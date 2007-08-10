Кривошея у младенца: что это такое и как лечится

"Сядь прямо, а то шея будет кривой!" — сколько раз мы слышали это от учителей и родителей, и не подозревали, что заболевание "кривошея" поражает тех, кто еще даже ползать толком не может, не то, что сидеть. Что за напасть такая? Об этом "Правде.ру" рассказал врач-ортопед Николай Назаров.

Причины кривошеи

Название "кривошея" говорит само за себя — это врожденная или приобретенная деформация шеи и неправильное положение головы.

Кривошея у ребенка: признаки и симптомы. Профилактика кривошеи

Кривошея занимает третье место среди врожденных патологий опорно-двигательного аппарата, уступая лишь врожденному вывиху бедра и косолапости.

В чем причина кривошеи? На этот счет сегодня существует несколько версий:

повреждение при рождении

ишемическое омертвение (некроз) мышцы (во время родов плечико плода давит на верхнюю часть шеи, в результате развивается кислородное голодание мышцы и ее деформация)

внутриутробное проникновение в мышцу микробов с последующим развитием инфекционного миозита

длительное наклонное положение головы плода в полости матки.

Однако многочисленные исследования пока не позволяют отдать предпочтение какой-то одной из перечисленных причин.

В зависимости от сроков проявления кривошея делится:

раннюю

позднюю

Ранней формой страдает не более 14% всех больных. У них уже с рождения или после первых дней жизни:

укорочена грудино-ключично-сосцевидная мышца

голова наклонена в сторону

лицо и череп ассиметричны.

У подавляющего большинства больных деформации нарастают постепенно. В конце второй недели жизни в средней трети мышцы появляется плотное утолщение, которое достигает максимальной величины к 4-6 неделям. Размеры утолщения колеблются от величины лесного ореха до грецкого.

Кривошея занимает третье место среди врожденных патологий опорно-двигательного аппарата

Кожа над уплотнением не изменяется, воспаления нет. Становится заметным наклон головы и поворот ее в противоположную сторону, ограничивается движение головой. При консервативном лечении уплотнение уменьшается и через 2-12 месяцев исчезает. Мышца приобретает нормальную эластичность и толщину.

Кривошея опасна, прежде всего, своими осложнениями, развитием вторичных деформаций. Их тяжесть зависит от степени укорачивания мышцы и возраста больного.

При длительной кривошее, развивается тяжелая ассиметрия черепа. Половина его со стороны измененной мышцы уплощается, становится меньше по высоте, глаза и брови располагаются ниже, чем на неизмененной стороне.

Попытки сохранить вертикальное положение головы приводят к:

подъему плечевого пояса

деформации ключицы

голова перемещается в сторону укороченной мышцы

В тяжелых случаях развивается сколиоз в шейном и верхнегрудном отделе позвоночника.

Упражнения от кривошеи

Восстановить пораженную мышцу можно с помощью упражнений, которые нужно проводить очень осторожно, избегая насильственных и грубых движений, чтобы новой травмой не усугубить положение.

Человек, который проводит упражнения, одной рукой удерживает плечо на стороне измененной мышцы, а другой максимально наклоняет голову в сторону здоровой мышцы и затем поворачивает в противоположную сторону. В таком положении голову удерживают в течение 10-15 секунд.

Занятия проводят 4-5 раз в день по 10-15 минут. Лучше всего, если эти упражнения будет делать ребенку мать, однако за ее действиями нужен врачебный контроль.

Физиотерапия помогает улучшить кровоснабжение пораженной мышцы и способствует рассасыванию рубцовых тканей. Обычно с момента распознавания кривошеи назначают:

тепловые процедуры

парафиновые аппликации

соллюкс

УВЧ

В возрасте 6-8 недель назначают электрофорез йодида калия, лидазы.

После достижения ребенком возраста 1-2 лет консервативные методы лечения практически исчерпывают свои возможности.

Дальше речь может идти только о хирургии. Но при вовремя начатом и регулярно проводимом нехирургическом лечении функции пораженной мышцы восстанавливаются у 82% больных.

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