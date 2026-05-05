Анна Кузнецова

Секретный код бодрости: до какого часа можно спать днем, чтобы не проснуться как зомби

Дневной сон долгое время клеймили как признак лени или детскую привычку. На деле короткий отдых в середине дня работает как кнопка перезагрузки для системы, если нажать её вовремя. Ошибка в расчетах превращает бодрость в тяжелую голову и полную заторможенность.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дневной сон и озарение

Механика эффективности: 20 минут против двух часов

Короткий сон в течение 20-30 минут позволяет человеку остаться в поверхностных фазах. Это дает резкий скачок концентрации без ощущения вязкости в мыслях. Такой подход спасает при остром недосыпе или запредельных умственных нагрузках. Если же человек привык искать утешение в тарелке вместо отдыха, он лишь маскирует усталость едой.

Функциональный сон не требует глубокого погружения. Он работает как быстрая подзарядка аккумулятора. В противном случае возникает риск перегруза, который ведет к нарушению всего распорядка дня.

Длительность сна Эффект для организма
20-30 минут Бодрость, ясность мышления, высокая скорость реакции
60+ минут Сонная инерция, тяжесть в голове, бессонница ночью

Окно возможностей: когда сон становится ядом

Время имеет решающее значение. Идеальное окно закрывается в 16:00. Сон после этого времени вступает в конфликт с естественным ритмом подготовки к ночи. Человек просто перестает чувствовать усталость к моменту, когда нужно ложиться в кровать. Часто такая ошибка провоцирует вечернее переедание, так как организм путает сонливость с голодом.

"Сон после четырех вечера — это ловушка. Вы крадете сон у самой себя, создавая замкнутый круг из дневной вялости и ночного бодрствования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Регулярный долгий сон днем смещает внутренние часы. В итоге качество ночного отдыха падает: сон становится прерывистым, а пробуждение — мучительным. Это напоминает попытку обновить систему в разгар рабочего процесса — риск сбоя слишком велик.

Сонная инерция: почему вы проснулись разбитым

Состояние "разбитости" после долгого дневного сна называется инерцией. Тело застревает в глубокой фазе, и резкий подъем вызывает когнитивный шок. Вместо обещанного прилива сил человек получает ватные ноги и туман в голове. В такие моменты даже привычный антивозрастной уход или любимое хобби не возвращают в тонус.

"Если вы проснулись с ощущением, что вас переехал грузовик, значит, вы проспали слишком долго. Вы вошли в глубокую фазу, из которой мозг не хочет выходить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Тем, кто высыпается ночью, дневной сон не нужен. Попытка заставить себя поспать "для здоровья" приведет лишь к раздражительности. Организм не принимает лишние порции отдыха, если в системе нет дефицита.

Ответы на популярные вопросы о дневном сне

Можно ли спать днем, если ночью была бессонница?

Да, но строго 20-30 минут. Это поможет дотянуть до вечера без потери работоспособности, но не заменит полноценный ночной отдых.

Что делать, если после сна днем трудно проснуться?

Поставьте будильник на 25 минут. Не давайте себе провалиться в глубокий сон. Сразу после пробуждения умойтесь холодной водой и смените обстановку.

Помогает ли дневной сон при хронической усталости?

Временно — да. Но если сонливость постоянна, нужно искать причину в режиме или здоровье, а не пытаться "досыпать" днем.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы отдых советы здоровье психология
