Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Биохимический саботаж: почему чувство голода не исчезает даже после еды

Здоровье

Жировая ткань — это не пассивный склад калорий и не просто "утеплитель". Это агрессивный эндокринный орган. Он вырабатывает гормоны, управляет вашим аппетитом и способен перепрошить метаболическую карту организма. Когда объем адипоцитов превышает критическую массу, система начинает гнить изнутри. Вместо того чтобы питать тело, жир превращается в токсичное болото, генерирующее хроническое воспаление.

Девушка взвешивается
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка взвешивается

Биохимия захвата: как адипоциты диктуют волю мозгу

Адипоциты — клетки жировой ткани — обладают пугающей способностью к расширению. Они накапливают липидные капли, раздуваясь подобно воздушным шарам. В норме они секретируют лептин — гормон, который сообщает гипоталамусу: "Энергии достаточно, прекращай есть". Но при ожирении система ломается. Развивается лептинорезистентность.

"При лептинорезистентности мозг буквально слепнет. Уровень гормона в крови может быть запредельным, но рецепторы его не видят. Организм переходит в режим выживания при избытке ресурсов, вызывая мучительный голод там, где его быть не должно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Это создает порочный круг. Человек переедает, потому что мозг считает его голодающим. Каждая новая порция "комфортной" еды лишь увеличивает жировое депо, усиливая гормональный шум и блокируя сигналы насыщения. Часто это путают с отсутствием воли, но на деле это поломка биохимического регулятора. Часто вечернее переедание становится закономерным финалом такого сбоя.

Инсулиновый тупик: когда поджелудочная работает на износ

Избыточный жир бьет по углеводному обмену. Клетки теряют чувствительность к инсулину. Это заставляет поджелудочную железу штамповать пептидный гормон в промышленных масштабах. Гиперинсулинемия — это не просто цифра в анализах, это блокировка жиросжигания. Инсулин в высоких концентрациях работает как замок на дверях жировых депо: он стимулирует накопление и жестко пресекает распад.

Процесс Последствие для организма
Гиперинсулинемия Полная блокировка липолиза (расщепления жиров).
Хроническое воспаление Повреждение эндотелия сосудов и ускорение атеросклероза.

Ситуацию усугубляют цитокины. Жировая ткань при ожирении выделяет вещества, поддерживающие вялотекущее воспаление. Сахар не может попасть в клетки, остается в кровотоке и буквально "карамелизирует" белки сосудов. Вместо энергии организм получает износ поджелудочной железы и риск диабета 2 типа.

Кортизоловый пояс: почему стресс "липнет" к животу

Хронический стресс — это не только нервы, это кортизол. Этот гормон перераспределяет ресурсы. Он заставляет организм запасать жир именно в области живота. Абдоминальное ожирение — самый опасный вид, так как висцеральный жир окружает внутренние органы. Если талия мужчины превышает 94 см, а женщины — 80 см, это сигнал метаболической катастрофы. Нередко хроническая усталость является лишь прикрытием для этих глубинных нарушений, пишет ИА "Пенза-Пресс".

Высокий кортизол также толкает к поиску высококалорийной еды. Мозгу нужно быстрое топливо для борьбы с мнимой угрозой. В итоге формируется зависимость от жирного и сладкого, что окончательно добивает систему саморегуляции. Понимая, когда тренироваться эффективнее всего, можно попытаться снизить этот гормональный гнет.

Гормональный перекос: эстрогены против тестостерона

Жировая ткань содержит фермент ароматазу, который превращает мужские гормоны в женские. У мужчин избыток жира обрушивает тестостерон, провоцируя развитие фигуры по женскому типу. У женщин лишние эстрогены, вырабатываемые жиром, ломают менструальный цикл и препятствуют нормальной подготовке к беременности.

Нарушение баланса андрогенов и эстрогенов при ожирении — это прямой путь к системным сбоям репродуктивной функции", — отметила врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Борьба с лишним весом — это не вопрос эстетики. Это вопрос выживания гормональной системы. Никакие чудо-таблетки не починят лептин и инсулин, если в топку метаболизма продолжают лететь лишние калории на фоне дефицита движения и сна.

Ответы на популярные вопросы о метаболизме

Помогают ли БАДы восстановить чувствительность к инсулину?

Нет убедительных данных, что добавки могут заменить диету и физическую нагрузку. Большинство "жиросжигателей" — это плацебо с маркетинговой наценкой. Как и БАДы для зрения, они редко оправдывают ожидания.

Можно ли убрать жир только с живота, если это связано со стрессом?

Локальное жиросжигание — миф. Нельзя качать пресс и ждать, что жир уйдет только там. Нужно снижать общий уровень кортизола и поддерживать дефицит калорий.

Правда ли, что жир вызывает голод?

Да. Через механизмы лептинорезистентности и воспаления жировая ткань манипулирует пищевым поведением, заставляя искать "комфортную" еду.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова
Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы гормоны здоровье ожирение диетология
Новости Все >
Яд на пикнике: как солнечный свет превращает тарелки в источник вредных веществ
Кишечник влияет на мозг и самочувствие: 3 фактора помогают ЖКТ работать без сбоев
Ходьба через боль: почему резкий старт тренировок разрушает сухожилия
Даже короткий разговор может работать на здоровье: тело отвечает на него гормональным всплеском
Микроинсульт на минималках: о чем на самом деле говорят провалы в памяти после выпивки
Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы РФ после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Выходные под угрозой: майский холод и дожди меняют планы миллионов россиян
Биохимическая броня: как правильные жиры превращают шпинат в лекарство для зрения
Гостиницы уже прокололись: где искать честный рейтинг, который владельцы не купят за деньги
Химическая прожарка: почему черная корочка на мясе становится ядом для желудка
Сейчас читают
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Еда и рецепты
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Яд на пикнике: как солнечный свет превращает тарелки в источник вредных веществ
Кишечник влияет на мозг и самочувствие: 3 фактора помогают ЖКТ работать без сбоев
Биохимический саботаж: почему чувство голода не исчезает даже после еды
Секрет долголетия с грядки: японские учёные нашли в огороде то, что заставит ваши мышцы не стареть
В Гжель за птицей счастья!
Ходьба через боль: почему резкий старт тренировок разрушает сухожилия
Даже короткий разговор может работать на здоровье: тело отвечает на него гормональным всплеском
Урожай малины в 2026 году можно удвоить: кусты начнут работать после одной настройки
Кабан в лесу опаснее волка и медведя: зверь идёт напролом даже против человека
Микроинсульт на минималках: о чем на самом деле говорят провалы в памяти после выпивки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.