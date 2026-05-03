Первая уборка года может стать последней: как мыши разносят почечную лихорадку на дачах Центральной России

Роспотребнадзор фиксирует рост угрозы перед дачным сезоном. Рыжие полевки и домовые мыши переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Зимой грызуны заселяют домики. Выделения высыхают. Пыль несет вирус.
Вирус хантавирусов поражает сосуды. Бьет по почкам, легким. Инкубация — 2-3 недели. Начинается озноб. Температура скачет. Головная боль ломает. Боли в пояснице. Отек лица. Затем — кровотечения, шок.
Заболеваемость растет в Центральной России. Эндемия подтверждена специалистами.
Проветривайте домики. Сушите матрасы, подушки на солнце. Убирайте в респираторе FFP2, перчатках. Дезинфицируйте хлоркой. Ловите грызунов капканами. Герметизируйте щели.
Нет вакцины. Гигиена — единственный барьер. Минздрав подтверждает протоколы.
|Миф
|Факт
|Печень чистит вирус
|Печень фильтрует токсины. Вирус бьет почки
|Мыши безвредны летом
|Выделения сохраняют вирус месяцами
Сравнение бьет по стереотипам. Факты из Роспотребнадзора.
Бабушкины советы — фуфло. "Выжги серой" — бесполезно. Вирус устойчив. Только механическая уборка плюс средства индивидуальной защиты. Почки страдают от инфекций реально.
Вирусная инфекция хантавирусов. Поражает сосуды, почки. Летальность 1-15%.
Аэрозолями из выделений грызунов. Пыль при уборке.
Нет. Только профилактика.
Срочно к врачу. Госпитализация обязательна.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
