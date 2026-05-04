Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае

Здоровье

С наступлением тепла активизируются клещи. МЧС России разработало четкий алгоритм действий при укусе. Главное — не паниковать и действовать по инструкции, чтобы минимизировать риски.

При неправильном извлечении клеща есть вероятность оторвать его брюшко, оставив голову в коже. Это увеличивает вероятность заражения инфекцией. Поэтому важно соблюдать осторожность.

Как правильно удалить клеща

Для безопасного удаления клеща необходимо:

  • Обработать кожу вокруг места укуса спиртом.
  • Захватить клеща пинцетом или обвязать нитью у самой головки.
  • Раскачивающими движениями аккуратно извлечь клеща.
  • После удаления ранку продезинфицировать йодом.
  • Обратиться в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.
  • Отнести клеща в лабораторию на анализ.

Чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск передачи инфекции.

"Важно не только правильно извлечь клеща, но и понимать потенциальные риски", — [отметила] в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Не стоит забывать о мерах предосторожности на природе.

В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением или полагаться на непроверенные методы.

Перед походом в лес или парк следует позаботиться о защите. Используйте репелленты, носите закрытую одежду и регулярно осматривайте себя на предмет клещей.

Правильные действия при укусе клеща — залог здоровья и безопасности. Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать неприятных последствий.

"Главное — спокойствие и последовательность действий", — [заявил] Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендует родителям заботиться о защите детей. Одежда должна быть закрытой, избегайте прогулок в высокой траве. Младенцев лучше переносить на руках или в колясках.

Эти простые меры помогут снизить риск укуса клеща.

Рекомендация Описание
Одежда для детей Закрытая одежда, длинные рукава и брюки, заправленные в носки.
Места для прогулок Избегать высокой травы и кустарников.
Переноска младенцев Переносить на руках или использовать коляски.

"Соблюдение этих простых правил снизит риск укуса", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Осмотр — важный элемент профилактики. Регулярно проверяйте себя и своих близких после прогулок на природе.

Безопасный пикник: чек-лист

Роспотребнадзор дает рекомендации по безопасной организации пикника. Важно соблюдать простые правила для защиты здоровья.

  • Откажитесь от продуктов с коротким сроком годности.
  • Перевозите провизию в термосумках-холодильниках.
  • Сырые и готовые продукты храните отдельно.
  • Для шашлыка выбирайте постное мясо и тщательно его прожаривайте.
  • Дополните трапезу свежими овощами и зеленью.
  • Не забывайте про защиту от клещей.

Эти простые советы помогут сделать отдых безопасным и приятным.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Что делать, если укусил клещ?

Извлеките клеща, обратитесь к врачу и сдайте клеща на анализ.

Как защититься от клещей?

Носите закрытую одежду, используйте репелленты, регулярно осматривайте себя и близких.

Какие болезни переносят клещи?

Клещи могут переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие заболевания.

Куда сдавать клеща на анализ?

Обратитесь в специализированную лабораторию или медицинское учреждение.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв

Важно: *Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.*

Автор Светлана Полякова
Светлана Юрьевна Полякова — врач-инфекционист, специалист по сезонным и кишечным инфекциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье безопасность роспотребнадзор
