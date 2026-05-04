Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае

С наступлением тепла активизируются клещи. МЧС России разработало четкий алгоритм действий при укусе. Главное — не паниковать и действовать по инструкции, чтобы минимизировать риски.
При неправильном извлечении клеща есть вероятность оторвать его брюшко, оставив голову в коже. Это увеличивает вероятность заражения инфекцией. Поэтому важно соблюдать осторожность.
Для безопасного удаления клеща необходимо:
Чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск передачи инфекции.
"Важно не только правильно извлечь клеща, но и понимать потенциальные риски", — [отметила] в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Не стоит забывать о мерах предосторожности на природе.
В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением или полагаться на непроверенные методы.
Перед походом в лес или парк следует позаботиться о защите. Используйте репелленты, носите закрытую одежду и регулярно осматривайте себя на предмет клещей.
Правильные действия при укусе клеща — залог здоровья и безопасности. Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать неприятных последствий.
"Главное — спокойствие и последовательность действий", — [заявил] Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Роспотребнадзор рекомендует родителям заботиться о защите детей. Одежда должна быть закрытой, избегайте прогулок в высокой траве. Младенцев лучше переносить на руках или в колясках.
Эти простые меры помогут снизить риск укуса клеща.
|Рекомендация
|Описание
|Одежда для детей
|Закрытая одежда, длинные рукава и брюки, заправленные в носки.
|Места для прогулок
|Избегать высокой травы и кустарников.
|Переноска младенцев
|Переносить на руках или использовать коляски.
"Соблюдение этих простых правил снизит риск укуса", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Осмотр — важный элемент профилактики. Регулярно проверяйте себя и своих близких после прогулок на природе.
Роспотребнадзор дает рекомендации по безопасной организации пикника. Важно соблюдать простые правила для защиты здоровья.
Эти простые советы помогут сделать отдых безопасным и приятным.
Извлеките клеща, обратитесь к врачу и сдайте клеща на анализ.
Носите закрытую одежду, используйте репелленты, регулярно осматривайте себя и близких.
Клещи могут переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие заболевания.
Обратитесь в специализированную лабораторию или медицинское учреждение.
Важно: *Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.*
Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.