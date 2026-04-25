Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Воронцова

Драконья кровь вместо таблетки? Разбираемся в эффективности популярного лечения смолами

Здоровье

Индустрия ЗОЖ активно продвигает натуральные смолы в качестве панацеи от всех недугов — от хронических воспалений до проблем с пищеварением. Социальные сети пестрят советами по замене привычных аптечных препаратов ладаном, миррой или мастихой. Однако маркетинговые лозунги часто игнорируют пропасть между традиционным знанием, результатами лабораторных тестов на чашках Петри и реальной клинической эффективностью.

ладан
Фото: freepik by Обезвоженный luis_molinero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ладан

Босвеллия: между плацебо и доказательной медициной

Босвеллия — это, пожалуй, наиболее подробно изученная смола. Босвеллиевые кислоты действительно влияют на воспалительные процессы, но не стоит воспринимать их как полноценную замену стероидным или нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Рандомизированные исследования показывают потенциал при остеоартрозе, однако ученые сетуют на высокую гетерогенность данных.

"Эффект босвеллии при суставной боли часто преувеличен в медиа-поле. Она может дополнять комплексную схему лечения, но не способна заменить собой протоколы, доказавшие эффективность в крупных многоцентровых исследованиях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Мастика: бактерицидная активность в сравнении с антибиотиками

Хиосская мастика чаще упоминается в контексте здоровья желудка и эрадикации Helicobacter pylori. Лабораторные данные подтверждают наличие у смолы антибактериальных свойств. Но пилотные исследования ставят ее в позицию "догоняющего": стандартная терапия антибиотиками справляется с инфекцией значительно быстрее и эффективнее. Ошибка — видеть в ней замену полноценному курсу лечения, назначенному гастроэнтерологом.

Материал Статус доказательности
Босвеллия Многообещающие данные при остеоартрите
Мастиха Слабее стандартных антибиотиков

"Пациенты часто приходят с вопросом, можно ли вылечить гастрит или хеликобактер одной лишь настойкой или капсулами с растительным сырьем. Это опасная иллюзия. Любое вмешательство без контроля специалиста может смазать клиническую картину", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Мирра и гуггул: ловушка лабораторных моделей

Мирра часто фигурирует в рекомендациях по борьбе с воспалениями, но большинство данных касаются комбинированных препаратов, где эффект распределен между несколькими компонентами, включая ромашку. Присваивать успех всей композиции одной мирре методологически неверно. Случай с экстрактом гуггула еще показательнее: ингибирование NF-kB на клеточном уровне в пробирке не означает снижения системных маркеров воспаления у человека.

А еще есть драконья кровь, бензоин и копал. Для этих смол существуют способы применения, проведены химический анализ и отдельные экспериментальные исследования, но высококачественные клинические доказательства  противовоспалительной эффективности у людей слабые или же  полностью отсутствуют. 

"Лабораторная биология часто подменяет собой доказательную медицину. Вещество, которое 'отключает' воспаление в культуре клеток, может просто не достичь нужной концентрации в тканях пациента после перорального приема", — заявил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о смолах

Можно ли полностью заменить аптечные противовоспалительные ладаном?

Нет. Ни одна смола не обладает равноценным профилем безопасности и доказанной мощностью воздействия, сопоставимой с современными НПВП.

Безопасны ли натуральные смолы, так как они природные?

Натуральность не эквивалентна безопасности. Смолы — это сложные смеси терпенов и кислот, действие которых на печень и почки требует тщательного контроля.

Помогает ли хиосская мастика при эрадикации бактерий в желудке?

Она проявляет активность, но стандартные схемы терапии антибиотиками показывают значительно более высокие результаты в клинической практике.

Почему исследования смол часто критикуют?

Большинство качественных работ ограничены маленькими выборками, высоким уровнем плацебо-ответов или использованием комбинаций трав, что затрудняет оценку действия конкретного вещества.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Дарья Воронцова
Дарья Алексеевна Воронцова — провизор, фармацевт-организатор, специализируется на вопросах лекарственного обеспечения и работы аптечных организаций, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы лечение медицина здоровье
Новости Все >
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.