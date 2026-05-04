Ваш ужин мечты обернется сепсисом: врач раскрыл, как экзотика бьет по ЖКТ и может убить

Погоня за новыми гастрономическими ощущениями может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач Елена Морозова предупреждает об опасностях, которые таит в себе увлечение экзотическими деликатесами. По словам эксперта, употребление непривычной пищи может стать настоящим испытанием для иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.
Сырые устрицы, столь популярные в некоторых кухнях, таят в себе серьезную опасность. Моллюски, фильтруя воду, накапливают вредные вещества, включая норовирус и бактерию Vibrio vulnificus. Эта бактерия способна вызвать острый сепсис, представляющий смертельную угрозу.
"Экзотические продукты — это всегда риск для неподготовленного организма. Никогда не знаешь, чего ожидать", — [заявила] в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Икра улиток также может стать источником проблем. Наземные моллюски являются промежуточными хозяевами паразитов, способных поражать центральную нервную систему. Кроме того, белки, содержащиеся в икре, могут вызвать сильные аллергические реакции. Врач Владимир Капустин считает, что погоня за экзотикой может привести к экстренной госпитализации. Он призвал тщательно относиться к выбору продуктов и осознанно подходить к своему рациону.
Многие люди даже не подозревают, какой вред здоровью они могут нанести, употребляя экзотические деликатесы.
Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к подобным продуктам, особенно если вы не уверены в их происхождении или способе приготовления.
|Продукт
|Риски
|Сырые устрицы
|Норовирус, Vibrio vulnificus (сепсис)
|Икра улиток
|Паразиты, аллергические реакции
"Всегда нужно помнить о рисках, связанных с употреблением незнакомых продуктов. Это касается не только экзотики, но и обычных продуктов, которые мы покупаем в магазинах", — [отметил] в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Особую тревогу вызывают насекомые, такие как тараканы. Их употребление может привести к анафилактическому шоку. Хитиновый панцирь насекомых содержит белок тропомиозин. Аллергия на пылевых клещей или креветок увеличивает риск развития отека Квинке и необходимости оказания экстренной медицинской помощи.
Важно помнить и о потенциальной опасности недостаточной термообработки мяса. Недожаренный шашлык может содержать возбудителей кишечных инфекций, таких как сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Врач советует быть бдительными и внимательно относиться к тому, что вы едите.
Рвота, диарея, высокая температура, боли в животе.
Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. До приезда врачей рекомендуется пить много жидкости.
Выбирайте проверенные места, обращайте внимание на свежесть продуктов и способ приготовления.
Все зависит от тяжести отравления. Обычно симптомы проходят в течение нескольких дней.
"Не стоит забывать об элементарных правилах безопасности. Тщательная термическая обработка продуктов — залог здоровья", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
