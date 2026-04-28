Конец эпохи скальпеля: инновационная терапия рака, которая не оставляет шансов злокачественным клеткам

Хирургический скальпель и агрессивная химия пасуют там, где опухоль вплетается в критические узлы организма. Прорастание в зрительный нерв или сонную артерию превращает операцию в лотерею со слепотой или инсультом на кону. Новая разработка ученых из Пермского Политеха и их зарубежных коллег предлагает сжигать рак изнутри с помощью лазера и наночастиц. В отличие от дорогих и токсичных золотых аналогов, российская технология использует селениды металлов, превращая опухоль в мишень, которая уничтожает сама себя под воздействием света.
Рак — это хаос. Сосудистая сеть новообразований строится неряшливо, с широкими щелями и плохим кровотоком. Там, где здоровые ткани эффективно сбрасывают лишнее тепло через расширение сосудов, опухоль аккумулирует энергию. Ее системы репарации сломлены быстрой делением: тепловой удар становится для таких клеток фатальным, лишая их шанса на восстановление. Однако обычный прогрев тела бесполезен — организм включит механизмы охлаждения раньше, чем рак почувствует угрозу. Решением стала фототермическая терапия.
"Метод избирательного нагрева позволяет избежать системного воздействия на организм, что критически важно, когда лекарства принимаются в огромных дозах, перегружая системы детоксикации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Инфракрасный свет проходит сквозь тело, как через стекло. Белки, жиры и вода почти не поглощают лучи в диапазоне 650-950 нанометров. Но если "засеять" опухоль специальными наночастицами, они поглотят энергию лазера и превратят ее в локальный ад для раковых клеток. Главная проблема существующих решений — материал. Золото и серебро стоят баснословных денег и требуют использования ядовитых стабилизаторов, которые со временем отравляют печень и селезенку.
Российские физики нашли замену драгметаллам в союзе селена с вольфрамом и палладием. Селен здесь работает как высокоэффективная антенна, улавливающая инфракрасный сигнал. В отличие от золотых частиц, которые греются только на поверхности и требуют сложной формы (шипов или палочек), новые наношарики разогреваются по всему объему. Это делает процесс передачи тепла более предсказуемым и надежным.
|Характеристика
|Традиционные частицы (Au/Ag)
|Новые частицы (Селениды)
|Токсичность
|Высокая (из-за стабилизаторов)
|Низкая (чистый синтез)
|Механизм нагрева
|Поверхностный
|Объемный
|Стоимость
|Экстремально высокая
|Доступная
Отсутствие химии на поверхности частиц минимизирует риски, которые возникают при лечении, когда любые побочные эффекты могут стать фатальными для ослабленного пациента.
"Безопасность препаратов — приоритет в онкологии. Многие современные методы лечения бьют по организму не слабее самой болезни, вызывая аллергические реакции и воспаления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Исследование показало, что выбор конкретного металла внутри наночастицы дает врачу разный инструментарий. Селенид вольфрама — это "снайперская винтовка". Он реагирует только на узкую длину волны (770 нм). Это позволяет точечно выжигать мелкие новообразования рядом с нервными узлами. Селенид палладия, напротив, работает как "ковровая бомбардировка" тепловой энергией в широком диапазоне, что идеально для крупных и глубоких опухолей.
"Любое хроническое воспаление, будь то в тканях или даже банальный пародонтит, истощает иммунную систему, снижая ее способность распознавать атипичные клетки", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
КПД новых частиц поражает: диселенид палладия конвертирует в тепло до 81% лазерной энергии. При этом физики обнаружили прямую зависимость эффективности от размера: шарики диаметром 12 нанометров не рассеивают свет, направляя всю мощь на уничтожение раковой инфраструктуры. Это открывает путь к терапии, которая не требует долгой реабилитации, в отличие от случаев, когда пациента буквально вытаскивает из критического состояния реанимация.
Они не обладают разумом, но пользуются структурными дефектами сосудов раковой ткани. В опухолевых сосудах есть "дыры", через которые частицы просачиваются внутрь, тогда как здоровые вены и капилляры остаются для них герметичными.
Инфракрасный спектр в используемом диапазоне практически не взаимодействует с биологическими тканями человека. Кожа и мышцы остаются холодными, тепло генерируется исключительно в месте скопления наночастиц.
Скорее, он станет мощным дополнением. Лазер эффективно уничтожает основной узел, тогда как системные методы необходимы для борьбы с микрометастазами. Однако для глубоких и неоперабельных опухолей метод может стать основным.
Созданные российскими учеными частицы на основе селена обладают более высокой биосовместимостью. В отличие от золота, они быстрее утилизируются организмом, снижая риск долгосрочного накопления металлов в органах.
