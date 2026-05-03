Игорь Седов

Первая уборка года может стать последней: как мыши разносят почечную лихорадку на дачах Центральной России

Здоровье

Роспотребнадзор фиксирует рост угрозы перед дачным сезоном. Рыжие полевки и домовые мыши переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Зимой грызуны заселяют домики. Выделения высыхают. Пыль несет вирус.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Симптомы заражения

Вирус хантавирусов поражает сосуды. Бьет по почкам, легким. Инкубация — 2-3 недели. Начинается озноб. Температура скачет. Головная боль ломает. Боли в пояснице. Отек лица. Затем — кровотечения, шок.

Заболеваемость растет в Центральной России. Эндемия подтверждена специалистами.

"Аэрозольный путь передачи доказан эпидемиологией. Не трогайте пыль голыми руками", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как защититься

Проветривайте домики. Сушите матрасы, подушки на солнце. Убирайте в респираторе FFP2, перчатках. Дезинфицируйте хлоркой. Ловите грызунов капканами. Герметизируйте щели.

Нет вакцины. Гигиена — единственный барьер. Минздрав подтверждает протоколы.

Миф Факт
Печень чистит вирус Печень фильтрует токсины. Вирус бьет почки
Мыши безвредны летом Выделения сохраняют вирус месяцами

Сравнение бьет по стереотипам. Факты из Роспотребнадзора.

Мифы о чистке

Бабушкины советы — фуфло. "Выжги серой" — бесполезно. Вирус устойчив. Только механическая уборка плюс средства индивидуальной защиты. Почки страдают от инфекций реально.

"Эпиднадзор фиксирует вспышки ежегодно. Вакцины нет, надо не допустить заражения", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
"Не относитесь к проблеме несерьезно. Если чувствуете мышиный запах, не приступайте к уборке без СМЗ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru санитарный врач-специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Ответы на популярные вопросы о ГЛПС

Что такое ГЛПС?

Вирусная инфекция хантавирусов. Поражает сосуды, почки. Летальность 1-15%.

Как передается вирус?

Аэрозолями из выделений грызунов. Пыль при уборке.

Есть ли вакцина?

Нет. Только профилактика.

Что делать при симптомах?

Срочно к врачу. Госпитализация обязательна.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, санитарный врач-специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
Автор Игорь Седов
Игорь Владимирович Седов — врач-токсиколог, специалист по острым отравлениям и химическим инцидентам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы дача здоровье роспотребнадзор
