Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночная перезагрузка организма: как правильный режим сна помогает избежать переедания

Здоровье

Если кто-то пообещает вам стройность без усилий, вы учуете запах шарлатанства. Но научные данные последних лет подтверждают: подушка — это такой же тренажер, как беговая дорожка. Недосыпание напрямую коррелирует с набором веса, а возвращение к нормальному режиму без диет заставляет лишние килограммы испаряться.

Фото: NewsInfo.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приглушённый свет перед сном

270 калорий за счет подушки

Исследование Чикагского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, доказало: участники, которые стали спать всего на 1,2 часа дольше, начали потреблять на 270 калорий в день меньше. Им не давали рекомендаций по питанию. Они не считали граммы. Это не магия, а работа внутренних систем восстановления, когда обмен веществ перестает требовать экстренной подзарядки через еду.

"Сон — это база. Без него любая диета превращается в пытку с нулевым результатом, так как тело переходит в режим жесткой экономии ресурсов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему недосып заставляет переедать

Когда вы не выспались, система контроля дает сбой. Префронтальная кора — ваш внутренний "взрослый" — отключается. Остаются только импульсы. Вместо сложного обеда вы тянетесь к простым углеводам. Это не отсутствие воли, а поломка механизмов регулирования насыщения. Частое вредное питание становится автоматической реакцией на усталость.

Режим сна Последствия для веса
7-9 часов Оптимальное сжигание жира, контроль аппетита
Менее 6 часов Рост аппетита на 25%, отложение жира в области живота

Постоянный дефицит сна провоцирует системные ошибки. Даже курение или лишний кофе не спасают от ощущения разбитости, которое мозг пытается "заесть" сахаром.

"Многие путают жажду или усталость с голодом. В итоге вместо отдыха человек получает лишние калории и проблемы с ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Сон и мышцы: фиаско на весах

Сон определяет, что именно вы теряете при похудении. Исследования Annals of Internal Medicine показали: при дефиците сна 70% потерянного веса приходится на мышцы. Тело буквально съедает само себя, удерживая жировые запасы "на черный день". Это прямой путь к дряблости и замедлению всех процессов. Неправильное распределение ресурсов может ударить даже по сердечно-сосудистой системе, которой требуются крепкие мышечные волокна.

Что мешает спать и как это исправить

Современная спальня завалена врагами метаболизма. Свет от смартфонов убивает качество ночного восстановления. Проблему усугубляет и отсутствие гигиены питания. Регулярные попытки использовать народные средства для очистки организма без налаженного сна не имеют смысла. Если вы игнорируете отдых, тело ответит одышкой, похожей на симптомы ХОБЛ, из-за общего утомления тканей.

"Для восстановления иммунной защиты и адекватного отклика на нагрузки сон критичен. Без него даже плановая вакцинация переносится тяжелее из-за общей изношенности организма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о сне и весе

Можно ли компенсировать недосып в выходные?

Нет. "Социальный джетлаг" только сбивает ритмы сильнее. Тело не умеет запасать отдых впрок, зато отлично копит усталость и отеки.

Помогает ли алкоголь заснут и похудеть?

Алкоголь фрагментирует сон. Вы "отключаетесь", но фаза восстановления не наступает. Кроме того, это пустые калории, которые сразу идут в жировое депо.

Правда ли, что худеют только в темноте?

Свет подавляет выработку ночных регуляторов обмена веществ. Полная темнота — обязательное условие для того, чтобы запустить процесс расщепления жиров.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сон питание организм здоровье медицина похудение правильное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.