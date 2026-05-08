Секрет долголетия с грядки: японские учёные нашли в огороде то, что заставит ваши мышцы не стареть

Японские ученые выкатили исследование, которое заставляет взглянуть на чесок иначе. Это не просто кусок фитонцидной закуски, а потенциальный нутрицевтик для борьбы с саркопенией — возрастной деградацией мышц. В институтах Токио и Хиросимы обнаружили вещество S-1-пропенил-L-цистеин (S1PC). Оно не просто питает волокна, а перепрошивает коммуникацию между жиром и мозгом.

Биохимия чесночного удара по старости

Механизм работы S1PC напоминает сложный программный код. Вещество активирует фермент LKB1 — это главный рубильник метаболизма внутри клетки. Дальше начинается каскад: жировая ткань просыпается и выбрасывает в кровь везикулы с ферментом eNAMPT. Эти "посылки" летят прямиком в гипоталамус. Мозг получает сигнал усилить симпатическую стимуляцию — и вуаля, мышцы работают эффективнее.

"Межтканевая коммуникация через eNAMPT — это высший пилотаж биохимии. Мы видим, как периферическое воздействие через рацион меняет настройки нервной системы. Однако не стоит думать, что тарелка чеснока заменит тренировку при интенсивных нагрузках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Эффект на мышах и людях

В лаборатории подопытные старые мыши после курса S1PC начали показывать чудеса физической формы. Хрупкость скелета снизилась, мышечная сила выросла, а терморегуляция тела пришла в норму. На людях тест тоже сработал: уровень фермента в крови поднялся, особенно у добровольцев с нормальным слоем жировой ткани. Похоже, жир здесь выступает посредником, без которого "магия" не работает.

"Главный риск старения — это скрытые болезни, протекающие десятилетиями без симптомов. Подобные нутрицевтики могут стать частью диспансеризации нового поколения, поддерживая ресурс сердца и сосудов", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Параметр Действие S1PC Мышечная функция Повышение силы и выносливости Жировая ткань Синтез сигнальных везикул eNAMPT Мозг Усиление симпатической сигнализации

Для пожилых людей это шанс избежать хрупкости — состояния, когда любая травма становится фатальной. Чесночный экстракт, накопленный годами в традиционной медицине, не вызвал побочных эффектов. Но медицина — не кулинария. Ученые предупреждают: важна концентрация и форма вещества, а не просто количество зубчиков в супе. Источник издание "UfaTime.ru.".

"Биодобавки должны проходить жесткий контроль. Помните, что даже натуральные компоненты могут давать побочные эффекты при бесконтрольном приеме. В медицине нет 'чудо-таблеток' без противопоказаний", — добавил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о чесноке и мышцах

Можно ли омолодить мышцы, просто поедая чеснок?

Нет, в обычном свежем чесноке концентрация S1PC низка. Исследователи использовали экстракт выдержанного чеснока, где концентрация нужных веществ выше в разы благодаря ферментации.

Поможет ли это при сахарном диабете?

Учитывая, что S1PC влияет на метаболический фермент LKB1, потенциал есть. Однако при высоком сахаре любые добавки должны обсуждаться с эндокринологом.

Есть ли противопоказания для людей с болезнями ЖКТ?

Чеснок — агрессивный продукт. Он может спровоцировать обострение гастрита или проблемы с мочевым пузырем из-за раздражающего действия эфирных масел.

Влияет ли чеснок на структуру соединительной ткани?

Прямых доказательств влияния на структуру волос или коллагена нет, фокус исследования направлен строго на скелетную мускулатуру и связь 'жир-мозг'.

