Екатерина Орлова

Аптека без стен: Путин открывает эру передвижных аптечных пунктов

Здоровье

Мобильные аптеки: лекарства приедут к вам

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже лекарств через мобильные аптечные пункты. Пилотный проект стартует 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2029 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нововведение коснется жителей сел и деревень, где нет стационарных аптек или медицинских учреждений. Это упростит доступ к необходимым медикаментам для тех, кому сложно добираться до аптеки, особенно пожилым людям или людям с ограниченными возможностями.

Передвижной аптечный пункт представляет собой изолированный модуль на базе транспортного средства с отдельной кабиной для водителя. Такая мобильная точка будет работать как подразделение действующей аптечной организации.

"Мобильные аптеки — это важный шаг для улучшения доступности лекарств. Особенно для жителей отдаленных районов. Ведь своевременный доступ к медикаментам может спасти жизнь", — [отметила] врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова.

Что можно будет купить в передвижной аптеке?

Автомобиль для мобильной аптеки должен быть оснащен специальным оборудованием, обеспечивающим полную автономность и необходимые условия для хранения лекарств. Ассортимент таких пунктов будет включать как наиболее востребованные препараты, так и лекарства, которые можно заказать индивидуально. Этот формат позволит предоставить широкий выбор медикаментов, покрывающий основные потребности населения.

Разрешено Запрещено
Востребованные лекарства Радиофармацевтические средства
Препараты под заказ Иммунобиологические средства
  Медикаменты с сильнодействующими/психотропными/наркотическими веществами

Конкретный регламент функционирования мобильных аптек будет определен правительством РФ. Планируется, что это позволит обеспечить необходимыми лекарствами жителей труднодоступных территорий, которые сейчас вынуждены тратить время и деньги на поездки в города.

"Важно, чтобы такие мобильные пункты соответствовали всем требованиям хранения и транспортировки лекарств, чтобы не допустить ухудшения их качества. Тогда риск негативных последствий для здоровья будет минимален", — [сказала] врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова в беседе с Pravda. Ru.

Лекарства под контролем: надзорные органы следят за качеством

Контроль над деятельностью мобильных аптек возложен на Росздравнадзор. Это обеспечит соблюдение всех необходимых стандартов и требований к хранению, реализации и транспортировке лекарственных средств. Надзорный орган будет следить за тем, чтобы все процессы соответствовали установленным нормам. Также важно, чтобы специалисты, работающие в передвижных аптеках, были квалифицированы и имели необходимую лицензию.

Ранее Минздрав расширил список медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету. В него вошли обезболивающее "Дицикловерин" + "Парацетамол", миорелаксант "Баклофен" и противоэпилептическое средство "Габапентин". Такие меры направлены на усиление контроля за оборотом лекарственных препаратов, чтобы предотвратить их ненадлежащее использование и злоупотребление.

"Необходимо тщательно контролировать логистику, чтобы лекарства сохраняли свою эффективность. Это особенно актуально для некоторых препаратов. Нельзя забывать, что неправильное хранение может привести к непредсказуемым последствиям", — [отметил] врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о мобильных аптеках

Где будут работать мобильные аптеки?

Мобильные аптеки будут работать в селах и деревнях, где нет стационарных аптек.

Что можно будет купить в мобильной аптеке?

В мобильных аптеках можно будет приобрести как востребованные лекарства, так и препараты под заказ, за исключением некоторых категорий.

Кто будет контролировать работу мобильных аптек?

Контроль за работой мобильных аптек возложен на Росздравнадзор.

Какие препараты запрещены к продаже в мобильных аптеках?

Запрещена продажа радиофармацевтических и иммунобиологических средств, а также лекарств, содержащих сильнодействующие, психотропные или наркотические вещества.

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова, врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов
Автор Екатерина Орлова
Екатерина Максимовна Орлова — врач-эндокринолог, специалист по сахарному диабету и ожирению, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы закон медицина здоровье лекарства владимир путин
