Сигнал тревоги на коже: как вовремя распознать превращение обычной родинки в меланому

Родинка — это не строгий медицинский диагноз. Это бытовое название целой группы доброкачественных новообразований кожи, которые в профессиональной среде именуют невусами. Они представляют собой скопления клеток, имеющих специфическую пигментацию. Пока родинка ведет себя тихо, она остается лишь деталью внешности. Но превращение в агрессивную опухоль может начаться незаметно.
Медицина делит невусы на две фундаментальные группы. Первая — сосудистые родинки (ангиомы). Они формируются из капилляров или лимфатических сосудов, имея цвет от нежно-розового до ярко-красного. Вторая группа — пигментные невусы. Их основа — меланоциты, клетки, отвечающие за окрашивание кожи. Такие пятна могут быть коричневыми или почти черными, плоскими или выпуклыми.
"Родинка может переродиться в меланому. Меланоциты в ней патологически активны, они постоянно делятся, вытесняя собой здоровые клетки. Если такие клетки попадут в ток крови, организм столкнется с раковым поражением различных органов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Часть невусов присутствует на теле с рождения. Массовое пополнение коллекции пятен обычно совпадает с периодами гормональных перестроек: половым созреванием, беременностью или климаксом. Иногда катализатором становится прием гормональных препаратов. Внешние факторы агрессивнее: ультрафиолет от солнца или солярия, а также механические травмы и массаж провоцируют рост новообразований.
|Тип родинки
|Характеристики
|Сосудистая (ангиома)
|Розовый или красный цвет, состоит из капилляров.
|Пигментная (невус)
|Коричневый цвет, состоит из меланоцитов.
Меланома — это родинка с "испорченным" генетическим аппаратом. Главная опасность заключается в скорости ее развития. Любой признак раздражительности кожи в области невуса должен насторожить. Если родинка резко потемнела, начала кровоточить, чесаться или терять четкие границы — это повод для немедленного визита в клинику.
"При появлении вокруг родинки ободка из красных пятнышек или быстром увеличении её размеров следует немедленно обращаться к специалисту. Самолечение здесь недопустимо", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Ультрафиолетовое облучение остается ключевым триггером озлокачествления. Как и болезни сердца, изменения на коже могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, поэтому важен визуальный контроль и использование защитных средств.
Удалению подлежат не только подозрительные объекты. Профилактическое иссечение рекомендуется для родинок в зонах постоянного трения: на ладонях, ступнях, в паху или местах контакта с одеждой. Родинки "на ножках" опасны тем, что могут перекрутиться и травмироваться, запустив процесс воспаления. Эстетическая неудовлетворенность также является законным основанием для удаления.
"Рекомендую отслеживать состояние кожи регулярно, особенно если вы перенесли сезонные инфекции или столкнулись с травматизацией невуса", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Нет, это категорически запрещено. Физическое воздействие и травматизация родинки могут спровоцировать её перерождение.
Нет, но необходимо закрывать их специальными наклейками или вовсе отказаться от посещения солярия, так как ультрафиолет — главный фактор риска развития меланомы.
Нужно обработать антисептиком и обязательно показать место повреждения врачу, чтобы исключить риски патологических процессов.
Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.