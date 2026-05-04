Русская рулетка на мангале: после таких майских я могу отличить полезное мясо от опасной порции

Замахнулись на шашлык? Готовьтесь к потенциальной "рулетке". Непрожаренное мясо — бомба замедленного действия. Эндокринолог Дарья Подчиненова предупреждает: пара дней наблюдения за самочувствием после пикника — святое дело. Если что-то пойдет не так, придется "садиться" на воду и диету.
Шашлык — это вам не котлеты. Недожаренный кусок может таить в себе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку. Эти "гости" вызывают проблемы. От серьезной интоксикации до паразитов — все прелести пикника. "Горячее — сырым не бывает" — так себе аргумент, когда дело касается кишечных инфекций.
"Недожаренный шашлык — прямая дорога в больницу", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.
Подчиненова советует: сразу после "подозрительного" шашлыка пьем больше воды. Некрепкий бульон, травяной чай — тоже вариант. Обезвоживание тут ни к чему. Первый день — голод. Потом — легкая пища. И никаких экспериментов.
Симптомы? Слабость, тошнота, боли в животе. Первым делом — жидкость. Вода, минералка, специальные растворы. Вторым — покой. Забудьте о фаст-фуде!
|Что делать НЕЛЬЗЯ
|Что ДЕЛАТЬ
|Игнорировать симптомы, надеясь на "авось".
|Наблюдать за самочувствием пару дней.
|Есть тяжелую пищу.
|Пить много жидкости.
|Заниматься самолечением.
|При ухудшении состояния — обратиться к врачу.
"Важно помнить о золотистом стафилококке и возможности аллергической реакции, которые могут быть спровоцированы некачественным мясом", — [рассказал] инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.
Диетолог Татьяна Солнцева видит в шашлыке больше плюсов, чем минусов. Мясо — это белок. Витамины группы B — тоже. А еще микроэлементы. В общем, все "полезно, ежели в рот полезло". Жарить можно все: от мяса до морепродуктов.
"Мясо, приготовленное на углях, может быть частью здорового рациона, но главное — это безопасность", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
Но не забывайте про главный принцип: жарим до готовности. Иначе вместо обеда — головная боль.
В умеренных количествах — можно. Но злоупотреблять не стоит. Разнообразие — наше все.
Покупайте мясо в проверенных местах. Обращайте внимание на цвет, запах и срок годности.
Разрежьте кусок. Сок должен быть прозрачным. Никакой крови!
Маринуйте мясо дольше. Используйте соусы, чтобы добавить сочности.
