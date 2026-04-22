Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Красные флаги нейрологии: почему нежелание готовить еду может быть признаком болезни

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Старение мозга принято ассоциировать с забытыми ключами или провалами в памяти. Однако нейродегенеративные процессы запускаются задолго до того, как привычки старят сильнее морщин. Игнорирование ранних поведенческих маркеров лишает нас шанса вовремя замедлить угасание когнитивных функций.

приготовление еды
Фото: https://unsplash.com by Andrés Giménez is licensed under Free
приготовление еды

Раздражительность как нейробиологический сигнал

Вспышки ярости из-за неработающего QR-кода или медленного лифта — не просто проявление дурного характера. Это симптом сбоя нейронных коммуникаций. Нейровоспаление делает нейроглию — "иммунитет мозговой ткани" — гиперчувствительной. Система контроля эмоций замедляется. Мозг теряет способность эффективно фильтровать внешние стрессоры.

"Постоянная раздражительность часто становится неочевидным индикатором неврологических нарушений. Если обычные бытовые мелочи вызывают неадекватный гнев, это повод присмотреться к здоровью нервной системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Отказ от кулинарии: почему мозг экономит ресурсы

Утрата интереса к сложным рецептам часто списывается на усталость. На деле это "энергосберегающий режим" мозга. Приготовление еды требует каскада последовательных действий, за которые отвечает префронтальная кора. Когда лимбическая система перестает получать дофаминовое подкрепление от процесса, мозг подталкивает к однообразному примитивному рациону. Это не фитнес-перекусы, а путь к метаболической деградации.

"Кулинария работает как сложный когнитивный тренинг. Отказ от него в угоду простоте сигнализирует о снижении активности нейронных связей в гиппокампе и префронтальной коре", — заметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Привычка Последствие
Цифровая зависимость Атрофия волевого контроля
Примитивное питание Микровоспаление тканей мозга

Стратегии защиты когнитивного здоровья

Мозг нуждается в "гигиене". Антиоксиданты из ягод и овощей подавляют нейровоспаление. БАДы наугад здесь не помогут — нужен точечный подход. Омега-3 жирные кислоты поддерживают эластичность мембран.

"Глимфатическая система функционирует максимально эффективно только во время полноценного сна. Дефицит отдыха — это прямой путь к накоплению метаболического "мусора", который ускоряет старение нейронов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье мозга

Можно ли остановить дегенерацию мозга приемом витаминов?

Нет. Витамины лишь поддерживают метаболизм, но не заменяют нейропластичность, которая достигается интеллектуальной нагрузкой.

Почему именно кулинария так важна?

Это мультимодальная деятельность: мелкая моторика, обоняние, вкус, планирование и четкая последовательность операций.

Является ли рассеянность первым симптомом?

Рассеянность — это уже следствие. Поведенческие изменения, такие как апатия к творческим задачам, проявляются раньше.

Нужно ли сдавать анализы при изменении настроения?

Да. Важно исключить гормональные сбои и дефицитные состояния, влияющие на нейромедиаторы.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы долголетие
Сейчас читают
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.