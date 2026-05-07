Надежда Осипова

Социальный шторм: почему мужчины выбирают молчание вместо помощи врачей

Здоровье

Медицина долгое время считала "человека обыкновенного" существом по умолчанию мужского пола весом 70 кг. Женский организм рассматривался как отклонение с дополнительным набором гормонов. В психиатрии маятник качнулся в обратную сторону. Классическая депрессия в учебниках — это "женский" сценарий: слезы, апатия, жалобы. Мужчина, который вместо рыданий в подушку начинает агрессивно водить машину или уходит в запой, часто не получает помощи, пока система не выдаст критическую ошибку.

Генетический долг: почему симптомы говорят на разных языках

Депрессия — это не просто "грустное личико". Это системный биохимический сбой. У женщин он часто проявляется через внутреннюю рефлексию. У мужчин — через внешнюю экспансию. Там, где женщина ищет поддержку психолога, мужчина включает режим выживания. Он не плачет. Он срывается на подчиненных. Его мозг, зажатый в тиски культурных догм, конвертирует боль в гнев.

"Классические критерии DSM описывают 'женский' вариант депрессии. Мужской сценарий с импульсивностью и гневом часто выпадает из поля зрения врачей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru клинический психолог Лидия Иншина.

Врач в поликлинике видит раздражительного пациента с жалобой на бессонницу. Вместо антидепрессантов он советует "взять отпуск". Это опасное заблуждение. Мужская депрессия маскируется под трудоголизм или экстремальные хобби. Это попытка заглушить внутренний гул через выброс адреналина. Система не видит патологии, пока не наступает стадия полного истощения.

Фармакологический сбой: дозировки из прошлого века

Биология — это химия. Метаболизм лекарств у полов различается радикально. Женская печень работает иначе. Скорость выведения препаратов зависит от цикла. Однако большинство психотропных средств десятилетиями тестировались на мужских выборках. Причина цинична: так проще, нет "фонтанирующих" гормональных всплесков, мешающих статистике.

Параметр Мужской профиль Женский профиль
Типичный симптом Агрессия, алкоголизация Плаксивость, апатия
Реакция системы Совет "отдохнуть" Назначение антидепрессантов

Женщины чаще ловят "побочки". Их организм порой перегружен лекарствами, которые рассчитаны на 80-килограммовый мужской стандарт. Мужчины же чаще бросают терапию. Страх перед снижением либидо или "потерей лица" перед эндокринологом из-за влияния таблеток на гормональный фон заставляет их выбрасывать рецепты в корзину, пишет ИА RuNews24.ru.

"Метаболизм лекарств у мужчин и женщин различается из-за массы тела и ферментов печени. Женщины чаще испытывают побочные эффекты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Социальный суицид: когда маска мужественности убивает

Статистика суицидов наглядна и страшна. Женщины совершают попытки чаще. Мужчины — чаще доводят до конца. Разрыв в 3-5 раз. Это результат того, что мужчина терпит до точки невозврата. Пока женщина проговаривает тревогу, мужчина копит напряжение. Когда оно прорывает плотину, медицина уже бессильна. Это "кредит под проценты здоровья", который рано или поздно приходится гасить кровью.

Часто депрессию путают с когнитивными нарушениями. Если пожилой мужчина становится "невыносимым", это может быть не скверный характер, а ранняя деменция. Неврологи отмечают: мужчины реже обращаются за диагностикой, считая забывчивость признаком старости, а не патологии. В результате теряется драгоценное время для нейропротекции.

"Стыд за свою 'несостоятельность' перевешивает боль. Поэтому мужчины выбирают стратегии избегания", — объяснила психиатр Мария Литвинова.

Решение — в отказе от универсальных клише. Врач должен искать не "правильного" пациента, а реального человека. Мы не бесполые единицы в статистике Минздрава. Мы разные биологические системы. Игнорировать это — значит добровольно идти на риск инвалидизации или смерти. Психическое здоровье не имеет пола, но путь к нему у каждого свой.

Ответы на популярные вопросы

Почему мужчинам реже ставят диагноз "депрессия"?

Мужчины реже жалуются на грусть и чаще — на физические недомогания или раздражительность. Врачи общей практики часто не распознают за этим психическое расстройство.

Безопасно ли женщинам принимать "мужские" дозировки препаратов?

Не всегда. Из-за физиологических особенностей женщинам часто требуются меньшие дозы для достижения эффекта, а риск побочных эффектов у них выше.

Может ли дефицит гормонов имитировать депрессию?

Да. У мужчин падение тестостерона вызывает упадок сил и апатию, а у женщин проблемы со щитовидной железой часто маскируются под тревожное расстройство.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы симптомы здоровье депрессия
