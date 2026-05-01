Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Воронцова

Антивозрастной уход после 35: три шага, которые реально меняют состояние кожи уже

Здоровье » Красота

После 35 лет биологические часы кожи переключаются на режим замедленной регенерации: снижается синтез коллагена и эластина, что приводит к видимой потере тургора и появлению первых заломов. В этот период привычный увлажняющий крем из масс-маркета перестает справляться, так как барьерная функция эпидермиса требует более глубокой поддержки и концентрированных составов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Чтобы минимизировать влияние гравитационного птоза и сохранить четкие контуры лица, необходимо пересмотреть ежедневную бьюти-рутину, сместив акцент на системность и научный подход.

Стилист Мария Шеди подчеркивает, что свежесть образа после тридцати пяти лет — это результат не разовых акций, а грамотной стратегии, включающей защиту от фотостарения и многоступенчатую гидратацию. Ключом к сохранению молодости становится работа не только с лицом, но и с зонами-"предателями", которые первыми выдают истинный биологический возраст: шеей, декольте и кистями рук.

Двухэтапное очищение

Важнейшим изменением в уходе становится переход на систему двойного очищения. После 35 лет кожа становится более чувствительной, поэтому использование обычного мыла или агрессивных ПАВов недопустимо.

Первый этап — это демакияж с помощью гидрофильного масла или мицеллярной воды, которые растворяют себум и стойкие пигменты. Второй этап — мягкий гель или пенка для окончательного удаления загрязнений без повреждения липидного слоя.

"Очень важно понимать, что правильное умывание лица - это фундамент. Современные солнцезащитные фильтры весьма стойкие, и если их не вымывать должным образом, никакая дорогая сыворотка не сработает", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

При очищении стилист Мария Шеди рекомендует не ограничиваться овалом лица. Тщательная проработка шеи и декольте должна стать автоматической привычкой. Отсутствие качественного очищения в этих зонах приводит к накоплению ороговевших клеток, из-за чего кожа выглядит тусклой и быстрее теряет эластичность.

Схема "Сыворотка + Крем"

Поскольку кожа после 35 лет склонна к трансэпидермальной потере влаги, одного универсального средства становится недостаточно. Оптимальный вариант — наслоение продуктов.

Сыворотка с высокой концентрацией активных веществ (пептидов, витамина С или гиалуроновой кислоты) проникает глубже, а крем создает защитный "замок", удерживая компоненты внутри и питая верхние слои.

"Выбирая антивозрастной уход, ищите в составе ретинол или современные пептидные комплексы. Эти ингредиенты буквально "выталкивают" заломы изнутри, стимулируя работу фибробластов в то время, когда вы спите", — объяснил дерматокосметолог Илья Руднев.

Для утреннего ритуала лучше выбирать легкие текстуры, которые не конфликтуют с макияжем, а вечером отдавать предпочтение насыщенным питательным составам. Дополнительно рекомендуется использовать маски 2-3 раза в неделю для интенсивного восстановления гидробаланса.

Зоны особого внимания

Шея, декольте и руки — это области с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки. Именно здесь чаще всего возникает проблема "пергаментной кожи".

Стилист настаивает на применении правила "лицо заканчивается под грудью", перенося все этапы ухода, включая очищение и активные сыворотки, на область шеи.

Зона ухода Рекомендуемые действия
Шея и декольте Очищение, гидратация, нанесение SPF ежедневно
Кисти рук Использование скрабов и питательных кремов с барьерными функциями
Овал лица Массаж, использование миостимуляции для укрепления мышц

Для рук и ног эксперт советует регулярно использовать скрабы. Отшелушивание ускоряет обновление клеток, позволяя последующим увлажняющим средствам проникать эффективнее. В совокупности с правильно подобранным окрашиванием волос, создающим мягкие блики у лица, такой уход дает мощный омолаживающий эффект.

SPF-защита как стратегия долголетия

Фотостарение — основная причина разрушения коллагеновых волокон. Использование санскрина должно стать обязательным этапом, даже если за окном пасмурно. Солнечные лучи типа А (UVA) активны круглый год и способны проникать сквозь облака и стекло, провоцируя появление пигментации и сетки мелких морщин.

"Часто женщины допускают ошибку, полагаясь на защиту от солнца, входящую в состав тонального крема. Как правило, слой декоративной косметики слишком тонок, чтобы обеспечить реальную безопасность", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Мария Шеди уверяет, что инвестиции в качественный SPF-крем — это работа на будущее. Результат не будет заметен мгновенно, как после инъекций, но именно этот шаг определяет, насколько подтянутой и плотной останется кожа через 5-10 лет. Нанесение защиты должно завершать утренний уход перед выходом на улицу.

Ответы на популярные вопросы о сохранении молодости

Когда лучше начинать использовать антивозрастную косметику?

Ориентироваться стоит не на паспортный возраст, а на состояние кожи. После 35 лет у большинства женщин замедляется метаболизм клеток, поэтому включение в уход антивозрастных компонентов становится оправданным шагом для профилактики глубоких заломов.

Можно ли обойтись одним кремом для всех зон?

Хотя качественный крем для лица можно наносить на шею, кожа вокруг глаз более тонкая и лишена сальных желез, поэтому требует специализированных офтальмологически протестированных продуктов.

Поможет ли SPF избежать морщин?

Полностью остановить естественное старение невозможно, но блокировка ультрафиолета предотвращает "склеивание" волокон коллагена, что существенно замедляет процесс возрастной деформации лица.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы красота косметология уход за кожей советы экспертов
Новости Все >
Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра
Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться
Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности
Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса
От сувениров до приданого: как в казанском ЦУМе возрождают традиции после масштабной стройки
Дорожный рай или привычка: чем Петербург переигрывает Москву по мнению Игоря Дивеева
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости
Смертельно дёшево: как сказочное лечение за рубежом превращается в ад
Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Сейчас читают
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Последние материалы
Другой мир: как футуристическая Москва 2026 шокировала вернувшихся эмигрантов
Секрет легких ног по утрам: простое упражнение в кровати, которое заменяет мази и гели
Мессенджеры под тотальным контролем: что изменится с 1 мая и почему это касается каждого
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Антивозрастной уход после 35: три шага, которые реально меняют состояние кожи уже
Больше, чем просто клубни: профессиональная тактика посадки гладиолусов для результата
Финансовая ловушка бедности: почему стратегия копить и ждать больше не спасает
Тело меняется, но вес стоит: секрет, который переворачивает понимание похудения
Завтрак по-парижски: готовим легендарную закуску, которая превращает обычный хлеб в деликатес
Жиросжигание без мифов: какие продукты реально заставляют метаболизм работать быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.