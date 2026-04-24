Невидимый убийца внутри: учёные раскрыли секрет загадочной гибели молодых людей без патологий

Внезапная смерть молодых людей без видимых патологических изменений на вскрытии долгое время оставалась "белым пятном" для доказательной кардиологии. Стандартные протоколы поиска генетических поломок часто давали ложноотрицательный результат, оставляя семьи без ответов. Новое исследование ставит точку в поисках невидимого убийцы, локализованного в структуре ДНК.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

Генетический дефект: почему не видели раньше?

Группа исследователей из Оклендского университета (Pūtahi Manawa) применила технологию секвенирования ДНК с длинными прочтениями. Метод вскрыл "повторное расширение" в гене DMPK. Ранее такие сложные участки генома ускользали от стандартных диагностических панелей.

Эта патология напрямую ассоциирована с миотонической дистрофией первого типа. Теперь связь "мышечная слабость — сердечная недостаточность" получила молекулярное подтверждение. Аномалия провоцирует сбои в электрической проводимости сердечной мышцы, приводя к фатальному финалу.

"Стандартное секвенирование часто не видит повторы, которые лежат за пределами привычных кодирующих последовательностей. Использование длинных прочтений — это апгрейд, который поменяет протоколы диспансеризации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Перспективы скрининга и диагностики

Доцент Ричард Багналл из австралийского Института столетия подтвердил аналогичные находки в клинических случаях внезапной смерти в Австралии. Данные расширяют базу доказательств, необходимую для внедрения изменений в клинические рекомендации.

Включение DMPK в диагностические панели позволит спасать жизни через превентивный мониторинг групп риска. Врачи настаивают на необходимости пересмотра подходов к семейному анамнезу. Бессимптомное носительство требует бдительности, а не самолечения.

"Кардиология переходит от борьбы с последствиями к предиктивной медицине. Нужно искать поломки в генах до появления первых жалоб на одышку", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Метод диагностики Эффективность при поиске повторов DMPK Стандартное секвенирование Низкая/Средняя Секвенирование с длинными прочтениями Высокая

Реакция сообщества на публикацию показывает запрос на верификацию результатов в других регионах. Пока штаты США, погрязшие в дорогих и непрозрачных медицинских системах, медлят с доступностью тестов, наука движется вперед.

"Диагностические ошибки стоят жизней молодых людей. Если мы видим наследственный паттерн, мы обязаны использовать самые точные инструменты, имеющиеся у современной генетики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о генетике сердца

Можно ли обнаружить эту аномалию с помощью обычного ЭКГ?

Нет, ЭКГ фиксирует уже произошедшие электрические нарушения, а не предрасположенность, зашифрованную в ДНК.

Является ли эта патология приговором?

Нет, выявление риска позволяет врачам контролировать состояние и принимать превентивные меры.

Кто должен проходить генетический скрининг?

В первую очередь родственники людей, перенесших необъяснимую остановку сердца в молодом возрасте.

Почему раньше не находили причину смерти?

Технологические ограничения прошлого поколения методов не позволяли считывать длинные повторы внутри генов.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.