Елена Сафонова

Звон, который нельзя выключить: что на самом деле происходит в голове при появление ушного гула

Здоровье

Тиннитус — это не просто навязчивый звон, а системный сбой в передаче данных. Человек заперт в акустической ловушке: вокруг тишина, но внутри гремит канонада из писка, гула и шипения. Новые данные ученых доказывают: корень зла часто кроется не в барабанной перепонке, а в "настройках" принимающей станции. Исследователи обнаружили цепочку, которая превращает тишину в звуковой мусор.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офисный стресс и тиннитус

Фантомный звук: алгоритм появления

Когда внешние датчики (уши) повреждены или забиты, система начинает генерировать "белый шум". Это похоже на попытку радиоприемника поймать сигнал на пустой частоте. Ученые из США и Китая выяснили, что этот процесс жестко регулируется конкретным участком в стволе мозга. Если активировать этот канал связи, подопытные животные перестают замечать паузы в звуках. Для них мир превращается в непрерывный гул.

"Тиннитус часто сопровождает потерю слуха, но его интенсивность зависит от внутренней коррекции сигналов. Это не галлюцинация, а ошибка обработки", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важно понимать: любая лишняя нагрузка на организм усиливает восприятие таких помех. Даже здоровье на даче может косвенно влиять на состояние, если из-за проблем с сосудами шеи нарушается питание слухового аппарата. Организм работает как единое целое, где поломка в одном отсеке вызывает "искрение" в другом.

Ловушка контроля: влияние на слух

Главный фигурант исследования — вещество, отвечающее за наше спокойствие и фон настроения. Оказалось, оно же выступает "регулятором громкости" для слуховых ядер. При определенных условиях этот регулятор выкручивается на максимум, заставляя слышать то, чего нет. Это объясняет, почему люди, страдающие от тревоги, чаще жалуются на невыносимый звон. Иногда попытка вернуть себе спокойствие без сторонней помощи только усугубляет ситуацию.

Состояние Влияние на тиннитус
Громкий звук (травма) Прямое повреждение рецепторов
Дефицит сна / стресс Усиление фантомного шума
Нарушение диеты Отечность и сосудистые искажения

Иногда пациенты путают тиннитус с пульсацией, вызванной сосудистыми проблемами. Такие опасные состояния требуют иного подхода к диагностике. Если шум синхронен с пульсом — это повод проверить сердце, а не только слуховой нерв.

"Часто пациенты ищут причину в ушах, хотя корень проблемы кроется в давлении или сахаре. Правильный белковый завтрак и контроль глюкозы порой значат больше, чем капли в уши", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Риски терапии и новые горизонты

Главный конфликт в том, что стандартная терапия депрессии может рикошетом бить по слуховой системе. Ученые не призывают бросать лечение, но настаивают на избирательности. Массовая фитотерапия или "бабушкины" методы здесь бессильны — проблема в логистике сигналов внутри тела. Будущее за препаратами, которые точечно отключают "шум", не лишая человека радости жизни.

"Бесконтрольный прием седативных или препаратов 'для сна' - это путь к катастрофе. Опасная остановка дыхания возможна даже от привычных таблеток, если смешивать их с алкоголем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Сложные патологии, такие как наследственные заболевания, могут долго прятаться за обычными симптомами. Тиннитус — лишь один из них. Мы только начинаем понимать, как наши внутренние системы имитируют внешние раздражители. Это касается и ночного времени, когда мир превращается в сложные социальные симуляции, и слуховая коррекция работает на пределе.

Ответы на популярные вопросы о тиннитусе

Может ли диета уменьшить шум в ушах?

Прямой связи "съел продукт — исчез звон" нет. Однако снижение потребления соли помогает уменьшить отечность тканей, что облегчает состояние при ряде патологий. Рациональное питание стабилизирует давление, что критично для чистоты звуковосприятия.

Безопасно ли лечить шум смолами или медом?

Нет доказательств, что мед или смолы влияют на механизмы тиннитуса. Напротив, исследования меда говорят о его пользе для иммунитета, но не для слуховых путей. Самолечение просто ворует время у врача-специалиста.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы мозг здоровье медицина шум в ушах
Новости Все >
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Сейчас читают
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Больше никакой химии: как с помощью простых средств защитить рассаду от муравьев
Садоводство, цветоводство
Больше никакой химии: как с помощью простых средств защитить рассаду от муравьев
Популярное
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний

Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Последние материалы
Стена не выдержит: как избежать падения тяжелого декора в жилом помещении
Левши и правши мелового периода: обнаружен интеллект у гигантских морских монстров
Бронированный летун: почему майский жук стал символом весенних садов
Минфин возобновляет валютные операции в рамках бюджетного правила: что изменится для рубля
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Больше, чем просто вздутие: как привычный овощной продукт может спровоцировать боли в сердце
Секреты мотивации: как заставить себя тренироваться даже когда нет сил и не сорваться
Магия без больших затрат: скрытые жемчужины филиппинских и вьетнамских курортов
Кофеин и сон: неожиданный эффект на нейронные цепи памяти после недосыпа доказан
Феррофлюид против пластика: безумная идея подростка, которая может изменить очистку воды
