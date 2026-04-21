Сигнал тревоги на коже: как вовремя распознать превращение обычной родинки в меланому

Здоровье

Родинка — это не строгий медицинский диагноз. Это бытовое название целой группы доброкачественных новообразований кожи, которые в профессиональной среде именуют невусами. Они представляют собой скопления клеток, имеющих специфическую пигментацию. Пока родинка ведет себя тихо, она остается лишь деталью внешности. Но превращение в агрессивную опухоль может начаться незаметно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виды и природа новообразований

Медицина делит невусы на две фундаментальные группы. Первая — сосудистые родинки (ангиомы). Они формируются из капилляров или лимфатических сосудов, имея цвет от нежно-розового до ярко-красного. Вторая группа — пигментные невусы. Их основа — меланоциты, клетки, отвечающие за окрашивание кожи. Такие пятна могут быть коричневыми или почти черными, плоскими или выпуклыми.

"Родинка может переродиться в меланому. Меланоциты в ней патологически активны, они постоянно делятся, вытесняя собой здоровые клетки. Если такие клетки попадут в ток крови, организм столкнется с раковым поражением различных органов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Почему они появляются: факторы риска

Часть невусов присутствует на теле с рождения. Массовое пополнение коллекции пятен обычно совпадает с периодами гормональных перестроек: половым созреванием, беременностью или климаксом. Иногда катализатором становится прием гормональных препаратов. Внешние факторы агрессивнее: ультрафиолет от солнца или солярия, а также механические травмы и массаж провоцируют рост новообразований.

Тип родинки Характеристики
Сосудистая (ангиома) Розовый или красный цвет, состоит из капилляров.
Пигментная (невус) Коричневый цвет, состоит из меланоцитов.

Признаки перерождения в меланому

Меланома — это родинка с "испорченным" генетическим аппаратом. Главная опасность заключается в скорости ее развития. Любой признак раздражительности кожи в области невуса должен насторожить. Если родинка резко потемнела, начала кровоточить, чесаться или терять четкие границы — это повод для немедленного визита в клинику.

"При появлении вокруг родинки ободка из красных пятнышек или быстром увеличении её размеров следует немедленно обращаться к специалисту. Самолечение здесь недопустимо", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ультрафиолетовое облучение остается ключевым триггером озлокачествления. Как и болезни сердца, изменения на коже могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, поэтому важен визуальный контроль и использование защитных средств.

Методы лечения и удаления

Удалению подлежат не только подозрительные объекты. Профилактическое иссечение рекомендуется для родинок в зонах постоянного трения: на ладонях, ступнях, в паху или местах контакта с одеждой. Родинки "на ножках" опасны тем, что могут перекрутиться и травмироваться, запустив процесс воспаления. Эстетическая неудовлетворенность также является законным основанием для удаления.

"Рекомендую отслеживать состояние кожи регулярно, особенно если вы перенесли сезонные инфекции или столкнулись с травматизацией невуса", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли выщипывать волосы из родинки?

Нет, это категорически запрещено. Физическое воздействие и травматизация родинки могут спровоцировать её перерождение.

Нужно ли удалять все родинки в солярии?

Нет, но необходимо закрывать их специальными наклейками или вовсе отказаться от посещения солярия, так как ультрафиолет — главный фактор риска развития меланомы.

Что делать, если родинка оторвалась?

Нужно обработать антисептиком и обязательно показать место повреждения врачу, чтобы исключить риски патологических процессов.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье онкология
Новости Все >
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ
Едут за перезагрузкой — попадают в цеха: как Белоруссия уводит туристов с привычных маршрутов
Любимец вышел на минуту — и пропал: какие животные чаще всего не возвращаются домой
Юань подбирается к нефти: массовый переход внезапно упёрся в предел
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России
Сейчас читают
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Еда и рецепты
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Новости спорта
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Газ
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ
Вы думаете, это мелочь? 10 поступков хозяев, которые кошка воспринимает как предательство
Едут за перезагрузкой — попадают в цеха: как Белоруссия уводит туристов с привычных маршрутов
Битва за пальто: как остановить моль и сохранить форму зимней одежды
5 причин, почему российские женщины после 50 резко стареют — правда, о которой молчат
Любимец вышел на минуту — и пропал: какие животные чаще всего не возвращаются домой
Макияж после 65+: 4 акцента, которые мгновенно омолаживают и делают образ дорогим
Юань подбирается к нефти: массовый переход внезапно упёрся в предел
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Синдром разочарования: какие модели авто выставляют на продажу быстрее всего
