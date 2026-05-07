Водная ловушка: как попытки промыть почки оборачиваются медицинским фиаско

Миф о "двух литрах воды в день" как о панацее от камней в почках официально получил статус статистической погрешности. Очередное исследование PUSH в The Lancet доказывает: даже если залить в себя цистерну дистиллята, камнепад внутри мочевыделительной системы не прекратится. Почки — это не засорившийся сифон раковины, который можно пробить сильным напором. Это сложная биохимическая лаборатория, где на процесс кристаллизации солей влияют кислотность, диета и наследственный "баг" в обмене веществ.
Исследователи разделили 1658 пациентов с уже имеющейся мочекаменной болезнью на две группы. Первых превратили в киборгов: выдали умные бутылки, тренеров по гидратации и платили деньги за каждый выпитый глоток. Вторых оставили наедине со стандартным советом "пей больше". Итог — холодный душ для фанатов бутылок в руках. Разница в рецидивах составила символические 1,2% (18,6% против 19,8%). Это фиаско концепции "просто добавь воды".
"Вода вторична. Если в тарелке избыток оксалатов или поваренной соли, почки будут штамповать камни независимо от объемов прокачанной через них жидкости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Организм — это не кадка с водой, а замкнутая гидравлическая система под управлением гормонов. Попытка обмануть метаболизм литрами чистой воды без коррекции рациона — это как тушить пожар в бензохранилище, поливая из детского пистолета. Важна концентрация солей и кислотность мочи, а не общие цифры на счетчике умной бутыли, пишет aif. ru.
Клинические рекомендации потихоньку мигрируют от термина "вода" к понятию "общая жидкость" (fluid intake). Ваша цель — 2,5 литра мочи на выходе, а не 2 литра дистиллята на входе. При этом источник влаги критически важен. Кофе и чай, вопреки старым пугалкам, скорее полезны — за счет диуретического эффекта. А вот сладкая газировка — это прямой проездной билет в отделение урологии из-за избытка сахара и фосфатов.
|Напиток
|Влияние на почки
|Чистая вода
|База, снижает концентрацию солей.
|Домашний лимонад
|Цитраты блокируют образование кристаллов.
|Чай и черный кофе
|Умеренный риск (оксалаты в чае), но высокий диурез.
|Сладкая газировка
|Удар по метаболизму, провокация камнеобразования.
Замена воды на пакетированные соки — еще одна ошибка. В них содержатся ударные дозы фруктозы, которые могут вызвать нарушение пуринового обмена. Песок в почках начинается с сахара в стакане. Чтобы система работала исправно, нужно не просто лить воду, а убирать из рациона "строительный материал" для камней.
"Диета без учета типа камней — это гадание на кофейной гуще. Кому-то нельзя щавель, а кому-то — мясо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Для пациентов с тяжелым течением болезни это оправдано. Это снижает ночную концентрацию мочи, когда риск кристаллизации максимален. Но для здоровых людей это верный способ заработать утренние отеки и разбитое состояние.
Лечебная минеральная вода с высоким содержанием солей может как помочь, так и навредить. Пить её можно только после анализа состава камней. Кальциевые камни и высокоминерализованная вода — плохой союз.
