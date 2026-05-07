Елена Сафонова

Родительская поддержка: как спасти нервную систему ребенка от перегрузок перед ЕГЭ

ЕГЭ — это не тест на интеллект. Это краш-тест надпочечников. Система образования выстроила конвейер, где на выходе вместо знаний часто получается выгорание. В июне тысячи подростков влетят в зону турбулентности, результаты которой якобы определят их "счастливое будущее". Эта установка — главный яд. Когда ставка — жизнь, нервная система переходит в режим "бей или беги", блокируя когнитивные функции именно тогда, когда они нужны больше всего.

Биохимия экзаменационного ада: почему мозг "закипает"

Длительный стресс — это не просто плохое настроение. Это хроническое отравление кортизолом. Под давлением учителей и родителей префронтальная кора, отвечающая за логику, отключается. Включается миндалевидное тело. Подросток не решает задачу по профильной математике — он спасается от воображаемого тигра. В таком состоянии нейронные связи искрят, память выдает ошибки, а концентрация разваливается на части.

"Подростки находятся в стрессе не только в экзаменационный период, но и на протяжении всего года. Школьники разгоняют тревогу, обсуждая риски. Период ЕГЭ — это точка-максимум, где система часто ломается", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Организм реагирует системно. Сбиваются циркадные ритмы. Нарушается секреция грелина и лептина — подросток либо переедает, либо отказывается от еды вовсе. Мозг, лишенный нормального питания и сна, начинает имитировать когнитивные нарушения. Это не лень. Это защитное торможение. Если игнорировать эти звонки, следующим этапом станет полноценная депрессия или психосоматический взрыв.

Стратегии выживания: алгоритм вместо паники

Антистрессовый навык — это мышца. Её нельзя накачать за ночь перед экзаменом. Нужна долгая тренировка нейронных путей. Если начать готовить "психологический бронежилет" за полгода, вероятность срыва в аудитории падает в разы. Важно понимать: универсальной таблетки нет. Одному помогает жесткий тайм-менеджмент, другому — полное отключение от информационного шума.

Тип реакции Метод стабилизации
Тревожное замирание Дыхательные техники, физическая нагрузка
Хаотичная активность Четкий график, дробление задач на мелкие этапы

Медикаментозная поддержка — это не "витаминки для памяти" из рекламы. Ноотропы без доказанной эффективности (фуфломицины) не помогут. Если состояние критическое, требуется консультация психиатра для назначения препаратов с реальным накопительным эффектом. Начинать прием нужно за несколько месяцев, чтобы отследить побочные реакции и не "поплыть" прямо на бланке ответов, пишет Общественная Служба Новостей.

Родительский демпфер: как не стать источником давления

Родители часто выступают в роли резонатора: они усиливают тревогу ребенка своей собственной. Чтобы снизить давление, нужно обесценить катастрофичность провала. Неудача на ЕГЭ — это не конец света, а техническая заминка. Пересдача через год — это не потеря времени, а возможность сменить вектор. Если подросток будет знать, что дома его не расстреляют за 60 баллов, уровень дофамина позволит ему набрать 90.

"Родителям стоит напрямую спросить: 'Как я могу тебе помочь?'. Кому-то нужны обнимашки, кому-то — чтобы его не трогали, а кому-то — вместе сходить в кино или выехать в лес поорать", — отметил в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Финальный аккорд — физиология. Мозг — это орган. Он нуждается в кислороде и глюкозе. Учеба по 14 часов в сутки бесполезна. Клетки просто перестают усваивать информацию. Прогулка в парке даст для результата на экзамене больше, чем сотый прорешанный вариант в душной комнате. Режим — это не насилие, а способ сохранить ресурс для решающего рывка.

Ответы на популярные вопросы о стрессе выпускников

Помогают ли успокоительные перед самим экзаменом?

Прием седативных препаратов непосредственно утром перед ЕГЭ может вызвать сонливость и замедление реакций. Это прямой путь к снижению баллов из-за невнимательности.

Когда стоит обратиться к профессионалу?

Если у подростка нарушился сон более чем на неделю, появились резкие вспышки гнева, слезливость или жалобы на странные боли (психосоматика) — пора к врачу.

Можно ли использовать кофеин для подготовки?

Кофеин берет энергию в долг у организма. За бодрость ночью вы заплатите когнитивным провалом днем. Избыток стимуляторов лишь усиливает тревожность и тремор рук.

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, врач-психиатр Мария Литвинова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
