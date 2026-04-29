Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Коварство лесного укуса: признаки болезни Лайма которые проявляются спустя две недели

Здоровье

Болезнь Лайма (боррелиоз) — тихий лидер среди клещевых инфекций. Ежегодно в России фиксируют более шести тысяч случаев заражения. Это в три раза больше, чем показатели по клещевому энцефалиту. Коварство боррелий заключается в их способности мимикрировать под рядовое недомогание, что часто затягивает начало терапии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оленья кровососка в подмосковном лесу

Биология заражения: фактор времени

Возбудители болезни — бактерии боррелии — не передаются мгновенно. Они локализуются во внутренних органах клеща. При присасывании микроорганизмы начинают миграцию в слюнные железы паразита. Этот трансфер занимает не менее 24 часов. Поэтому риск инфицирования критически возрастает, если клещ находился на теле больше суток. Однако врачи настаивают на проверке здоровья даже после краткосрочного контакта.

Симптомы-маски: как не ошибиться

Классический маркер — мигрирующая эритема (красное пятно в виде кольца). Она проявляется в 70-80% случаев. В остальном подготовка к диагностике осложняется тем, что боррелиоз часто путают с гриппом, менингитом или синдромом хронической усталости. Если после посещения леса зафиксированы бактерии в крови или воспалительные процессы, требуется немедленное обследование.

Типичные признаки Скрытые (неочевидные) признаки
Кольцевидное покраснение (эритема) Высокая температура и озноб
След от укуса в центре пятна Ломота в мышцах и суставах
Увеличение лимфоузлов у места укуса Головная боль и выраженная слабость

"Болезнь нередко путают даже с паническими атаками. Из-за этого люди обращаются за помощью, когда инфекция уже затрагивает сердце", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Диагностика и риски хронизации

Ранний старт приема антибиотиков — гарантия успешного лечения. Без адекватной терапии боррелиоз переходит в хроническую стадию, поражая суставы и кожные покровы. При этом в медицинской среде идут дискуссии: американские ученые связывают возвращение симптомов не с хронизацией, а с повторным инфицированием. Своевременный скрининг позволяет избежать тяжелых поражений опорно-двигательного аппарата.

"Главное — заметить изменения в течение двух недель после прогулки. Любой из симптомов, будь то боль в суставах или температура, — повод для визита к врачу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Для минимизации рисков при посещении парков следует использовать защитную одежду. Крайне важно, чтобы выбранный наряд закрывал открытые участки кожи. После возвращения домой осмотр всего тела обязателен, даже если использовались репелленты.

Ответы на популярные вопросы о болезни Лайма

Можно ли заразиться сразу после укуса?

Риск минимален в первые часы. Бактериям боррелиям требуется время на перемещение из кишечника клеща в его слюнные железы, что занимает не менее 24 часов.

Всегда ли появляется красное пятно?

Нет, характерная эритема отсутствует у 20-30% пациентов. В таких случаях болезнь протекает под маской ОРВИ или гриппа.

Существует ли хроническая форма боррелиоза?

Это спорный вопрос. Ряд исследований указывает на то, что симптомы возвращаются из-за нового заражения, в то время как другие специалисты классифицируют это как хроническое течение с поражением суставов.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы врачи лечение здоровье диагностика
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.