БАДы наугад — деньги на ветер: список анализов, которые действительно нужно сдать в апреле

Авитаминоз — термин из учебников истории, а не современных реалий. Глобальный дефицит витаминов, приводивший к цинге или пеллагре, сегодня практически не встречается. То, что мы привыкли называть весенним упадком сил, обычно является парциальным дефицитом конкретных нутриентов. Наше тело — это не склад, где товары хранятся вечно. Попытка забить его БАДами "про запас" без анализов — это не забота, а неоправданный риск для печени.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Витамины с таблетками

Витамин D: солнечный ресурс

К марту запасы витамина D истощаются у большинства жителей средних широт. Кожа не синтезирует его под зимним солнцем. Снижение уровня до 20 нг/мл проявляется апатией и мышечной слабостью. Однако бесконтрольный прием высоких дозировок может быть опасен. Прежде чем бежать в аптеку, важно подтвердить дефицит лабораторно.

"При выявлении отклонений необходимо обратиться к доктору. Самостоятельное назначение препаратов, даже если это биологически активные добавки, может привести к токсическому гепатиту", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Гемоглобин и ферритин: энергия крови

Зимний рацион часто беден качественными источниками железа. Если щитовидная железа работает с нагрузкой, а ферритин упал ниже 50 нг/мл, вы почувствуете зябкость и сонливость. Гемоглобин может оставаться в норме, пока депо железа в печени полностью не опустеет. Хроническая усталость — повод проверить здоровье и состояние своих запасов.

Показатель Симптомы дефицита Железо (ферритин) Выпадение волос, ломкость ногтей, желание есть лед. Магний Судороги в икрах, синдром беспокойных ног, бессонница.

Важно помнить, что влияние на обмен веществ оказывает не только дефицит веществ, но и общее состояние ЖКТ. Например, воспалительные процессы в организме, которые можно отследить по С-реактивному белку, часто маскируются под обычную весеннюю слабость.

"Сывороточный магний не всегда точен. Организм забирает его из костей, за счет чего поддерживает уровень в крови. Более показателен анализ на магний в эритроцитах или суточной моче", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Витамины группы B и гомоцистеин

Витамины B12 и В9 отвечают за кроветворение и работу печени с токсинами. Если в организме достаточно этих веществ, уровень гомоцистеина будет в норме. Повышенный гомоцистеин — маркер воспаления в сосудах и косвенный признак нехватки группы B. Особенно критично это для тех, чье питание ограничено растительной пищей или препаратами для снижения кислотности желудка.

"Недостаток витамина B12 может маскироваться под упадок сил или депрессию. Онемение пальцев и шаткость походки — серьезные поводы проверить его уровень и обратиться к специалисту", — рассказал в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Магний: антистрессовый щит

Межсезонье — стресс для адаптационных систем организма. Магний покидает клетки первым. Этот элемент участвует в сотнях реакций, включая производство энергии. При его дефиците возникают мышечные зажимы в шее и плечах, что провоцирует головные боли напряжения. Исправлять ситуацию нужно только после того, как убедитесь, что дискомфорт не вызван реальной инфекцией или пищевым отравлением.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сдавать анализы на все витамины сразу?

Нет, это дорого и часто бессмысленно. Водорастворимые витамины (группа B, витамин C) не накапливаются впрок. Анализ крови покажет лишь то, что вы съели накануне.

Чем опасен самостоятельный прием витаминов?

Избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) токсичен. Вместо бодрости можно получить поражение печени и нарушение минерального обмена.

Почему ферритин важнее гемоглобина?

Гемоглобин — это деньги в кошельке, а ферритин — вклад в банке. Вы можете выглядеть "богатым" по гемоглобину, но при пустом депо железа организм начнет экономить ресурсы.

