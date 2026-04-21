Сигнал тревоги на коже: как вовремя распознать превращение обычной родинки в меланому

Родинка — это не строгий медицинский диагноз. Это бытовое название целой группы доброкачественных новообразований кожи, которые в профессиональной среде именуют невусами. Они представляют собой скопления клеток, имеющих специфическую пигментацию. Пока родинка ведет себя тихо, она остается лишь деталью внешности. Но превращение в агрессивную опухоль может начаться незаметно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Виды и природа новообразований

Медицина делит невусы на две фундаментальные группы. Первая — сосудистые родинки (ангиомы). Они формируются из капилляров или лимфатических сосудов, имея цвет от нежно-розового до ярко-красного. Вторая группа — пигментные невусы. Их основа — меланоциты, клетки, отвечающие за окрашивание кожи. Такие пятна могут быть коричневыми или почти черными, плоскими или выпуклыми.

"Родинка может переродиться в меланому. Меланоциты в ней патологически активны, они постоянно делятся, вытесняя собой здоровые клетки. Если такие клетки попадут в ток крови, организм столкнется с раковым поражением различных органов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Почему они появляются: факторы риска

Часть невусов присутствует на теле с рождения. Массовое пополнение коллекции пятен обычно совпадает с периодами гормональных перестроек: половым созреванием, беременностью или климаксом. Иногда катализатором становится прием гормональных препаратов. Внешние факторы агрессивнее: ультрафиолет от солнца или солярия, а также механические травмы и массаж провоцируют рост новообразований.

Тип родинки Характеристики Сосудистая (ангиома) Розовый или красный цвет, состоит из капилляров. Пигментная (невус) Коричневый цвет, состоит из меланоцитов.

Признаки перерождения в меланому

Меланома — это родинка с "испорченным" генетическим аппаратом. Главная опасность заключается в скорости ее развития. Любой признак раздражительности кожи в области невуса должен насторожить. Если родинка резко потемнела, начала кровоточить, чесаться или терять четкие границы — это повод для немедленного визита в клинику.

"При появлении вокруг родинки ободка из красных пятнышек или быстром увеличении её размеров следует немедленно обращаться к специалисту. Самолечение здесь недопустимо", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ультрафиолетовое облучение остается ключевым триггером озлокачествления. Как и болезни сердца, изменения на коже могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, поэтому важен визуальный контроль и использование защитных средств.

Методы лечения и удаления

Удалению подлежат не только подозрительные объекты. Профилактическое иссечение рекомендуется для родинок в зонах постоянного трения: на ладонях, ступнях, в паху или местах контакта с одеждой. Родинки "на ножках" опасны тем, что могут перекрутиться и травмироваться, запустив процесс воспаления. Эстетическая неудовлетворенность также является законным основанием для удаления.

"Рекомендую отслеживать состояние кожи регулярно, особенно если вы перенесли сезонные инфекции или столкнулись с травматизацией невуса", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли выщипывать волосы из родинки?

Нет, это категорически запрещено. Физическое воздействие и травматизация родинки могут спровоцировать её перерождение.

Нужно ли удалять все родинки в солярии?

Нет, но необходимо закрывать их специальными наклейками или вовсе отказаться от посещения солярия, так как ультрафиолет — главный фактор риска развития меланомы.

Что делать, если родинка оторвалась?

Нужно обработать антисептиком и обязательно показать место повреждения врачу, чтобы исключить риски патологических процессов.

