Весеннее пробуждение природы традиционно становится тяжелым испытанием для миллионов россиян, страдающих от поллиноза. Главными биологическими агрегаторами сезонного недомогания выступают береза, ольха и лещина, чья пыльца способна преодолевать огромные расстояния.
Лидером рейтинга опасных растений считается береза, период пыления которой в разных широтах продолжается с начала весны до середины лета. Вместе с тем серьезную угрозу представляет лещина, или орешник: контакт с этим растением нередко провоцирует тяжелые системные реакции, включая отек Квинке, как сообщает Газета. Ru. Замыкает тройку лидеров ольха, активирующаяся сразу после схода снега. Стоит отметить, что даже привычная верба, принесенная в дом, может стать источником высокой концентрации аллергенов в закрытом пространстве из-за пушистых почек, накапливающих пыльцу.
"При формировании аптечки для дачного сезона аллергикам важно помнить, что поллиноз часто маскируется под простуду, однако его отличает отсутствие температуры и наличие сильного зуда слизистых", - объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.
Помимо древесных растений, весной активизируются почвенные грибки, которые поднимаются в воздух во время садово-огородных работ. В свою очередь, для минимизации нагрузки на иммунитет специалисты советуют тщательно умываться и мыть голову после прогулок, а также временно отказаться от контактных линз. Важным прорывом в отечественной медицине стала разработка новой вакцины от аллергии на березу, которая предполагает всего пять инъекций для достижения стойкого результата. При этом врачи напоминают, что даже такие привычные ритуалы, как утренние привычки по уходу за собой, в период цветения должны включать обязательное промывание носа морской водой.
При аллергии выделения из носа всегда остаются прозрачными, отсутствует высокая температура, но присутствует сильный зуд глаз, ушей или горла.
Да, сосна является сильным аллергеном, пик активности которой в российских регионах обычно приходится на период с мая по июнь.
Осадки приносят временное облегчение, так как вода прибивает пыльцу к земле и очищает приземный слой воздуха от взвешенных частиц.
В закрытом помещении пыльца, скопившаяся на пушистых почках вербы, создает критически высокую концентрацию аллергенов, что провоцирует приступы удушья.
