Зеленый яд в стакане: почему шпинатные коктейли бьют по фильтрационным системам

Индустрия "детокса" — это профессиональный карго-культ, где вместо логики правят смузи-боулы. Ежесекундно ваша печень и почки проводят сложнейшую биохимическую утилизацию токсинов без участия сельдерея. Попытка "помочь" организму литрами зеленой жижи — это не очищение, а агрессивное вмешательство в работу фильтрационных систем. Вместо мифической легкости вы рискуете получить вполне реальные камни в почках и метаболический хаос.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зелёный коктейль с сельдереем и яблоком

Оксалатная ловушка: как убить почки шпинатом

Зеленые коктейли — это концентрат оксалатов. Соли щавелевой кислоты в шпинате, петрушке и кейле безопасны в составе салата. Но когда вы перемалываете гору зелени в стакан, дозировка становится токсичной. Почки не справляются с таким "маринадом". Кристаллы оксалатов выпадают в осадок, забивают почечные канальцы и провоцируют нефропатию. Это прямой путь к воспалению, а для людей с предрасположенностью — к острой почечной недостаточности.

"Главная ошибка — пить смузи литрами несколько дней подряд. В медицинской литературе описаны случаи острой оксалатной нефропатии — тяжелого поражения почек после недели таких очищений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Фруктозный удар по поджелудочной

Смузи — это десерт, замаскированный под пользу. В одном стакане часто прячутся 4-5 порций фруктов. Клетчатка разрушена блендером, поэтому сахар (фруктоза и глюкоза) всасывается в кровь мгновенно. Инсулиновые качели раскачивают метаболизм. Сначала — гипергликемия, через час — резкое падение сахара, дикий голод и слабость. Для людей с лишним весом такой "детокс" — это ускоренная покупка билета в мир сахарного диабета.

Компонент смузи Реальный эффект при избытке Шпинат / Кейл Риск образования камней в почках Фруктовая база Жировой гепатоз печени и скачки инсулина

"Высокие дозы фруктозы без сопровождения белков и жиров бьют по обмену веществ. Это не очищение, а метаболический стресс", — отметил в разговоре с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Агрессия против слизистой: смузи натощак

Сырая растительная масса содержит органические кислоты и агрессивные щелочные компоненты. На пустой желудок этот коктейль работает как растворитель. Если у вас есть гастрит или рефлюкс, ждите изжоги и болей. Организм не обучен переваривать концентрированную "травяную пыль" в жидком виде без предварительного жевания и ферментации слюной. Это сбой настроек ЖКТ, пишет Газета.ру.

"Жидкие диеты лишают кишечник адекватной стимуляции. У людей с синдромом раздраженного кишечника это вызывает вздутие и спазмы", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о детоксе

Можно ли заменить обед смузи?

Нет. Это лишит вас жевательной нагрузки и чувства сытости. Смузи — это всего лишь дополнение к рациону или перекус, который нужно "съедать" медленно.

Как сделать смузи безопасным?

Используйте не более двух фруктов и одну порцию зелени. Обязательно добавьте жиры (орехи, семена чиа) или белок (йогурт), чтобы замедлить всасывание сахаров.

Нужно ли "чистить" печень весной?

Здоровому человеку — нет. Печень — самоочищающаяся система. Ей нужны не соки, а вода, отсутствие алкоголя и нормальный сон.

Читайте также