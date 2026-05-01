Смертельная лотерея: почему бесконтрольное сочетание лекарств лишает сил пожилых людей

Пожилые россияне превращают свои аптечки в склады боеприпасов замедленного действия. Статистика РГНКЦ сурова: 62% пациентов старше 65 лет ежедневно поглощают "коктейль" из пяти и более препаратов. Это явление называется полипрагмазией. Оно не имеет ничего общего с эффективным лечением. Это фармакологический хаос, где таблетки начинают воевать друг с другом, а побочные эффекты растут в геометрической прогрессии. Большинство пенсионеров занимаются самоназначением, игнорируя риски, в то время как система здравоохранения испытывает острый дефицит специалистов, способных разгрести эти "завалы" из химических соединений.
Лекарства в организме пожилого человека ведут себя как несогласованные механизмы на одном конвейере. Когда количество выписанных средств переваливает за пять, риск нежелательных реакций удваивается. Если их шесть — утраивается. А ведь некоторые пациенты принимают до 17 препаратов одновременно. Это не просто осознанное потребление медикаментов, а бесконтрольная бомбардировка органов. Каждый четвертый делает это без рецепта, ориентируясь на советы соседей или агрессивный маркетинг телевизионных "фуфломицинов".
"Полипрагмазия — это необоснованная лекарственная терапия. У пациентов старше 65 лет ненадлежащие назначения значимо повышают смертность и риск инвалидизации. Каждое лишнее назначение при фибрилляции предсердий в 2,5 раза увеличивает риск кровотечений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Избыточный прием таблеток напрямую коррелирует с так называемыми гериатрическими синдромами. Вместо исцеления пациент получает тревожность, недержание, депрессию и частые падения. Фармакологическая нагрузка лишает человека самостоятельности в быту быстрее, чем сама старость. Печень и почки просто не успевают утилизировать такой объем "химии", из-за чего токсичность лекарств становится запредельной.
Главная системная дыра — отсутствие "фильтра". Врач-узкий специалист (кардиолог, невролог, уролог) видит только свой участок фронта и назначает профильные препараты. Свести их в единую безопасную схему должен клинический фармаколог. Но это редкий вид специалистов в наших поликлиниках. Без их контроля здоровое пищеварение превращается в иллюзию, а терапия — в лотерею.
|Количество препаратов
|Риск нежелательных реакций
|1-3 препарата
|Минимальный при соблюдении доз
|4-5 препаратов
|Увеличивается в 2 раза
|6 и более препаратов
|Увеличивается в 3 и более раз
"Найти производителя, который исследовал бы действие своего препарата в сочетании с пятью другими, невозможно. Оценивать эффективность сочетания должны клинические фармакологи, но это дефицитная профессия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Ситуация осложняется тем, что безопасность пациентов часто приносится в жертву привычке "лечить симптом". Заболела голова — таблетка, заныла спина — еще одна. В итоге возникает порочный круг: побочный эффект от одного лекарства принимается за новую болезнь, для которой назначается следующий препарат. Так формируется фармакологический каскад, разрушающий организм эффективнее любого вируса.
Выход из ситуации — депрескриппинг. Это процесс пересмотра назначений с целью удаления лишнего. Врачам необходимо использовать критерии STOPP/START, чтобы отсекать препараты, приносящие больше вреда, чем пользы. Для пациента же важно понимать: любая таблетка — это не конфета, а серьезное вмешательство. Если после горсти лекарств развиваются боли в спине или головокружение, это повод не для новой покупки в аптеке, а для ревизии старой схемы.
"Количество принимаемых препаратов напрямую влияет на степень самостоятельности человека. Бесконтрольный прием анальгетиков или седативных средств может спровоцировать падения и травмы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Вместо бесконечных таблеток иногда стоит обратить внимание на образ жизни. Регулярная быстрая ходьба и контроль веса работают лучше, чем половина разрекламированных биодобавок. А соблюдение гигиены сна защищает от деменции эффективнее, чем сомнительные ноотропы, так как правильный режим сна помогает организму восстанавливаться естественным путем.
Нет, резкая отмена некоторых препаратов (например, от давления или гормонов) может вызвать синдром рикошета и резкое ухудшение состояния. Любые изменения — только через врача.
Это научно обоснованный процесс отмены ненужных или потенциально опасных лекарств под присмотром медика для повышения качества жизни пациента.
Если вы принимаете 5 и более разных таблеток ежедневно — вы в зоне риска. Попросите своего лечащего врача проверить схему на совместимость по критериям STOPP/START.
