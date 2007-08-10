Название "кривошея" говорит само за себя — это врожденная или приобретенная деформация шеи и неправильное положение головы.
Кривошея занимает третье место среди врожденных патологий опорно-двигательного аппарата, уступая лишь врожденному вывиху бедра и косолапости.
В чем причина кривошеи? На этот счет сегодня существует несколько версий:
Однако многочисленные исследования пока не позволяют отдать предпочтение какой-то одной из перечисленных причин.
В зависимости от сроков проявления кривошея делится:
Ранней формой страдает не более 14% всех больных. У них уже с рождения или после первых дней жизни:
У подавляющего большинства больных деформации нарастают постепенно. В конце второй недели жизни в средней трети мышцы появляется плотное утолщение, которое достигает максимальной величины к 4-6 неделям. Размеры утолщения колеблются от величины лесного ореха до грецкого.
Кожа над уплотнением не изменяется, воспаления нет. Становится заметным наклон головы и поворот ее в противоположную сторону, ограничивается движение головой. При консервативном лечении уплотнение уменьшается и через 2-12 месяцев исчезает. Мышца приобретает нормальную эластичность и толщину.
Кривошея опасна, прежде всего, своими осложнениями, развитием вторичных деформаций. Их тяжесть зависит от степени укорачивания мышцы и возраста больного.
При длительной кривошее, развивается тяжелая ассиметрия черепа. Половина его со стороны измененной мышцы уплощается, становится меньше по высоте, глаза и брови располагаются ниже, чем на неизмененной стороне.
Попытки сохранить вертикальное положение головы приводят к:
В тяжелых случаях развивается сколиоз в шейном и верхнегрудном отделе позвоночника.
Восстановить пораженную мышцу можно с помощью упражнений, которые нужно проводить очень осторожно, избегая насильственных и грубых движений, чтобы новой травмой не усугубить положение.
Человек, который проводит упражнения, одной рукой удерживает плечо на стороне измененной мышцы, а другой максимально наклоняет голову в сторону здоровой мышцы и затем поворачивает в противоположную сторону. В таком положении голову удерживают в течение 10-15 секунд.
Занятия проводят 4-5 раз в день по 10-15 минут. Лучше всего, если эти упражнения будет делать ребенку мать, однако за ее действиями нужен врачебный контроль.
Физиотерапия помогает улучшить кровоснабжение пораженной мышцы и способствует рассасыванию рубцовых тканей. Обычно с момента распознавания кривошеи назначают:
В возрасте 6-8 недель назначают электрофорез йодида калия, лидазы.
После достижения ребенком возраста 1-2 лет консервативные методы лечения практически исчерпывают свои возможности.
Дальше речь может идти только о хирургии. Но при вовремя начатом и регулярно проводимом нехирургическом лечении функции пораженной мышцы восстанавливаются у 82% больных.
Читайте также:
Уход за новорожденным ребёнком
Как правильно должен выглядеть новорожденный ребенок?
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.