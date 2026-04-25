Елена Моргунова

Сладкая защита: учёные выясняют, можно ли считать мёд помощником в борьбе с опухолями

Здоровье

Мед на протяжении тысячелетий считался универсальным заживляющим средством. Современная доказательная медицина признает его антибактериальные свойства в лечении ран и ожогов, но недавние лабораторные исследования указывают на более сложный механизм — влияние продукта на иммунный ответ против опухолей. Пока эти данные далеки от клинической практики, однако результаты экспериментов заставляют научное сообщество внимательнее изучить состав природного продукта как потенциального модулятора иммунной системы.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иммунная система против коварства раковых клеток

Злокачественные новообразования выживают за счет подавления иммунного надзора. Опухоли скрываются от Т-лимфоцитов, снижая экспрессию поверхностных маркеров и формируя вокруг себя среду, блокирующую работу защитных клеток. Фармакология делает ставку на иммунотерапию, но природа предлагает иные пути. Мед — это не просто сахар. Состав включает фенольные кислоты и флавоноиды, которые способны модулировать клеточные сигналы.

"Биологическая активность полифенолов в меде — это крайне интересная область для фундаментальных исследований. Однако перенос данных с мышей на людей часто осложняется различиями в метаболизме и обмене веществ, поэтому говорить о лечебных протоколах преждевременно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Результаты на мышиных моделях

В Египетском журнале иммунологии опубликованы данные по действию меда на модель асцитной опухоли Эрлиха. Подопытные мыши получали продукт перорально. Исследователи зафиксировали увеличение числа иммунных клеток в костном мозге и макрофагов в перитонеальной области. У животных, получавших максимальную дозу (эквивалентно 50 г для человека), объем опухоли снизился на 85 процентов. Мед помог преодолеть характерное для рака угнетение кроветворения.

Показатель Результат при приеме меда
Объем опухоли Снижение до 85%
Т-лимфоциты (инфильтрация) Увеличение в 2 раза

"Важно понимать, что в организме пациента ключевую роль играет состояние слизистой оболочки и правильное питание. Мед как пребиотик действительно может влиять на системный иммунитет через микробиом, но это лишь вспомогательный фактор, а не замена химиотерапии", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Мед манука и молекулярная активация

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Frontiers in Immunology, сфокусировалось на меде манука и колоректальной опухоли. У мышей зафиксировано повышение уровня лимфоцитов CD4+ и CD8+, а также экспрессии MHC класса I, необходимого для распознавания раковых клеток. Важным открытием стало участие кишечного микробиома, который под воздействием меда менял состав, поддерживая противоопухолевый иммунитет через сигнальный путь интерферона-гамма.

"Мы видим, что работа иммунитета неразрывно связана со средой кишечника. Любые серьезные вмешательства, от вакцинации до изменения рациона, требуют системного подхода под контролем врача", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии меда на иммунитет

Является ли мед заменой противоопухолевых лекарств?

Нет. Исследования носят доклинический характер (на мышах). Мед не может заменить протоколы доказательной медицины в лечении онкологии.

Как мед влияет на воспаление?

Полифенолы меда проявляют контекстуальную активность: они могут снижать воспаление в здоровых тканях, но активировать иммунный ответ в микросреде солидных опухолей.

Безопасен ли мед для всех людей?

Нет, мед содержит много сахаров и аллергенов. При наличии диабета или аллергии его употребление должно быть строго ограничено.

Почему результаты на мышах не всегда работают на людях?

Различия в физиологии, фармакокинетике и генетике делают прямую экстраполяцию результатов некорректной без проведения клинических испытаний.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Моргунова
Елена Моргунова — аллерголог с 18-летним стажем. Рассказывает про аллергические реакции, диагностику и повседневную профилактику.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
