Смертельная лотерея: почему бесконтрольное сочетание лекарств лишает сил пожилых людей

Пожилые россияне превращают свои аптечки в склады боеприпасов замедленного действия. Статистика РГНКЦ сурова: 62% пациентов старше 65 лет ежедневно поглощают "коктейль" из пяти и более препаратов. Это явление называется полипрагмазией. Оно не имеет ничего общего с эффективным лечением. Это фармакологический хаос, где таблетки начинают воевать друг с другом, а побочные эффекты растут в геометрической прогрессии. Большинство пенсионеров занимаются самоназначением, игнорируя риски, в то время как система здравоохранения испытывает острый дефицит специалистов, способных разгрести эти "завалы" из химических соединений.

Фармакологический склад в тумбочке: риски полипрагмазии

Лекарства в организме пожилого человека ведут себя как несогласованные механизмы на одном конвейере. Когда количество выписанных средств переваливает за пять, риск нежелательных реакций удваивается. Если их шесть — утраивается. А ведь некоторые пациенты принимают до 17 препаратов одновременно. Это не просто осознанное потребление медикаментов, а бесконтрольная бомбардировка органов. Каждый четвертый делает это без рецепта, ориентируясь на советы соседей или агрессивный маркетинг телевизионных "фуфломицинов".

"Полипрагмазия — это необоснованная лекарственная терапия. У пациентов старше 65 лет ненадлежащие назначения значимо повышают смертность и риск инвалидизации. Каждое лишнее назначение при фибрилляции предсердий в 2,5 раза увеличивает риск кровотечений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Избыточный прием таблеток напрямую коррелирует с так называемыми гериатрическими синдромами. Вместо исцеления пациент получает тревожность, недержание, депрессию и частые падения. Фармакологическая нагрузка лишает человека самостоятельности в быту быстрее, чем сама старость. Печень и почки просто не успевают утилизировать такой объем "химии", из-за чего токсичность лекарств становится запредельной.

Дефицит кадров: кто оценит совместимость?

Главная системная дыра — отсутствие "фильтра". Врач-узкий специалист (кардиолог, невролог, уролог) видит только свой участок фронта и назначает профильные препараты. Свести их в единую безопасную схему должен клинический фармаколог. Но это редкий вид специалистов в наших поликлиниках. Без их контроля здоровое пищеварение превращается в иллюзию, а терапия — в лотерею.

Количество препаратов Риск нежелательных реакций 1-3 препарата Минимальный при соблюдении доз 4-5 препаратов Увеличивается в 2 раза 6 и более препаратов Увеличивается в 3 и более раз

"Найти производителя, который исследовал бы действие своего препарата в сочетании с пятью другими, невозможно. Оценивать эффективность сочетания должны клинические фармакологи, но это дефицитная профессия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ситуация осложняется тем, что безопасность пациентов часто приносится в жертву привычке "лечить симптом". Заболела голова — таблетка, заныла спина — еще одна. В итоге возникает порочный круг: побочный эффект от одного лекарства принимается за новую болезнь, для которой назначается следующий препарат. Так формируется фармакологический каскад, разрушающий организм эффективнее любого вируса.

Как не отравить себя лечением: правила безопасности

Выход из ситуации — депрескриппинг. Это процесс пересмотра назначений с целью удаления лишнего. Врачам необходимо использовать критерии STOPP/START, чтобы отсекать препараты, приносящие больше вреда, чем пользы. Для пациента же важно понимать: любая таблетка — это не конфета, а серьезное вмешательство. Если после горсти лекарств развиваются боли в спине или головокружение, это повод не для новой покупки в аптеке, а для ревизии старой схемы.

"Количество принимаемых препаратов напрямую влияет на степень самостоятельности человека. Бесконтрольный прием анальгетиков или седативных средств может спровоцировать падения и травмы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Вместо бесконечных таблеток иногда стоит обратить внимание на образ жизни. Регулярная быстрая ходьба и контроль веса работают лучше, чем половина разрекламированных биодобавок. А соблюдение гигиены сна защищает от деменции эффективнее, чем сомнительные ноотропы, так как правильный режим сна помогает организму восстанавливаться естественным путем.

Ответы на популярные вопросы о лекарствах

Можно ли самостоятельно отменить лекарство, если от него плохо?

Нет, резкая отмена некоторых препаратов (например, от давления или гормонов) может вызвать синдром рикошета и резкое ухудшение состояния. Любые изменения — только через врача.

Что такое депрескриппинг?

Это научно обоснованный процесс отмены ненужных или потенциально опасных лекарств под присмотром медика для повышения качества жизни пациента.

Как понять, что у меня полипрагмазия?

Если вы принимаете 5 и более разных таблеток ежедневно — вы в зоне риска. Попросите своего лечащего врача проверить схему на совместимость по критериям STOPP/START.

