Елена Сафонова

Роковая ошибка молодой матери: состояние при котором нельзя ложиться в одну кровать с ребенком

Здоровье

Совместный сон — не просто тренд, а поле битвы между адептами естественного родительства и сторонниками жесткой дисциплины. Главный критерий здесь не мода, а комфорт матери и безопасность ребенка. Пока одни дети спокойно спят в отдельных кроватках, другие требуют постоянного присутствия взрослого. Игнорировать крик не стоит — это тупиковый путь, не приносящий пользы.

Девушка с грудным ребенком
Аргументы "за": лактация и спокойствие

Для матери совместный сон часто становится единственным способом выспаться. Постоянные подъемы к кроватке выматывают, создавая риск травматизации младенца из-за элементарной усталости. Исследования подтверждают: кормящие мамы, практикующие совместный сон, отдыхают качественнее. Кроме того, телесный контакт помогает наладить здоровье и метаболизм процесса кормления. Гормональный фон, отвечающий за молоко, наиболее активен ночью, и близость ребенка стимулирует этот процесс.

"Совместный сон рядом с мамой способствует тому, что ребенок проводит большую часть времени в поверхностных стадиях сна. В этом случае малютку легче разбудить во время неожиданной остановки дыхания", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Младенец, привыкший к тесному контакту в утробе, чувствует себя защищенным, слыша дыхание и ритм сердца матери. Это обеспечивает психологический комфорт и помогает предотвратить синдром внезапной детской смерти (СВДС), так как мать быстрее реагирует на изменения в состоянии ребенка.

Аргументы "против": риски и инфекции

Критики указывают на реальные опасности. Статистика показывает, что случаи СВДС часто связаны с небезопасной организацией сна. Сон на мягком диване или в состоянии, когда алкоголь затуманивает бдительность родителей, резко повышает риски. Также существует вероятность передачи бессимптомных инфекций от взрослых к ребенку.

Параметр Характеристика риска
Сон на диване Высокий риск защемления или удушья
Курение матери Повышает риск СВДС в несколько раз
Инфекции Риск заражения от бессимптомных носителей

Приучение к самостоятельности обычно начинается к трем годам. В этом возрасте ребенок готов к своей кроватке. Если в аптечке родителей нет седативных препаратов, мешающих чуткому сну, и соблюдаются нормы гигиены, переход проходит плавно. К школьному возрасту лишь единицы продолжают спать с родителями.

"Откажитесь от совместного сна, если вы принимаете седативные препараты, курите или находитесь в состоянии опьянения. Это критически важные факторы безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Правила безопасного сна

Для минимизации угроз важно правильно подготовить место. Кровать должна быть ровной, без лишних предметов. Важно помнить, что некоторые лекарства могут влиять на глубину сна взрослого, делая его опасным для младенца. Не следует кутать ребенка — одного слоя легкой одежды достаточно. Если совместный сон пугает, альтернативой станет приставная кроватка.

"Если ребенок родился преждевременно или с недостатком массы тела — совместный сон лучше отложить до того, как малыш окрепнет", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о совместном сне

С какого возраста можно начинать приучать к отдельному сну?

Оптимальным считается возраст 3-4 года, когда ребенок начинает осознавать потребность в личном пространстве.

Безопасно ли спать с ребенком на диване?

Нет, диван считается одним из самых опасных мест из-за риска СВДС и возможности задохнуться в складках мебели.

Можно ли брать ребенка в кровать, если родители курят?

Нет, курение родителей является прямым противопоказанием к совместному сну из-за высокого риска остановки дыхания у младенца.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
