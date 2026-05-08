Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Четвёртая отрицательная породила культ избранных: врачи объяснили, что скрывает редкая кровь

Здоровье

Миф о "голубой крови" веками подпитывал сословное неравенство и семейные легенды о врождённом превосходстве. Сегодня старые представления получили новую форму: особенности крови, редкие антигены и древние мутации всё чаще становятся основой для теорий о "избранности" и биологическом превосходстве.

Анализ крови на стекле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Анализ крови на стекле

За такими идеями стоит попытка объяснить статус, способности и даже право на лидерство через набор генетических признаков. При этом реальное влияние группы крови на здоровье и выживание человека куда сложнее и гораздо скромнее, чем любят утверждать сторонники подобных теорий.

Ловушка редких мутаций

Четвертую группу крови с отрицательным резус-фактором часто возводят на пьедестал из-за ее исключительности. Лишь два процента населения планеты обладают этим набором антигенов. Подобная редкость порождает теории о "дизайнерском" происхождении и связях с исчезнувшими цивилизациями. Гематологи объясняют это проще — специфической мутацией, возникшей при смешении популяций около тысячи лет назад.

"Попытки привязать социальный статус к антигенному составу крови лишены здравого смысла", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Отрицательный резус-фактор добавляет загадочности из-за своей неравномерной географии. Народы с самой древней историей демонстрируют аномально высокий процент людей без резус-белка. Это провоцирует спекуляции о "чистоте линии" и особом векторе развития. Наука видит здесь лишь результат изоляции определенных этнических групп в суровых условиях.

Мифология первобытных охотников

Японская система "кецу-эки-гата" приписывает первой группе крови качества вождей и завоевателей. Сторонники теории считают таких людей прямыми наследниками касты воинов. Они якобы обладают стальной волей и способностью доминировать в любой социальной среде. Это превращает обычный анализ на антигены в подобие гороскопа для кадровых служб.

"Кровь не диктует характер и не определяет успех человека в обществе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Историческая ретроспектива показывает, что аристократия формировалась через захват ресурсов, а не через уникальность эритроцитов. Рыцари и самураи могли иметь любую группу крови с равной долей вероятности. Генетика не работает как пропуск в высший свет. Она лишь фиксирует способ адаптации предков к рациону и местным патогенам.

Группа крови Социальный миф
Первая (I) Властный воин и безжалостный лидер
Четвертая (IV) Загадочный эстет и утонченный аристократ

Медицинский вердикт и реальность

Реальная ценность крови проявляется не в тронном зале, а на операционном столе. Здесь редкая группа крови становится не привилегией, а серьезным риском. Поиск подходящего донора для обладателя четвертой отрицательной группы превращается в сложный квест. В таких случаях редкая кровь оказывается не символом исключительности, а уязвимостью, от которой напрямую может зависеть жизнь человека.

"Безопасность пациента зависит от наличия препаратов, а не от легенд", — объяснил специально для Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Современная клиническая практика опирается на совместимость, а не на происхождение. Элитность состава плазмы — ложная цель для тех, кто ищет оправдание своим амбициям. Гораздо полезнее знать свои показатели здоровья, чем грезить о родстве с монархами. Единственная "благородная" обязанность владельца редкой крови — стать регулярным донором.

Ответы на популярные вопросы о группах крови

Существует ли связь между группой крови и интеллектом?

Научные данные не подтверждают прямую зависимость когнитивных способностей от антигенов на поверхности клеток. Интеллект формируется за счет обучения и среды в течение жизни.

Почему четвертую отрицательную называют кровью Иисуса?

Это связано с результатами исследования Туринской плащаницы, где была обнаружена именно эта группа. Однако датировка и подлинность самого артефакта регулярно подвергаются сомнению.

Может ли группа крови измениться с возрастом?

Генетический код постоянен. Группа крови меняется только в исключительных случаях, например, после трансплантации костного мозга от донора с другими показателями.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы кровь генетика медицина
Новости Все >
От Ок-Риджа до Луны: США открыли доступ к 80-летним архивам о контактах с НЛО
VPN следит за устройством только в одном случае: многие сами дают ему доступ
Открытые сцены Ордынки представляют два уникальных события мая
Миллионы на ветер: масштабный сбой в расчетах ЖКХ привел к крупному штрафу в Уфе
Мелкий шрифт больше не в чести: как регулятор заставляет банки возвращать миллионы гражданам
Биологическая ошибка: почему кефир превращает ваш шашлык в инкубатор бактерий
Тихий океан меняет климат планеты: чем Эль-Ниньо реально опасен для России
Пациент говорит — ИИ записывает: медицина готовится к перемене, которую ждали годами
Квартира в наследство с сюрпризом: как завещательный отказ лишает права выселения жильца
Нервное истощение: первые признаки, которые многие принимают за обычную усталость
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Родительская поддержка: как спасти нервную систему ребенка от перегрузок перед ЕГЭ
Квартира в наследство с сюрпризом: как завещательный отказ лишает права выселения жильца
Живой шелк на клумбе: как добиться рекордного цветения эустомы без лишних усилий
Нервное истощение: первые признаки, которые многие принимают за обычную усталость
Старение убивает не суставы, а мозг: главный враг пенсионеров маскируется под обычную тревогу
Бомба замедленного действия на полке: 10 средств, которые нужно выбросить из ванной сегодня
Яд на пикнике: как солнечный свет превращает тарелки в источник вредных веществ
Кишечник влияет на мозг и самочувствие: 3 фактора помогают ЖКТ работать без сбоев
Биохимический саботаж: почему чувство голода не исчезает даже после еды
Секрет долголетия с грядки: японские учёные нашли в огороде то, что заставит ваши мышцы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.