или перепады давления, стимулирующий эффект может навредить.

"Для эффективной работы мозга важна не столько стимуляция, сколько чистота сосудов и отсутствие микровоспалений. Кофе здесь выступает лишь как один из факторов поддержки", — отметил в беседе с Pravda.Ru невролог Артём Синицын.

Профессор Джон Крайан из Университета Корка утверждает, что "кофе — это не просто кофеин, это комплексный фактор питания". Однако помните, что избыток кислот в напитке может провоцировать химические реакции, влияющие на усвоение витаминов, а частое употребление без надлежащей гигиены ведет к потере естественной белизны улыбки и истончению эмали, аналогично эффекту кислых напитков.

Ответы на популярные вопросы о влиянии кофе

Сколько чашек кофе в день считается безопасной нормой?

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) считает лимитом 3-5 чашек в день для взрослого здорового человека. Это количество обеспечивает поддержку микробиома без риска передозировки кофеином.

Помогает ли безкофеиновый кофе при депрессии?

Да, исследование показало, что полифенолы в декофеинизированном кофе эффективно снижают уровень стресса и улучшают настроение за счет воздействия на ось "кишечник — мозг".

Как кофе влияет на кишечные инфекции?

Кофе стимулирует рост полезных бактерий Eggertella sp и Cryptobacterium curtum, которые подавляют патогенную флору и помогают организму сопротивляться инфекционным атакам.

Влияет ли кофе на фертильность и гормоны?

Прямой связи не обнаружено, однако избыточная стимуляция нервной системы может косвенно влиять на цикл. При планировании беременности стоит проконсультироваться с врачом о гормональном фоне.

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, гастроэнтеролог Сергей Данилов, невролог Артём Синицын
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
