Артём Гайдуков

Эхо дневного напряжения: как хронический стресс превращается в ночной скрежет зубами

Здоровье

Многие десятилетия ночной скрежет зубами считался в народной медицине верным признаком наличия гельминтов в организме. Вместе с тем современные медицинские данные полностью опровергают эту теорию, переводя проблему из области паразитологии в сферу неврологии и ортодонтии.

Боль из-за зубов

Механизмы возникновения ночного скрежета

Специалисты подчеркивают, что прямой патофизиологической связи между жизнедеятельностью паразитов и сокращением жевательных мышц во сне не существует. Стоит отметить, что бруксизм чаще всего провоцируется сбоями в работе центральной нервной системы, вызванными хроническим стрессом или высокой тревожностью. В свою очередь, стоматологические дефекты и неправильный прикус также играют ключевую роль в формировании этого неприятного симптома, который приводит к постепенному разрушению эмали. При возникновении подобных жалоб важно вовремя провести обследование, чтобы исключить серьезные осложнения, так как часто эти бытовые привычки выдают деградацию мозга задолго до проявления клинических патологий, сообщает aif.ru.

"Прямой связи между бруксизмом и паразитами нет — это устаревший миф. Механизм настоящего бруксизма — неврологический и стоматологический, а не токсикологический. Скрип возникает из-за сбоя в центральной нервной системе или неправильного прикуса", — говорит заведующая отделением инфекционных заболеваний Ольга Матюхина.

Влияние психосоматики на мышечный тонус

Важно понимать, что челюстные зажимы являются физическим отражением накопленного за день психоэмоционального напряжения. Мышцы лица и шеи первыми реагируют на выброс гормонов стресса, что в ночное время трансформируется в непроизвольное сжатие зубов. Несмотря на то что бруксизм кажется локальной проблемой, он требует комплексного междисциплинарного подхода. Вместе с тем не стоит забывать о профилактике других систем организма, ведь нередко мышцы помнят стресс дольше головы, отражаясь на состоянии спины и качестве сна.

"Игнорирование бруксизма может привести не только к стираемости зубов, но и к развитию хронических головных болей напряжения. Если вы заметили у себя утреннюю скованность в челюсти, необходимо обратиться к стоматологу-ортопеду и проверить функциональное состояние нервной системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Сергеевна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о бруксизме

Связано ли это с питанием?

Прямой зависимости от продуктов питания нет, однако чрезмерное употребление кофеина и сахара перед сном может усиливать нервное возбуждение и провоцировать скрежет.

Может ли бруксизм пройти сам по себе?

У детей это явление часто проходит с возрастом в процессе формирования прикуса, но у взрослых без коррекции стресса или лечения у стоматолога проблема обычно сохраняется.

Как защитить эмаль во время сна?

Основным методом защиты являются специальные индивидуальные каппы, которые надеваются на ночь и предотвращают стирание зубов друг о друга.

Нужно ли сдавать анализы на паразитов?

Если единственным симптомом является скрежет зубами, то искать глистов не имеет смысла, так как это устаревшее заблуждение.

Автор Артём Гайдуков
Артём Гайдуков — стоматолог-ортопед с 15-летним стажем. Рассказывает про протезирование зубов, коронки и восстановление прикуса.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы стресс медицина здоровье стоматология
