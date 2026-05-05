Елена Морозова

Увлажняющий крем с SPF — это ловушка: почему косметика 2 в 1 даёт лишь иллюзию безопасности

Многие относятся к покупке солнцезащитного крема как к покупке страховки: один раз заплатил, мазнул каплю на нос — и вроде как защищен. На деле же SPF работает совсем не так. Нанося крем тонким слоем, мы превращаем мощный фильтр в бесполезный лосьон, оставляя кожу беззащитной перед солнечными ожогами и преждевременным старением.

Почему стандартная порция крема должна быть размером с рюмку, почему облака — это самая опасная ловушка для кожи, и какие "слепые зоны" на теле мы постоянно пропускаем?

Дозировка: почему рюмка — это стандарт

Для адекватного покрытия взрослого тела требуется не менее 30 граммов средства. Наглядно — это объем стандартной рюмки. Если вы используете один тюбик на всю семью в течение отпуска, значит, вы не защищаете никого. Слой должен быть плотным. Спреи часто подводят: половина состава улетает с ветром, а на кожу попадает лишь легкий туман.

"Попытка сэкономить на креме — это прямой путь к дерматологу. Кожа запоминает каждое облучение, и накопленный эффект невозможно отменить домашними масками", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно помнить, что даже самый мощный фильтр деградирует под воздействием ультрафиолета. Обновление каждые два часа — это не маркетинговый ход производителей, а суровая необходимость. Если вы зашли в воду, крем смывается механически, даже если на нем стоит маркировка waterproof.

Ситуация Частота обновления
Прогулка в городе Каждые 2 часа
Активное плавание / пот Каждые 40-80 минут

Минус облака: иллюзия безопасности

Пасмурная погода — главный союзник меланомы. Облака задерживают видимый свет, создавая ложное ощущение прохлады, но пропускают до 80% ультрафиолета. Люди массово игнорируют SPF в облачные дни. Правильный уход за лицом требует нанесения защиты в любую погоду, кроме глубокой ночи.

"Недооценка рисков в тени или под навесом — критическая ошибка. Рассеянное излучение обладает такой же повреждающей силой, как и прямые лучи, что делает защиту обязательной даже в условиях отсутствия прямого солнца", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Еще одна ошибка — замена спецсредства обычным макияжем с SPF. Плотность нанесения декоративной косметики всегда ниже необходимой. Вы никогда не нанесете столько тонального крема, сколько требуется для реальной защиты. Используйте сначала солнцезащитный слой, а затем — макияж.

Слепые зоны на человеческом теле

Внимания заслуживают участки, о которых забывают в 90% случаев. Это пробор на голове, ушные раковины, веки и подколенные впадины. Рак кожи часто локализуется именно здесь, так как эти зоны регулярно обгорают, оставаясь в тени нашего внимания. Для губ бесполезно использовать крем для тела — он быстро съедается. Необходим специальный плотный бальзам с фильтрами.

"Системный подход к безопасности включает не только мази, но и правильный выбор одежды. Ткань — это самый стабильный фильтр, который не требует обновления", — отметила специально для Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для тех, кто боится химических фильтров, существуют минеральные щиты — оксид цинка и диоксид титана. Они не вступают во взаимодействие с кожей, а работают как зеркало, отражая лучи. Это оптимальный выбор для аллергиков и маленьких детей. Важна и профилактика повреждений: избегайте солнца в пиковые часы, когда индекс ультрафиолета зашкаливает.

Ответы на популярные вопросы о защите кожи

Нужно ли смывать SPF-крем вечером?

Обязательно. Фильтры, особенно физические, могут забивать поры и вызывать раздражение. Используйте гидрофильное масло или мягкий гель для очищения.

Можно ли использовать крем прошлых лет?

Нет. При перепадах температур и контакте с кислородом формула разваливается. Просроченное средство не дает защиты и может вызвать химический ожог.

Помогает ли одежда защититься на 100%?

Обычная белая футболка пропускает ультрафиолет. Надежнее выбирать ткани с маркировкой UPF или темные плотные материалы. Грамотная оценка рисков спасет ваше здоровье.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-онколог Владимир Капустин, врач общей практики Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
