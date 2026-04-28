Рука сама тянется к шоколадке: учёные выяснили, как десерт помогает мозгу не забывать ваши страхи

Почему после стресса так хочется сладкого? Французские исследователи из CNRS выяснили: тяга к десертам — не каприз и не слабость воли, а биологический алгоритм. Сахар помогает организму "зафиксировать" негативный опыт, чтобы в будущем избежать угрозы. Разбираемся, как работает этот механизм и как не попасть в ловушку зависимости от быстрых калорий.

Разноцветные леденцы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Разноцветные леденцы

Механизм "сахарной печати"

Когда организм чувствует угрозу, он начинает "записывать" этот опыт. Исследования на плодовых мушках показали: если после стресса не получить немного углеводов, воспоминание о нём быстро исчезнет. Глюкоза здесь работает как "строительный раствор" — она помогает закрепить память об опасности, чтобы в будущем её можно было избежать.

"Стрессовое событие — это своего рода файл, который мозг пытается сохранить. Но для завершения операции "сохранения" нужна энергия: без поступления углеводов процесс прерывается, и воспоминание не закрепляется. Сладости в этом случае выполняют роль электронной подписи — они подтверждают: да, этот опыт важен, его нужно запомнить, чтобы в будущем среагировать быстрее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Этот процесс требует колоссальных ресурсов. Ошибка многих — пытаться купировать стресс голоданием. Это только усиливает состояние "метаболической засухи". Но бесконтрольный прием рафинированных продуктов ведет к тому, что сахар в жидком виде или в виде конфет начинает разрушать другие системы, включая поджелудочную железу.

Почему десерт побеждает диету

Даже самая строгая диета пасует перед эмоциональным штормом. Организм требует быстрых калорий не для удовольствия, а для завершения цикла реагирования на угрозу. В этот момент вред кукурузного сиропа и других подсластителей отходит на второй план. Приоритет — выживание любой ценой.

Тип стресса Реакция организма
Краткосрочный испуг Запрос на быстрые углеводы для записи опыта
Хроническое давление Постоянный поиск калорий, ведущий к лишнему весу

Важно понимать, что голод может включить продуктивность только в коротком промежутке времени. Как только лимит исчерпан, система требует "дозаправки". Те, кто привык заедать проблемы, часто сталкиваются с тем, что состояние десен и зубов начинает сигнализировать о системном сбое в усвоении сахаров.

"Избыточное потребление сладкого после стресса — это ловушка. Мы закрепляем не только память об опасности, но и порочный круг зависимости от быстрых калорий", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.

Энергетический аудит организма

Когда мы тянемся за шоколадкой, мы пытаемся восстановить баланс. Но часто вместо чистой энергии получаем "химический мусор". Если в вашей дачной аптечке или домашнем арсенале только обезболивающие, стоит добавить туда понимание основ питания.

Некоторые пытаются заменить еду напитками. Однако влияние кофе на кишечник и общее состояние бывает двояким: он может на время заглушить потребность в энергии, но не заменяет необходимость нутриентов для восстановления после эмоциональных затрат.

"Сладости дают лишь кратковременный прилив сил после стресса, но не восполняют реальные потребности организма. Для настоящего восстановления нужны сбалансированные источники энергии, а не быстрые сахара", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о тяге к сладкому

Почему хочется именно шоколада, а не яблока?

Организм требует максимально концентрированную энергию. Яблоко содержит клетчатку, которая замедляет усвоение, а шоколад дает мгновенный выброс глюкозы в кровоток.

Можно ли обмануть организм сахарозаменителями?

Нет. Система распознает подделку. Если калории не поступили, запрос на сладкое будет повторяться, пока дефицит не будет закрыт реально.

Связан ли стресс с набором веса напрямую?

Стресс заставляет организм перераспределять ресурсы и активнее запасать жировую ткань как страховку на случай повторения "черных дней".

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку
Майские морозы больше не страшны: простой способ превратить мусор в обогреватель для сада
Лекарственный тупик: почему в аптеках Петрозаводска исчезают важные препараты
Вместо репетиций — концерты: Мариинский театр ждет масштабная перепланировка
Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов
Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома
Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году
Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей
Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов
Больше чем воины: тайная стратегия трех атаманов, которая спасла Черноморское войско
Сейчас читают
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Трампа бросили под пулями: охрана выбрала другого человека для спасения в Хилтоне
Стратегия долголетия: от каких привычных напитков стоит отказаться первым делом
Майские морозы больше не страшны: простой способ превратить мусор в обогреватель для сада
Жилищная лотерея 2026: кому достанутся скромные квадраты от калининградской мэрии
Муж не отрывается от мамы — брак трещит по швам: ошибка, которую делают почти все
Конец эпохи скальпеля: инновационная терапия рака, которая не оставляет шансов злокачественным клеткам
Лекарственный тупик: почему в аптеках Петрозаводска исчезают важные препараты
Россия терпеть не стала: шутка премьера Польши обернулась для них позорным предсказанием
Вместо репетиций — концерты: Мариинский театр ждет масштабная перепланировка
Рука сама тянется к шоколадке: учёные выяснили, как десерт помогает мозгу не забывать ваши страхи
