Секретный код бодрости: до какого часа можно спать днем, чтобы не проснуться как зомби

Дневной сон долгое время клеймили как признак лени или детскую привычку. На деле короткий отдых в середине дня работает как кнопка перезагрузки для системы, если нажать её вовремя. Ошибка в расчетах превращает бодрость в тяжелую голову и полную заторможенность.
Короткий сон в течение 20-30 минут позволяет человеку остаться в поверхностных фазах. Это дает резкий скачок концентрации без ощущения вязкости в мыслях. Такой подход спасает при остром недосыпе или запредельных умственных нагрузках. Если же человек привык искать утешение в тарелке вместо отдыха, он лишь маскирует усталость едой.
Функциональный сон не требует глубокого погружения. Он работает как быстрая подзарядка аккумулятора. В противном случае возникает риск перегруза, который ведет к нарушению всего распорядка дня.
|Длительность сна
|Эффект для организма
|20-30 минут
|Бодрость, ясность мышления, высокая скорость реакции
|60+ минут
|Сонная инерция, тяжесть в голове, бессонница ночью
Время имеет решающее значение. Идеальное окно закрывается в 16:00. Сон после этого времени вступает в конфликт с естественным ритмом подготовки к ночи. Человек просто перестает чувствовать усталость к моменту, когда нужно ложиться в кровать. Часто такая ошибка провоцирует вечернее переедание, так как организм путает сонливость с голодом.
"Сон после четырех вечера — это ловушка. Вы крадете сон у самой себя, создавая замкнутый круг из дневной вялости и ночного бодрствования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Регулярный долгий сон днем смещает внутренние часы. В итоге качество ночного отдыха падает: сон становится прерывистым, а пробуждение — мучительным. Это напоминает попытку обновить систему в разгар рабочего процесса — риск сбоя слишком велик.
Состояние "разбитости" после долгого дневного сна называется инерцией. Тело застревает в глубокой фазе, и резкий подъем вызывает когнитивный шок. Вместо обещанного прилива сил человек получает ватные ноги и туман в голове. В такие моменты даже привычный антивозрастной уход или любимое хобби не возвращают в тонус.
"Если вы проснулись с ощущением, что вас переехал грузовик, значит, вы проспали слишком долго. Вы вошли в глубокую фазу, из которой мозг не хочет выходить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.
Тем, кто высыпается ночью, дневной сон не нужен. Попытка заставить себя поспать "для здоровья" приведет лишь к раздражительности. Организм не принимает лишние порции отдыха, если в системе нет дефицита.
Да, но строго 20-30 минут. Это поможет дотянуть до вечера без потери работоспособности, но не заменит полноценный ночной отдых.
Поставьте будильник на 25 минут. Не давайте себе провалиться в глубокий сон. Сразу после пробуждения умойтесь холодной водой и смените обстановку.
Временно — да. Но если сонливость постоянна, нужно искать причину в режиме или здоровье, а не пытаться "досыпать" днем.
