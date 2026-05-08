Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Синицын

Головная боль уйдёт на три-четыре, если делать эти упражнения: забытый всеми двигатель в организме

Здоровье

Головная боль — это не просто досадный шум в системе, а сигнал о перегрузке гидравлики организма. Многие привычно глушат его анальгетиками, не подозревая, что длительная медикаментозная осада мозга — прямой путь, по которому приходит деменция. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно вспомнить об основном насосе тела, который часто игнорируют академические атласы, — диафрагме.

Зачем врачи советуют класть мяч на живот при головной боли? Секрет упражнения, которое чистит вены
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зачем врачи советуют класть мяч на живот при головной боли? Секрет упражнения, которое чистит вены

Логика диафрагмы: почему таблетка не лечит

В медицине существует мрачный термин "ятрогения" — болезни, спровоцированные самим лечением. По статистике, им страдают до 30% пациентов стационаров. Большинство врачей, ограниченных протоколами, предлагают лишь химический костыль, игнорируя биомеханику. Однако скрытые болезни и застойные процессы в голове часто купируются через нормализацию внутричерепного давления.

"Диафрагма работает как поршень, перекачивающий литры крови и лимфы. Когда этот поршень заклинивает из-за стресса или гиподинамии, давление в черепной коробке растет, вызывая боли", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важно понимать: диафрагма — это не просто перегородка между грудью и животом. Это мощный орган управления давлением. Правильное использование этого "насоса" позволяет разгрузить вены и улучшить мозговое кровообращение без опасности спровоцировать тромбоз при нагрузках. Иммунная система, защищающая нас от чужеродных агентов, также зависит от этого ритма, так как лимфоток напрямую завязан на движении диафрагмы.

Техника "Волна": пошаговый алгоритм упражнения

Для тренировки диафрагмального выдоха идеально подходит метод с мячом. Исходное положение: лежа на спине, прижать к животу волейбольный мяч обеими руками. Начинается первая фаза выдоха — мяч должен буквально провалиться внутрь, так как мышцы расслабляются, освобождая пространство.

Во второй фазе, когда выдох продолжается, мышцы пресса в районе пупка резко сокращаются. Мяч выталкивается вверх силой внутреннего напряжения. Этот цикл создает эффект волны, снижая сначала внутригрудное, а затем и внутрибрюшное давление. Внутренние органы подтягиваются к центру, активируя глубокий кровоток. Следите за лицом: оно не должно кривиться от напряжения. Маска страдания блокирует сосуды шеи, обнуляя эффект.

"Многие путают диафрагмальное дыхание с обычным надуванием живота. Здесь важен именно акцент на конечном выдохе, который освобождает венозное русло", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Силовое дыхание: как правильно "рычать" при нагрузках

Тот же принцип применяется в любых активностях: отжиманиях, приседаниях или работе на пресс. Звук "Хаа" должен звучать в момент максимального усилия — когда вы выпрямляете руки или поднимаете ноги. Это предохраняет мозг от скачка давления, который может вызвать даже эпилептический приступ у предрасположенных лиц.

Новичкам не стоит кричать. Рекомендуется скорее "рычать", распределяя выдох на всю амплитуду движения, но оставляя основной акцент "ааа" на финал. Если выдохнуть слишком рано и коротко, на вторую фазу усилия просто не хватит кислорода. Запомните: выдох должен идти чуть впереди движения, задавая ему темп и глубину. Это эффективнее любых таблеток для памяти и кофеина, который лишь маскирует усталость.

"Правильный паттерн дыхания при физических нагрузках — это лучшая профилактика сосудистых катастроф. Мы буквально вымываем продукты распада из тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сравнение методов: дыхание против фармакологии

Чтобы понять преимущество механики над химией, достаточно взглянуть на системное воздействие обоих подходов. Фармакология бьет по симптомам, дыхание — по причине.

Метод Последствия
Анальгетики Риск деменции, язвы, привыкания
Диафрагмальное дыхание Снижение ВЧД, детокс миокарда, бодрость

Даже классическая овсянка помогает сосудам опосредованно, а работа с диафрагмой действует мгновенно. Это гигиена внутренних систем, сравнимая с правильной гигиеной ушей - если делать неправильно, можно навредить, но если освоить базу, жизнь меняется. Особенно это актуально после сорока лет, когда гликация и общее старение начинают диктовать жесткие правила игры.

Вызов для здоровья: Попробуйте в течение недели делать упражнение с мячом по 10 минут перед сном. Забудьте о количестве повторений — сфокусируйтесь на качестве звука "Хаа" и идеальной волне живота. Если боль не утихнет, ищите скрытые патологии с врачом.

Ответы на популярные вопросы о головной боли

Можно ли делать эти упражнения при мигрени?

При острой фазе мигрени любые физические усилия могут усилить пульсацию. Упражнения лучше использовать как превентивную меру в межприступный период для тренировки сосудистого тонуса.

Почему во время выдоха нужно именно рычать, а не кричать?

Рычание создает вибрацию в гортани и грудной клетке, что дополнительно стимулирует блуждающий нерв, отвечающий за расслабление и снижение артериального давления. Крик же вызывает спазм мышц шеи.

Поможет ли диафрагмальное дыхание при метеозависимости?

Да, так как оно обучает венозную систему мозга быстрее адаптироваться к изменению атмосферного давления, предотвращая застой крови.

Есть ли противопоказания к упражнению с мячом?

Основные ограничения — острые воспалительные процессы в брюшной полости, недавние операции на ЖКТ и грыжи в стадии обострения.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье профилактика головная боль
Новости Все >
Инкубатор в шкафу: почему грязный зимний пуховик становится опасным для легких
Воин из Кёрдюгена нашёл родственников: что общего у современных северян с человеком, жившим 4200 лет назад
Сельдяной король и конец света: биологи объяснили, почему легенды оказались ложью
Демонтаж структуры: как привычное полотенце превращает волосы в лохмотья
Посторонний человек заявил право на квартиру наследника: закон допускает это в двух случаях
Лики героев в небе: вертолёты Магадана превратятся в летающий мемориал Победы 9 мая
Европа пересчитала расходы: переговоры с Россией могут стать неизбежными
Пороховая бочка посреди улицы: откуда в центре Пудожи взялись 200 канистр отработанного масла
За горизонтом событий: почему экспедиция РГО на гору Тэмлян станет главным приключением этого лета
Биохимия одиночества: почему дефицит общения запускает старение мозга
Сейчас читают
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Еда и рецепты
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Русская рулетка на дому: к чему приводят бесконтрольные капельницы в Казани
ЦБ призвал бизнес к сокращениям: спорный метод маскирует реальную проблему
Инвентаризация дорог в СНТ вызвала споры: кто на самом деле должен платить за ремонт
Программный код метаболизма: как высокий сахар матери влияет на плод
У алиментщиков отберут паспорта? Эксперт предложил инструмент, который помирит родителей
Идеальный стык даже в старой хрущевке: как приручить ЛДСП и фанеру с помощью хитрости
Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику
На острове среди лесов СССР создавал технологии будущего: Городомля жила под контролем НКВД
Советский рубль кормил целую семью: на один целковый покупали продукты почти на неделю
Кризис новостроек оказался ловушкой статистики: один показатель рушит тревожную картину рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.