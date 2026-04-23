Проверка за 60 секунд: одно движение пальцами покажет, начали ли разрушаться ваши суставы

Артрит — это не только изношенные коленные чашечки или хруст в тазобедренном суставе. Болезнь часто атакует кисти рук, превращая простые бытовые действия в пытку. Хирург-ортопед Том Нейлор представил методику мгновенной самодиагностики, которая позволяет выявить патологию за одну минуту без дорогостоящего оборудования и очередей.

Тест Нейлора: одно движение для проверки

Суть метода предельно проста. Чтобы оценить состояние суставов, хирург рекомендует сжать большой и указательный пальцы. Если в момент давления в основании кисти возникает резкая или ноющая боль, это повод прекратить игнорировать дискомфорт. Такой симптом часто служит индикатором дегенеративных изменений. Своевременный скрининг и анализы помогают вовремя заметить системные сбои в организме, которые могут сопровождать воспалительные процессы.

"Специфическая боль при щипковом движении — это классический маркер поражения пястно-фалангового сустава. Пациенты часто списывают это на усталость, хотя сустав уже разрушается", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Зоны риска: почему страдает большой палец

Анатомия кисти устроена так, что сустав у основания большого пальца испытывает колоссальные нагрузки. Мы задействуем его постоянно: когда держим телефон, открываем банки или печатаем. Износ хрящевой ткани здесь происходит быстрее, чем в других пальцах. Если пустить ситуацию на самотек, обычная инфекция или запущенное воспаление могут усугубить состояние тканей. Врачи подчеркивают: артрит в этой зоне лишает человека возможности выполнять элементарные манипуляции.

Стадия Типичные проявления Ранняя Боль при сильном сжатии пальцев, дискомфорт в конце дня. Прогрессирующая Отек, скованность по утрам, видимая деформация сустава.

"Важно понимать, что суставы не существуют отдельно от общего обмена веществ. Даже состав напитков и диета могут влиять на уровень воспаления в организме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Профилактика и изменение бытовых привычек

Том Нейлор настаивает: на начальных этапах можно обойтись без скальпеля. Главное оружие — изменение механики движений. Например, тяжелые чашки лучше держать обеими руками, поддерживая дно. Это распределяет вес и снимает осевое давление с больного сустава. При лишнем весе нагрузка на все системы организма возрастает, поэтому укрепление мышц и контроль массы тела остаются базовыми рекомендациями. Если самопомощь не помогает, в ход идут ортопедические фиксаторы, физиотерапия и лекарства.

"Артрит кистей — это не приговор, а сигнал к пересмотру образа жизни. Ранняя фиксация сустава бандажом может остановить деформацию на годы", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы об артрите

Можно ли вылечить артрит полностью?

Полное восстановление хряща невозможно, но современная медицина позволяет остановить разрушение сустава и снять болевой синдром на длительный срок.

Когда пора идти к врачу?

Если боль мешает спать или вы замечаете, что сустав стал горячим на ощупь и покраснел. Это признаки активного воспаления.

Помогает ли гимнастика для рук?

Да, комплекс специальных упражнений улучшает кровоснабжение тканей и сохраняет подвижность связок, препятствуя окостенению сустава.

