Русская рулетка на дому: к чему приводят бесконтрольные капельницы в Казани

Вызов платного нарколога на дом — это русская рулетка с заряженным барабаном. Смерть 33-летнего Дениса Печникова в Казани обнажила гнилую систему "капельниц на диване". Пока бизнесмены торгуют обещаниями мгновенного протрезвления, пациенты расплачиваются остановкой сердца. Юридическая точка поставлена, но медицинский абсурд продолжается.

Фото: Pixabay by rc-respect, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капельница

Анатомия "серых" детоксов: почему капельница убивает

Детоксикация на дому — это попытка починить сложный биохимический реактор (организм) с помощью гаечного ключа и молитвы. Печников пытался купировать зубную боль алкоголем. "Специалисты" из службы "Наше здоровье" решили проблему радикально — ввели ударные дозы препаратов без мониторинга жизненных функций. Организм не выдержал химического штурма.

"Любая детоксикация при алкогольной интоксикации требует контроля ЭКГ и оценки электролитного баланса. Вводить седативные препараты без реанимационного набора под рукой — это преступная халатность", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Медики забрали договор и пустые ампулы, оставив умирающего "спать". Инстинкт самосохранения бизнеса сработал быстрее, чем врачебный долг. Если бы скорую вызвали сразу, шансы на выживание были бы реальными. Но страх перед проверками оказался сильнее ценности человеческой жизни.

Лицензия на бумаге и фельдшеры-универсалы

Следствие выяснило: у конторы не было лицензии на работу в Казани. 22-летняя фельдшер Ольга Кришталь не имела права проводить подобные манипуляции. Это классическая схема "черного" рынка медуслуг: нанимается вчерашний студент, готовый за копейки лить в вены коктейли из препаратов с сомнительной совместимостью.

Признак Легальная клиника "Серые" дельцы Документация Лицензия Росздравнадзора в доступе Договор забирают с собой Оборудование Монитор пациента, реанимационный набор Только штатив и катетер Оплата Через кассу или официальный терминал Перевод на личную карту

Приговор: три года за человеческую жизнь

Суд назначил три года условно. С точки зрения закона — это "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". С точки зрения семьи — это цена жизни отца троих детей. Перевод 200 рублей сдачи на карту стал единственной ниточкой, позволившей следствию затянуть петлю на шее этого бизнеса, пишет inkazan.ru.

"Зачастую за маской усталости пациента скрываются тяжелые метаболические нарушения, которые "капельницы" только усугубляют. Нарушение скрининга — это приговор", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Родные в шоке от позиции защиты, пытавшейся переложить вину на погибшего. "Будто насекомое убили", — фраза отца Печникова лучше всего описывает отношение дельцов к своим клиентам. Для них пациент — это транзакция, а не человек с пульсом и дыханием.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли безопасно снять интоксикацию на дому?

Нет. Качественная детоксикация требует стационарных условий, возможности немедленного анализа крови и наличия аппаратуры для поддержания дыхания. Домашние процедуры — это всегда риск смерти от отека мозга или остановки сердца.

Как проверить легальность приехавшего врача?

Требуйте заверенную копию лицензии именно на этот вид деятельности и именно в вашем регионе. Настаивайте на заключении договора до начала манипуляций и не соглашайтесь на перевод денег на личные карты сотрудников.

Читайте также