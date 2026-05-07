Анна Морозова

Ложная пауза: как распознать лихорадку денге по специфическим болям в глазах

Здоровье

Лихорадка денге — это не экзотический сувенир, а системная вирусная атака на сосуды и кроветворение. Пока российские туристы штурмуют пляжи Пхукета и Нячанга, вирус DEN использует их тела как транспортные контейнеры. Это "костоломная лихорадка" в буквальном смысле. Биологический механизм заболевания напоминает короткое замыкание в системе свертываемости крови.

Фото: unsplash.com by Winel Sutanto is licensed under Free to use under the Unsplash License
Термометр

Биология тропического десанта: 4 серотипа угрозы

Вирус денге — это РНК-содержащий патоген семейства Flaviviridae. У него четыре "личности": серотипы DEN-1, 2, 3 и 4. Главная подлость вируса заключается в отсутствии полноценного перекрестного иммунитета. Переболели первым типом? Вы защищены от него на всю жизнь, но перед остальными тремя ваш организм — чистый лист.

Хуже того, при повторном заражении другим серотипом срабатывает феномен антителозависимого усиления инфекции. Антитела от первой болезни не уничтожают новый вирус, а помогают ему быстрее проникать в клетки иммунитета. Система безопасности организма сама открывает ворота врагу. Это прямой путь к геморрагической форме.

Иммунная система при Денге буквально сходит с ума, атакуя собственные ткани", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Логистика заражения: почему комар — идеальный шприц

Вирус не умеет летать сам. Ему нужны крылья Aedes aegypti или Aedes albopictus. Эти комары — городские жители. Они размножаются в любой плошке с водой, под цветочными горшками или в старых покрышках. Заражение происходит по цепи: больной человек — комар — здоровый человек.

Параметр Особенности передачи
Инкубационный период в комаре 8-12 суток до момента заразности
Контактный путь Невозможен (только через укус или кровь)

В России эпидемия невозможна по климатическим причинам. Наши комары рода Culex или Anopheles не умеют эффективно переносить этот вирус. Пока для лихорадки денге здесь слишком холодно. Но завозные случаи — это медицинская реальность каждого туристического сезона.

Две волны ада: как распознать денге до госпитализации

Классическая денге — это "разрыв" шаблонов самочувствия. Резкий скачок температуры до 40 градусов за пару часов. Лицо краснеет, глаза слезятся. Характерный признак — боль за глазными яблоками при попытке посмотреть в сторону. Через 3-4 дня температура падает, наступает ложное облегчение. Это затишье перед второй бурей, когда лихорадка возвращается вместе с пятнистой сыпью, пишет gorod55.ru.

"Геморрагическая форма — это критическое падение тромбоцитов. Кровь просто перестает сворачиваться. Начинаются внутренние кровотечения, которые без реанимации купировать невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Профилактика и мифы: работает ли вакцина

Волшебной таблетки нет. Лечение — симптоматическое: вода, покой, жаропонижающие (но строго не аспирин, он усиливает риск кровотечений). С вакцинацией всё сложно. Существующая вакцина CYD-TDV эффективна только для тех, кто уже переболел. Для "чистых" организмов она может создать тот самый риск усиления инфекции при первой же реальной встрече с вирусом.

"Лучшая стратегия — это барьерная защита. Репелленты с содержанием ДЭТА выше 30%, москитные сетки и закрытая одежда. Это звучит скучно, но спасает жизнь", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке денге

Можно ли заразиться денге от человека в России?

Нет. Вирус не передается воздушно-капельным или половым путем. Без участия специфического тропического комара цепочка обрывается. Исключение — передача от матери к плоду или через переливание зараженной крови.

Почему при денге нельзя пить аспирин?

Аспирин и ибупрофен — антиагреганты. Они разжижают кровь. Вирус денге и так обрушивает уровень тромбоцитов. Сочетание вируса и этих лекарств гарантирует геморрагический синдром.

Как быстро нужно бежать к врачу после возвращения из Таиланда?

При любом повышении температуры в течение 14 дней после возвращения. Обязательно сообщите врачу, где вы были. Обычный терапевт может принять денге за тяжелый грипп, если не знает о вашем отпуске.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы медицина
