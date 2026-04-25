Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Механика разрушения: почему обычная грядка превращается в тренажер для грыжи

Здоровье

Дачный сезон в России традиционно открывается не только шашлыками, но и массовыми обращениями к травматологам. Желание привести грядки в порядок за один уикенд превращает позвоночник в зону бедствия. Популярная поза "буквой Г" под углом 90 градусов — это прямой путь на операционный стол. Давление на межпозвонковые диски в таком положении возрастает в 15 раз, превращая обычную прополку в экстремальный вид спорта.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биомеханика дачного суицида: почему спина не прощает наклоны

Поясница — не гидравлический пресс. Когда вы замираете над грядкой, согнувшись пополам, мышцы спины перерастягиваются, а диски испытывают колоссальную перегрузку. Это не временный дискомфорт, а системное разрушение осевого скелета. Если к этому добавить лишний вес или уже имеющиеся болезни легких, которые ограничивают нормальный кровоток при нагрузке, риск получить грыжу становится стопроцентным.

"Работа в наклоне — это запредельный режим для связочного аппарата. Мы часто видим пациентов, у которых после выходных на даче обостряются все хронические патологии, включая те, что влияют на сердечно-сосудистые заболевания из-за нарушения венозного возврата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Многие пытаются компенсировать нагрузку, присаживаясь на корточки. Плохая идея. Эта поза пережимает подколенные артерии и создает критическое давление на мениски. Вены испытывают колоссальный стресс, что особенно опасно для людей с варикозом. Вместо "фитнеса на грядках" вы получаете застой крови и разрушенные суставы. Чередуйте позы каждые 15 минут, иначе организм ответит отказом систем.

Безопасный огород: скамейки, наколенники и длинные черенки

Инструмент должен работать на вас, а не вы на него. Если черенок тяпки короткий, вы вынуждены горбиться. Спина обязана оставаться прямой. Если нужно быть ближе к земле — используйте низкую скамью. Если стул неудобен — опуститесь на колени, но только с использованием специальных садовых подушек. Это переносит нагрузку с поясницы на тазобедренные суставы, которые конструктивно рассчитаны на большие веса.

Поза для работы Последствия для организма
Наклон под углом 90° Протрузии, грыжи, защемление нервов
На корточках Варикоз, разрушение коленных хрящей
На коленях (с ковриком) Минимальный риск при прямой спине
Сидя на скамье Наиболее безопасный физиологичный режим

"Важно помнить о гигиене движений. С возрастом суставы теряют эластичность. Даже если вы следите за собой и вовремя принимаете необходимые препараты, резкий подъем тяжестей в наклон может стать фатальным", — отметил врач-терапевт Анна Кузнецова.

Корсеты и последствия: когда поддержка становится обузой

Поясничный корсет — неплохой "напоминатель" о прямой спине, но плохой костыль. Постоянное ношение такого девайса выключает собственные мышцы-стабилизаторы. В результате мышечный корсет атрофируется, и при первом же движении без "брони" спину "заклинивает". Относитесь к корсету как к временной мере при выполнении тяжелых рывковых работ, а не как к одежде на весь день.

Не забывайте и о банальной гигиене. Грязные руки и микротравмы — входные ворота для инфекций. Если вы пренебрегаете базовой защитой, то даже обычная прополка может закончиться плачевно. Своевременная вакцинация и использование перчаток защитят от столбняка и других "земляных" опасностей, о которых дачники вспоминают последними.

"Никакое народное лечение, будь то припарки или сок лопуха, не вправит грыжу и не восстановит сустав. Если появилась резкая боль или онемение в ноге — бросайте лопату и ищите врача", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье на даче

Можно ли работать на огороде при гипертонии?

Только в утренние или вечерние часы. Работа вниз головой провоцирует скачки давления. Всегда держите под рукой тонометр и не игнорируйте питьевой режим, чтобы избежать сгущения крови.

Поможет ли согревающий пластырь, если спину уже "прихватило"?

Пластырь только маскирует симптомы. Он не убирает причину — отек или механическое сдавливание корешка. Самолечение часто приводит к тому, что легкое воспаление перерастает в хронический паралич.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье дачный сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.