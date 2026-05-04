Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае

С наступлением тепла активизируются клещи. МЧС России разработало четкий алгоритм действий при укусе. Главное — не паниковать и действовать по инструкции, чтобы минимизировать риски.

Фото: flickr.com by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещь

При неправильном извлечении клеща есть вероятность оторвать его брюшко, оставив голову в коже. Это увеличивает вероятность заражения инфекцией. Поэтому важно соблюдать осторожность.

Как правильно удалить клеща

Для безопасного удаления клеща необходимо:

Обработать кожу вокруг места укуса спиртом.

Захватить клеща пинцетом или обвязать нитью у самой головки.

Раскачивающими движениями аккуратно извлечь клеща.

После удаления ранку продезинфицировать йодом.

Обратиться в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.

Отнести клеща в лабораторию на анализ.

Чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск передачи инфекции.

"Важно не только правильно извлечь клеща, но и понимать потенциальные риски", — [отметила] в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Не стоит забывать о мерах предосторожности на природе.

В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением или полагаться на непроверенные методы.

Перед походом в лес или парк следует позаботиться о защите. Используйте репелленты, носите закрытую одежду и регулярно осматривайте себя на предмет клещей.

Правильные действия при укусе клеща — залог здоровья и безопасности. Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать неприятных последствий.

"Главное — спокойствие и последовательность действий", — [заявил] Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендует родителям заботиться о защите детей. Одежда должна быть закрытой, избегайте прогулок в высокой траве. Младенцев лучше переносить на руках или в колясках.

Эти простые меры помогут снизить риск укуса клеща.

Рекомендация Описание Одежда для детей Закрытая одежда, длинные рукава и брюки, заправленные в носки. Места для прогулок Избегать высокой травы и кустарников. Переноска младенцев Переносить на руках или использовать коляски.

"Соблюдение этих простых правил снизит риск укуса", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Осмотр — важный элемент профилактики. Регулярно проверяйте себя и своих близких после прогулок на природе.

Безопасный пикник: чек-лист

Роспотребнадзор дает рекомендации по безопасной организации пикника. Важно соблюдать простые правила для защиты здоровья.

Откажитесь от продуктов с коротким сроком годности.

Перевозите провизию в термосумках-холодильниках.

Сырые и готовые продукты храните отдельно.

Для шашлыка выбирайте постное мясо и тщательно его прожаривайте.

Дополните трапезу свежими овощами и зеленью.

Не забывайте про защиту от клещей.

Эти простые советы помогут сделать отдых безопасным и приятным.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Что делать, если укусил клещ?

Извлеките клеща, обратитесь к врачу и сдайте клеща на анализ.

Как защититься от клещей?

Носите закрытую одежду, используйте репелленты, регулярно осматривайте себя и близких.

Какие болезни переносят клещи?

Клещи могут переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие заболевания.

Куда сдавать клеща на анализ?

Обратитесь в специализированную лабораторию или медицинское учреждение.

Важно: *Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.*