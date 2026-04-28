Владимир Капустин

Конец эпохи скальпеля: инновационная терапия рака, которая не оставляет шансов злокачественным клеткам

Здоровье

Хирургический скальпель и агрессивная химия пасуют там, где опухоль вплетается в критические узлы организма. Прорастание в зрительный нерв или сонную артерию превращает операцию в лотерею со слепотой или инсультом на кону. Новая разработка ученых из Пермского Политеха и их зарубежных коллег предлагает сжигать рак изнутри с помощью лазера и наночастиц. В отличие от дорогих и токсичных золотых аналогов, российская технология использует селениды металлов, превращая опухоль в мишень, которая уничтожает сама себя под воздействием света.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему опухоли боятся жара больше здоровых клеток

Рак — это хаос. Сосудистая сеть новообразований строится неряшливо, с широкими щелями и плохим кровотоком. Там, где здоровые ткани эффективно сбрасывают лишнее тепло через расширение сосудов, опухоль аккумулирует энергию. Ее системы репарации сломлены быстрой делением: тепловой удар становится для таких клеток фатальным, лишая их шанса на восстановление. Однако обычный прогрев тела бесполезен — организм включит механизмы охлаждения раньше, чем рак почувствует угрозу. Решением стала фототермическая терапия.

"Метод избирательного нагрева позволяет избежать системного воздействия на организм, что критически важно, когда лекарства принимаются в огромных дозах, перегружая системы детоксикации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Инфракрасный свет проходит сквозь тело, как через стекло. Белки, жиры и вода почти не поглощают лучи в диапазоне 650-950 нанометров. Но если "засеять" опухоль специальными наночастицами, они поглотят энергию лазера и превратят ее в локальный ад для раковых клеток. Главная проблема существующих решений — материал. Золото и серебро стоят баснословных денег и требуют использования ядовитых стабилизаторов, которые со временем отравляют печень и селезенку.

Ловушка для света: чем селен лучше золота

Российские физики нашли замену драгметаллам в союзе селена с вольфрамом и палладием. Селен здесь работает как высокоэффективная антенна, улавливающая инфракрасный сигнал. В отличие от золотых частиц, которые греются только на поверхности и требуют сложной формы (шипов или палочек), новые наношарики разогреваются по всему объему. Это делает процесс передачи тепла более предсказуемым и надежным.

Характеристика Традиционные частицы (Au/Ag) Новые частицы (Селениды)
Токсичность Высокая (из-за стабилизаторов) Низкая (чистый синтез)
Механизм нагрева Поверхностный Объемный
Стоимость Экстремально высокая Доступная

Отсутствие химии на поверхности частиц минимизирует риски, которые возникают при лечении, когда любые побочные эффекты могут стать фатальными для ослабленного пациента.

"Безопасность препаратов — приоритет в онкологии. Многие современные методы лечения бьют по организму не слабее самой болезни, вызывая аллергические реакции и воспаления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Точность настройки: вольфрам против палладия

Исследование показало, что выбор конкретного металла внутри наночастицы дает врачу разный инструментарий. Селенид вольфрама — это "снайперская винтовка". Он реагирует только на узкую длину волны (770 нм). Это позволяет точечно выжигать мелкие новообразования рядом с нервными узлами. Селенид палладия, напротив, работает как "ковровая бомбардировка" тепловой энергией в широком диапазоне, что идеально для крупных и глубоких опухолей.

"Любое хроническое воспаление, будь то в тканях или даже банальный пародонтит, истощает иммунную систему, снижая ее способность распознавать атипичные клетки", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

КПД новых частиц поражает: диселенид палладия конвертирует в тепло до 81% лазерной энергии. При этом физики обнаружили прямую зависимость эффективности от размера: шарики диаметром 12 нанометров не рассеивают свет, направляя всю мощь на уничтожение раковой инфраструктуры. Это открывает путь к терапии, которая не требует долгой реабилитации, в отличие от случаев, когда пациента буквально вытаскивает из критического состояния реанимация.

Вызов науки: Основная сложность — контроль температуры в реальном времени. Перегрев на пару градусов может повредить здоровые ткани, а недогрев — оставить живыми стволовые клетки опухоли, спровоцировав рецидив.

Ответы на популярные вопросы о фототермической терапии

Как наночастицы узнают, где находится опухоль?

Они не обладают разумом, но пользуются структурными дефектами сосудов раковой ткани. В опухолевых сосудах есть "дыры", через которые частицы просачиваются внутрь, тогда как здоровые вены и капилляры остаются для них герметичными.

Не опасен ли лазер для здоровой кожи?

Инфракрасный спектр в используемом диапазоне практически не взаимодействует с биологическими тканями человека. Кожа и мышцы остаются холодными, тепло генерируется исключительно в месте скопления наночастиц.

Может ли этот метод заменить классическую химиотерапию?

Скорее, он станет мощным дополнением. Лазер эффективно уничтожает основной узел, тогда как системные методы необходимы для борьбы с микрометастазами. Однако для глубоких и неоперабельных опухолей метод может стать основным.

Выводятся ли частицы из организма после лечения?

Созданные российскими учеными частицы на основе селена обладают более высокой биосовместимостью. В отличие от золота, они быстрее утилизируются организмом, снижая риск долгосрочного накопления металлов в органах.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач общей практики Елена Морозова
Автор Владимир Капустин
Владимир Сергеевич Капустин — врач-онколог, специалист по онкологическому скринингу, маршрутизации пациентов и лекарственной терапии, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы онкология
