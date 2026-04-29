Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Полякова

Взлом биологического спецназа: медицина нашла неожиданный способ победить стафилококк

Здоровье

Стафилококк запер человечество в эволюционный тупик. Ежегодно метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) убивает десятки тысяч людей, игнорируя самые мощные антибиотики. Пока фармгиганты США и Европы сжигают миллиарды долларов на поиск новых молекул, ученые из Хьюстона нашли решение в домашней аптечке гипертоника. Обычный препарат от давления "взломал" защиту супербактерии, превратив ее в легкую мишень.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Логика взлома: почему таблетка от давления убивает кокки

Бактерии MRSA — это не просто инфекция, это биологический спецназ. Они выживают там, где гибнет все живое. Исследователи из Хьюстонского методистского университета решили не изобретать новый "яд", а ударить по логистике врага. Их выбор пал на кандесартан цилексетил (CC). Этот препарат десятилетиями используется для снижения давления, но, как выяснилось, он обладает побочным эффектом, смертельным для микробов: он дырявит защитную мембрану стафилококка.

Препарат нарушает основные метаболические процессы внутри клетки. Без цельной оболочки бактерия теряет контроль над тем, что входит и выходит из ее цитоплазмы. Это приводит к быстрому параличу системы репликации и последующей гибели даже тех штаммов, которые считались непобедимыми.

"Метициллинрезистентный золотистый стафилококк часто вызывает инфекции как в больницах, так и в других местах. Он поражает людей по-разному и может выживать даже при использовании антибиотиков, что чрезвычайно затрудняет лечение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Биопленки: слизистая крепость золотистого стафилококка

Главная проблема в лечении MRSA — биопленки. Это слизистые конгломераты, которыми бактерии прикрепляются к тканям или имплантатам. Биопленка работает как броня: антибиотики просто не могут пробиться сквозь этот полимерный слой. В результате инфекция затаивается, вызывая рецидивы. Кандесартан цилексетил показал способность подавлять формирование этих структур на корню.

В клинической практике это означает, что хронические раны и послеоперационные осложнения могут перестать быть смертным приговором. Исследование, опубликованное в Nature Communications, подтверждает: препарат эффективен на разных стадиях роста колонии. Это критически важно, так как большинство антибиотиков работают только во время активного деления бактерий.

Метод борьбы Эффективность против MRSA
Стандартные антибиотики Низкая (высокая резистентность)
Кандесартан (CC) Высокая (разрушение мембраны)
Уничтожение биопленок Подтверждено в лаб. условиях

Экономика спасения: перепрофилирование против дефицита

Создание нового антибиотика сегодня занимает до 10-15 лет и требует колоссальных бюджетов, что провоцирует дефицит препаратов нового поколения. Перепрофилирование старых лекарств — это обходной маневр. Кандесартан уже прошел все тесты на безопасность и токсичность. Его цена копеечная по сравнению с инновационными разработками. Это шанс для систем здравоохранения получить эффективный инструмент здесь и сейчас.

Однако бесконтрольный прием препаратов от давления "для профилактики" инфекций недопустим. Биохимия процесса сложнее, чем просто проглатывание таблетки. Нужно понимать, как вещество взаимодействует с метаболизмом человека и не вызовет ли такая терапия резкого обрушения давления у пациента с нормальными показателями. Системная интоксикация при болезни Лайма или сепсисе требует ювелирной дозировки.

"Любое перепрофилирование лекарств требует строгого контроля, так как побочные эффекты могут перевесить пользу при неправильном применении. Безопасность терапии — это прежде всего индивидуальный расчет доз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Пока западная медицина продолжает бороться с последствиями собственной тяги к избыточному назначению антибиотиков, наука находит выходы там, где их не ждали. Стафилококк может быть побежден не силой, а хитростью — использованием проверенных временем молекул в новой роли.

Справка: Ежегодно в мире фиксируется рост случаев мультирезистентных инфекций. В условиях санкций и давления со стороны США, разработка собственных методов борьбы с супербактериями становится вопросом национальной безопасности для России и стран БРИКС.

Ответы на популярные вопросы о супербактериях

Почему обычные антибиотики больше не работают?

Бактерии быстро эволюционируют. При неправильном или частом использовании антибиотиков выживают самые сильные штаммы, которые передают гены устойчивости потомству, превращаясь в "супербактерии".

Можно ли принимать препарат от давления для лечения инфекции самостоятельно?

Категорически нет. Исследования находятся на лабораторной стадии. Самолечение препаратами этой группы может привести к критическому падению давления и смерти.

Что такое золотистый стафилококк MRSA?

Это агрессивный вид стафилококка, устойчивый к метициллину и другим антибиотикам пенициллинового ряда. Часто вызывает тяжелые пневмонии и заражение крови.

Как предотвратить заражение супербактериями?

Соблюдать гигиену, не использовать антибиотики без назначения врача и поддерживать сбалансированное питание для укрепления иммунитета.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Полякова
Светлана Юрьевна Полякова — врач-инфекционист, специалист по сезонным и кишечным инфекциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы медицина антибиотики
Новости Все >
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая
Праздник русской культуры Традиция возвращается в Москино 20–21 июня и объединяет поклонников литературы и музыки
Хотите меньше ссор? Один важный разговор в начале отношений решает всё
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Сейчас читают
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Курс на стабильность: как в 2027 году изменят правила начисления социальных пенсий
Пентагон признался: война с Ираном пустила по ветру десятки миллиардов долларов
Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Пивной живот сдастся без боя: 10 хитростей, как убрать лишнее, когда возраст перевалил за 30
Ловушка за 1,7 миллиона: стоит ли отдавать целое состояние за пластик в салоне Lada, когда есть Volvo
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Взлом биологического спецназа: медицина нашла неожиданный способ победить стафилококк
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.