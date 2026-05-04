Русская рулетка на мангале: после таких майских я могу отличить полезное мясо от опасной порции

Замахнулись на шашлык? Готовьтесь к потенциальной "рулетке". Непрожаренное мясо — бомба замедленного действия. Эндокринолог Дарья Подчиненова предупреждает: пара дней наблюдения за самочувствием после пикника — святое дело. Если что-то пойдет не так, придется "садиться" на воду и диету.

Фото: Pravda.Ru by Максим Гришин is licensed under publiс domain Шашлыки на мангале

Опасность недожаренного мяса

Шашлык — это вам не котлеты. Недожаренный кусок может таить в себе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку. Эти "гости" вызывают проблемы. От серьезной интоксикации до паразитов — все прелести пикника. "Горячее — сырым не бывает" — так себе аргумент, когда дело касается кишечных инфекций.

"Недожаренный шашлык — прямая дорога в больницу", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Подчиненова советует: сразу после "подозрительного" шашлыка пьем больше воды. Некрепкий бульон, травяной чай — тоже вариант. Обезвоживание тут ни к чему. Первый день — голод. Потом — легкая пища. И никаких экспериментов.

Что делать, если отравился шашлыком

Симптомы? Слабость, тошнота, боли в животе. Первым делом — жидкость. Вода, минералка, специальные растворы. Вторым — покой. Забудьте о фаст-фуде!

Что делать НЕЛЬЗЯ Что ДЕЛАТЬ Игнорировать симптомы, надеясь на "авось". Наблюдать за самочувствием пару дней. Есть тяжелую пищу. Пить много жидкости. Заниматься самолечением. При ухудшении состояния — обратиться к врачу.

"Важно помнить о золотистом стафилококке и возможности аллергической реакции, которые могут быть спровоцированы некачественным мясом", — [рассказал] инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Польза шашлыка: правда или миф?

Диетолог Татьяна Солнцева видит в шашлыке больше плюсов, чем минусов. Мясо — это белок. Витамины группы B — тоже. А еще микроэлементы. В общем, все "полезно, ежели в рот полезло". Жарить можно все: от мяса до морепродуктов.

"Мясо, приготовленное на углях, может быть частью здорового рациона, но главное — это безопасность", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Но не забывайте про главный принцип: жарим до готовности. Иначе вместо обеда — головная боль.

Ответы на популярные вопросы о шашлыке

Можно ли есть шашлык каждый день?

В умеренных количествах — можно. Но злоупотреблять не стоит. Разнообразие — наше все.

Как выбрать безопасное мясо для шашлыка?

Покупайте мясо в проверенных местах. Обращайте внимание на цвет, запах и срок годности.

Как проверить готовность шашлыка?

Разрежьте кусок. Сок должен быть прозрачным. Никакой крови!

Что делать, если шашлык получился сухим?

Маринуйте мясо дольше. Используйте соусы, чтобы добавить сочности.

Экспертная проверка: инженер по обращению с отходами Илья Гаврилов, инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев, учёный-химик Илья Сафронов